Echte Tuning-Fans lassen sich von etwas Regen nicht aufhalten. Und so kamen am Sonntag (8. Mai) Tausende Freunde ungewöhnlicher Autos bei der "PS Arena" auf dem Red Bull Ring in Spielberg auf ihre Rechnung. Der Grazer Dominik Schablas hat die nach Eigendefinition "verrückteste Tuning- und Motorsportmesse" organisiert.