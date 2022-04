Die Aufregung ist riesengroß in St. Peter am Kammersberg, die Gerüchteküche brodelt nicht nur, sie geht über: Angeblich soll die bekannte Allee vor dem Schloss Feistritz mit ihren mehr als 110 Jahre alten Kastanienbäumen in Kürze gefällt werden. Das Entsetzen über diese Nachricht sei riesengroß, sagt Elfriede Wolfsberger, die in kürzester Zeit eine Petition auf die Beine gestellt hat. Rund 250 Personen haben binnen zwei Tagen online unterschrieben, auch auf den gedruckten Listen sprechen sich viele St. Peterer gegen die Baumfällungen aus. Für Wolfsberger besteht nach Rücksprache mit Behörden und Land "kein Zweifel, dass die Lage ernst ist".