Rechtsstaatlichkeit, Arbeitslosengeld, Impfpflicht, Grundeinkommen, mentale Gesundheit und Lebendtiertransporte: Diese Themen stehen im Mittelpunkt von insgesamt sieben Volksbegehren, für die seit 2. Mai und bis einschließlich 9. Mai ("Eintragungswoche") Unterschriften gesammelt werden. Das Interesse hält sich in der Region Murtal-Murau aber bislang in Grenzen - zumindest, wenn man in die Gemeinde- und Stadtämter blickt.