Vertreter der steirischen Wirtschaftskammer sind aktuell im ganzen Land unterwegs, um auf die Petition "Energiesteuern senken" aufmerksam zu machen, die vor rund einem Monat gestartet wurde. Am 2. Mai war man in Judenburg unterwegs. Die Energiepreise sind bekanntermaßen extrem gestiegen: "Es müssen dringend Maßnahmen gesetzt werden", so Andreas Herz, Vizepräsident der steirischen Wirtschaftskammer. Gefordert werden drei Punkte: Runter mit den Abgaben auf Gas und Strom, mit der Mineralölsteuer und mit der Auflagenflut beim Ausbau der erneuerbaren Energie.