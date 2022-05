Im Sommer soll das Zeltweger Gesundheitszentrum offiziell eröffnet werden, aber auch unweit davon formiert sich ein neues Ärztezentrum: Aktuell werden die Wohnblöcke zwischen Bessemerstraße, Stahlstraße und Schlossergasse umfassend saniert. In die Geschäftslokale im Erdgeschoß sollen Ärzte einziehen – und nicht nur sie, verrät Projektleiter Andreas Stix von der "Schlossergasse GmbH & Co KG". Unter der Dachmarke "Steirerhome" hat das Unternehmen bereits Wohnanlagen in Judenburg, Fohnsdorf und Knittelfeld hergerrichtet. Geplant sind in Zeltweg nun ein Ärztezentrum, dazu ein Lokal und Geschäfte.