Organisationschef Horst Waltersdorfer freut sich auf die 15. Auflage des Internationalen Zeltweger Judoturnieres in der Aichfeldhalle. „Die Vorbereitungen sind ein bisschen stressig, aber wir sind im Plan", sagt Waltersdorfer. Rund 80 Vereinsmitglieder sind im Einsatz, um einen reibungslosen Ablauf für das Turnier am Samstag und Sonntag (14. und 15. Mai) zu gewährleisten. Angemeldet sind rund 800 Mädchen und Burschen aus 15 Nationen, die sich von der Altersstufe U 10 bis zur allgemeinen Klasse in den unterschiedlichen Gewichtsklassen messen.