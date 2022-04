Bienenkunde für spanische Jugendliche

20 spanische Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen von „Erasmus+“ einige Tage in Knittelfeld zu Gast sind, wurden von Bürgermeister Harald Bergmann und Stadtimker Philipp Opresnik im Stadtpark empfangen. Der Imker gab ihnen einen Einblick in das Leben der Bienen. Dabei konnten die Gäste aus dem sonnigen Süden Fragen stellen und Dinge ausprobieren. So bot sich beispielsweise die Möglichkeit, die Honigschleuder selbst zu testen. Abschließend wurden Honigbrote mit dem Honig des Stadtimkers, der beim „Lieblingsgreissler“ in der Knittelfelder Innenstadt erhältlich ist, ausgeteilt.