Abgesagt werden musste aufgrund eines Coronafalls im Ensemble die österreichische Erstaufführung von "Bärenfalle": Am 6. April hätte das Stück am Theo (Theater Oberzeiring) zum ersten Mal gezeigt werden sollen. Am Dienstag, 19. April, startet man am Theater einen zweiten Premierenversuch. Beginn ist um 20 Uhr.