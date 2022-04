151 steirische Blasmusikerinnen und Blasmusiker wurden von Kulturlandesrat Christopher Drexler in der Aula der Alten Universität gemeinsam mit dem Landesobmann des Steirischen Blasmusikverbandes, Erich Riegler, geehrt. 142 von ihnen haben das "Leistungsabzeichen in Gold des Österreichischen Blasmusikverbandes" – die höchste Leistungsstufe in der Blasmusik – verliehen bekommen. Neun Musikerinnen und Musiker absolvierten den dreijährigen Studiengang "Blasorchesterleitung", den der Steirische Blasmusikverband gemeinsam mit dem Johann-Joseph-Fux-Konservatorium durchführt.