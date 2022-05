Das 40 Jahre alte Rüsthaus der Feuerwehr Weißkirchen ist zu klein geworden. 1982 gehörten 24 aktive Mitglieder der Wehr an, jetzt sind es 65. Sie alle freuen sich über einen Zubau, der am Samstag (7. Mai) mit einem Rüsthausfest in Betrieb genommen wurde. Viele Wehrmitglieder packten selbst an, in rund einjähriger Bauzeit kam man auf mehr als 6000 freiwillig geleistete Arbeitsstunden. Die Helfer unterstützten zahlreiche Firmen aus der Region, die an dem Bau arbeiteten.