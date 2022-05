B 78 in Obdach

Motorrad, Pkw, Lkw: Überholvorgang endete im Krankenhaus

Ein Motorradlenker wollte einen Pkw überholen. Der Lenker des Pkw startete gleichzeitig einen Überholvorgang: Vor ihm fuhr ein Lkw. So kam es, dass es am 11. Mai in Obdach auf der B 78 krachte.