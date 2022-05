Die erfreuliche Entwicklung am Murtaler und Murauer Arbeitsmarkt hält weiterhin an: In beiden Bezirken lag die Arbeitslosigkeit Ende April um knapp 30 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. In absoluten Zahlen heißt das: Im Bezirk Murau – wo seit einiger Zeit Vollbeschäftigung herrscht – waren zu Monatsende 361 Personen arbeitslos gemeldet, im Murtal waren es 1475.