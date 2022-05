Zu einem schweren Verkehrsunfall musste am 11. Mai ein Großaufgebot an Einsatzkräften im Bezirk Murtal ausrücken. Auf der L 518 kollidierten ein Pkw und ein Lkw im Bereich der Autobahnauffahrt zur S 36 (Gemeinde St. Marein-Feistritz). Die Lenkerin des Pkw wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.