Blau-gelbe Servietten, zweisprachige Willkommensschilder, Tafeln, auf denen die wichtigsten Speisen der Ukraine erklärt werden, und viele Jugendliche, die in den Nationalfarben des Landes gekleidet sind: Der Mittwoch ist ein außergewöhnlicher Tag an der HLW in Fohnsdorf. Seit Kurzem besuchen 15 junge Kriegsvertriebene die berufsbildende Schule, nun wurde zum gemeinsamen Fest geladen. "Es geht darum, die unterschiedlichen Kulturen kennenzulernen", erklärt Fachvorstand Elke Novak. Es war eine Idee der dreijährigen Fachschule, eine Mottowoche samt ukrainisch-österreichischen Tag ins Leben zu rufen.