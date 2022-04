Im Zuge ihres Steiermark-Besuchs am Donnerstag bereitete Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) allen Spekulationen rund um eine mögliche Absage der Airpower22 ein Ende. Die Flugshow findet wie geplant am 2. und 3. September in Zeltweg statt – trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine und den weitreichenden Folgen.