Kompakt wollen wir unseren Leserinnen und Lesern aus der Region Murtal-Murau Neuigkeiten vom östlichsten Teil des Bezirkes Murtal bis in den westlichsten Teil des Bezirkes Murau liefern. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit bemühen wir uns um einen Überblick über die gesamte Region.

19. November: Paul Lendvai liest aus seinem neuesten Buch

Er wurde 1929 in Budapest geboren, seit 1957 lebt er in Wien. Er ist Leiter des ORF-Europastudios, Kolumnist und Autor von 18 Sachbüchern. Das ist nur ein kleiner Auszug aus dem Wirken von Paul Lendvai - am Freitag, 2. Dezember, kommt die Journalisten-Legende im Zuge einer Lesereise durch Österreich ins Veranstaltungszentrum Judenburg. Im Gepäck hat Lendvai sein neuestes Buch "Vielgeprüftes Österreich". Darin zeichnet er die Entwicklung Österreichs seit dem Zweiten Weltkrieg nach. Die Einladung nach Judenburg erfolgte von der Stadtbibliothek und der Buchhandlung Morawa. Durch den Abend führt Michael Schiestl vom Stadtmuseum, Fragen aus dem Publikum sind willkommen. Der Abend endet mit einer Signierstunde des 93-jährigen Lendvai. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Informationen bei der Stadtbibliothek: Tel.(03572) 83795.

18. November: Neuer Stadtparteichef

Die SPÖ Zeltweg lud jüngst zu ihrer Jahreshauptversammlung. Bürgermeister Günter Reichhold lieferte dabei eine Halbzeitbilanz der laufenden Gemeinderatsperiode. Der Blick in die Zukunft betraf Wohnraumsanierungen, Ortskernbelebung mit Begegnungszonen und die geplanten Radwege. Nach sechs Jahren an der Spitze der Stadtpartei übergab Reichhold außerdem den Vorsitz an Marco Krätschmer. "Ich bin dankbar für die einstimmige Wahl und freue mich diese neue Herausforderung annehmen zu dürfen", so der frisch gekürte Parteivorsitzende.

Marco Krätschmer (Dritter von links) übernahm den Vorsitz in der SPÖ Zeltweg © KK

17. November: Beim Agrarinnovationspreis „Vifzack 2023“ für Murtaler Betrieb abstimmen!

Das Publikumsvoting für den Agrarinnovationspreis „Vifzack 2023“ läuft noch bis 28. November. Ein landwirtschaftlicher Betrieb aus dem Bezirk Murtal, der besondere Ideen umgesetzt hat, stellt sich dieser Abstimmung: Es ist dies der Betrieb von Alexandra und Philipp Steiner aus dem Pölstal. Gevotet kann online auf www.stmk.lko.at/vifzack oder mittels Unterschriften werden.

Die Innovation von Alexandra und Philipp Steiner, die in Pölstal den Adelwöhrerhof führen ist, dass sie am Weg in die Zukunft auch das Vergangene mitnehmen. Damit entsprechen sie ganz dem Zeitgeist, „denn die Kombination von Tradition und Moderne schlägt bei den Urlaub am Bauernhof-Gästen voll ein“, freut sich Alexandra Steiner, dass sich die Entscheidung, den alten Bauernhof umzubauen, als überaus erfolgreich erweist. Ebenso wie der Hofladen, wo neben eigenen Produkten wie Kräuter, Eis, Honig auch Austernpilze vom Schwager, Brot und Gebäck von der Schwägerin sowie Produkte von Bauern aus der Region verkauft werden. Innovation Nummer zwei: Das einstige Pflegeheim wurde in ein Pflegehotel mit Restaurant und Hofcafé umgebaut.

Alexandra und Philipp Steiner aus dem Pölstal © LK Steiermark

16. November: 47 Kilometer zu Fuß

Das Katholische Bildungswerk und Prozessionsführer Hannes Rumpf luden zu einem Rückblick der 144. Fußwallfahrt der Judenburger nach Maria Waitschach im Juli in das Pfarramt Judenburg-St Nikolaus ein. Seit dem 15. Jahrhundert pilgern die Judenburger regelmäßig alle drei Jahre die 47 Kilometer zum Marienwallfahrtsort nach Kärnten.

Der Weg war geprägt von Anstrengungen, Entbehrungen, Schmerzen, Müdigkeit und verschiedenen äußeren Widrigkeiten. Es galt, so manches Hindernis zu überwinden, doch die Weggemeinschaft hatte Zuversicht, das ferne Ziel zu erreichen. Immer schon haben Menschen ihrer Sehnsucht, Gott nahe zu sein, in Wallfahrten Ausdruck verliehen.

Viele Teilnehmer wollten sich die Rückschau der Wallfahrt nicht entgehen lassen © Walter Schindler

16. November: Neuer Obmann, Ehrung und Neueinkleidung beim USV Seckau

Nach dem 1. Klasse-Meistertitel und Aufstieg in die Gebietsliga Mur hat der USV Seckau einen weiteren Erfolgslauf hingelegt: Trainer Fritz Grassl liegt mit seiner Truppe zur Meisterschaftshalbzeit punktegleich mit Herbstmeister Spielberg auf Rang zwei und damit erneut auf Titelkurs. Damit würden sich die Kicker im Jahr des 50-jährigen Vereinsjubiläums selbst das schönste Geschenk machen.

Nach einem Jahrzehnt an der Spitze des Vereines hat Obmann Norbert Wachter einen Schritt zurück gemacht und die Stellvertreterrolle des neuen Obmannes Peter Schmid übernommen. Ein Höhepunkt der Jahreshauptversammlung war die Übergabe des Goldenen Ehrenzeichens der Sportunion Steiermark an Johann Siegl. Der „Vereins-Methusalem“ ist schon rund vier Jahrzehnte ehrenamtlich tätig und hat damit als längst dienender Seckauer-Fußballvereinsfunktionär den Klub als Obmann und mehreren weiteren Funktionen durch alle Höhen und Tiefen begleitet.

Rund einen Monat vor dem Heiligen Abend gab es für die Fußballer seitens der Vereinsleitung mit der Übergabe einer kompletten Trainingsausrüstung bereits ein verfrühtes „Christkind`l.“

Neo-Obmann Peter Schmid (Mitte/5.v.r.), Bgm. Martin Rath (4.v.r) und der vergoldete Langzeitfunkitonär Johann Siegl (2.v.r) freuten sich gemeinsam mit Spielern und Funktionären über das erfolgreiche Fußballjahr des USV Seckau © Alfred Taucher

16. November: Landeshauptmann Drexler kam zum Gedankenaustausch

Stift St. Lambrecht hatte am 16. November besuch aus Graz: Landeshauptmann Christopher Drexler war gekommen. Mit den Bürgermeistern und Parteifunktionären wurde über den Tag im Bezirksbüro der ÖVP über Wünsche und Vorhaben in denGemeinden gesprochen. Zum Gedankenaustausch am Abend im Kaisersaal im Stift St. Lambrecht erschienen auch weitere Gäste, etwa Gottfried Unterweger vom Blasmusikverband, Elmar Seidl vom Bereichsfeuerwehrverband, Direktor Wolfgang Fleischhacker von der Musikschule Murau und auch Abt Benedikt Plank. Diskutiert wurden die Themen Asyl und illegale Migration.

Intensiver Gedankenaustausch mit LH Christopher Drexler, Holzwelt GF Harald Kraxner und Vizebgm. Johannes Rauter (Stadl-Predlitz) im Stift St. Lambrecht. © Anita Galler

15. November: Die Erlebnisregion Murtal gewinnt den VICTOR 2022

Der österreichische Sport-Business-Preis "VICTOR" wird jährlich an erfolgreiche Unternehmer, besondere Menschen, Initiativen, Produkte und Dienstleistungen verliehen, die sich in der Sport- und Freizeitwirtschaft etabliert haben.

In der Kategorie "Sport Tourismus Regionen" konnte sich heuer die Erlebnisregion Murtal durch ein Publikumsvoting den ersten Platz holen.

Die Kombinatination "Von der Rennstrecke in den Urlaub" begeisterte bei der Publikumswahl und die Jury. Manuela Machner, Geschäftsführerin der Erlebnisregion Murtal, durfte den Preis in Salzburg von Dagmar Pichler, Herausgeberin des Sport Business Magazins, entgegennehmen.

Manuela Machner, Geschäftsführerin der Erlebnisregion Murtal, durfte den Preis in Salzburg von Dagmar Pichler, Herausgeberin des Sport Business Magazins, entgegennehmen © KK

11. November: Rathaus-Schlüsselübergabe der Stadtgemeinde Zeltweg

Mit 11.11. ist die Stadtgemeinde Zeltweg ihren Rathausschlüssel während der Faschingssaison wieder los. Traurig übergaben Bürgermeister Günter Reichhold und die beiden Vizebürgermeister Siegfried Simbürger und Brigitte Konrad den Schlüssel an die Faschingsgilde mit Präsidentin Gudrun Roth und dem neuen Prinzenpaar.

Die "traurige" Schlüsselübergabe © Peter Haslebner

11. November: Pkw und Lkw kollidierten in St. Marein-Feistritz

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw kam es am Donnerstag, 10. November, in Feistritz bei Knittelfeld (Gemeinde St. Marein-Feistritz). Aus vorerst nicht bekannten Umständen kam es auf der L518 zu einer Kollision, wobei beide Fahrzeuge auf einer Wiese zum Stillstand kamen - der Pkw auf dem Dach liegend. Während sich Sanitäter und ein Feuerwehrarzt um eine unbestimmten Grades verletzte Person kümmerten, sicherten die Feuerwehren Feistritz und Knittelfeld die Unfallstelle ab und bauten den doppelten Brandschutz auf. Anschließend wurden die beiden Unfallfahrzeuge - unterstützt durch ein Bergeunternehmen - von der Unfallstelle entfernt. Nach vier Stunden konnte der Bereich wieder ungehindert für den Verkehr freigegeben werden.

Am Donnerstag, 10. November, kam es zu einem Unfall in Feistritz bei Knittelfeld (Gemeinde St. Marein-Feistritz) © FF Feistritz

10. November: Große Medaillenausbeute auf der Judomatte

Bei den steirischen Judo-Mannschaftsmeisterschaften in Kirchbach haben die Mädels und Burschen aus dem Murtal viel Edelmetall erkämpft. Im Mädchen-Schülerbewerb haben Anja Gruber, Leonie Kropf, Maike Klösch, Laura Salomon, Mia Repper und Emma Filzwieser als Team Zeltweg-Leibnitz Gold geholt. Bei den Burschen schaute für Adhurim Bucaj, Andreas Herzog, Elias Salomon, Ferdinand Lackner, Fabian Bistrich, Djamil Kurbanov, Yasser Salait, Alexander Neubauer, Julian Korol und Haidar Salait in der Kampfgemeinschaft Zeltweg-Leoben in der Schülerklasse ebenfalls der Meistertitel heraus.

In der steirischen Landesligameisterschaft sicherte sich das ersatzgeschwächte Zeltweger Damenteam den Meistertitel. Laura Rieger, Marissa Maier, Nina Bärnthaler, Paula Filzwieser, Marie Sophie Prietl und Leonie Pernhofer setzten sich durch. Bei den Burschen sicherte sich die Kampfgemeinschaft Zeltweg-Pöls in der Besetzung Haidar Salait, Julian Korol, Thomas Berger, Nihat Karimov, Gernot Grohs, Manuel Schantl, Rasul Gazabajev und der ukrainische Neuzugang Yehor Minyoiho die Bronzemedaille.

Sehr zur Freude des Trainerduos Silvia Kreuzer (ganz rechts) und Horst Waltersdorfer (ganz links) stillten die Zeltweger Judomädels bei den steirischen Mannschaftsmeisterschaften in Kirchbach ihren Medaillenhunger © Alfred Taucher

9. November: Steirische Kunst- und Kulturschaffende ausgezeichnet - Griessner-Stadl geehrt

Aufgehende Sterne und regionale Glanzlichter am steirischen Kulturhimmel wurden von Landeshauptmann Christopher Drexler geehrt - darunter auch der Griessner-Stadl aus Stadl an der Mur. Den "Glanzstück"-Preis 2022 erhält der Griessner-Stadl (Ferdinand Nagele und Anita Winkler) in Stadl an der Mur. Er wird Personen oder Personengruppen zugesprochen, deren Arbeit nachhaltig die kulturelle Befindlichkeit einer Region in der Steiermark prägt, besonders dann, wenn auch die Bevölkerung in den Gestaltungsprozess eingebunden ist.

"Der 2015 gegründete Griessner-Stadl ist ein herausragendes Beispiel für eine gelungene, lebendige Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst abseits der Ballungsräume. Mit einem im Zusammenhang mit Volkskultur entwickelten künstlerischen Programm, bringen Ferdinand Nagele und Anita Winkler aufsehenerregende Projekte auf die Bühne, darunter spektakuläre Glanzlichter wie Jelinek-Uraufführungen oder, wie zuletzt, mit „Das Erdbeben in Chili“ eine uraufgeführte Oper von Elisabeth Harnik. Im archaischen Ambiente einer 250 Jahre alten Scheune werden unter den Schlagwörtern „Heimat, Kunst, Radikal“ neue zeitgenössische Akzente gesetzt, Vorbehalte gegenüber zeitgenössischer Kunst abgebaut, lokale künstlerische Talente langfristig gefördert und gemeinsam mutig die Frage erprobt, wie weit ein Kulturprojekt im kleinen Stadl an der Mur ausstrahlen kann. Zentrales Charakteristikum des zunehmend gut vernetzten Griessner-Stadls ist die Einbeziehung der Menschen vor Ort in die Projekte, die gemeinsam mit nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern arbeiten. Der entstehende Begegnungsraum ist ein Unikum und ein Glücksfall für das Kulturland Steiermark", so die offizielle Jurybegründung.

LH Christopher Drexler, Ferdinand Nagele und Anita Winkler vom Griessner Stadl sowie Archie Hochörtler und Georg Schütky (v.l.) © Manuel Rieder

8. November: Laternenfest beim Mio-Mäusetreff

Gut besucht war der bereits sechste Mio-Mäusetreff in der Stadtbibliothek Knittelfeld am 8. November. Nach einer kurzen Geschichte, vorgelesen von Gemeinderätin und Obfrau des Ausschusses Familie, Kinder und Jugend Tanja Schmid, wurde gemeinsam das Lied „Ich gehe mit meiner Laterne“ gesungen. Eva Kirchengast vom Eltern-Kind-Zentrum Aichfeld begleitete das Lied mit der Gitarre.

In einer gemütlichen Runde wurde gemeinsam gejausnet, gespielt und die Bücherei erkundet.

Außerdem hatten die rund 50 Kinder und Eltern die Möglichkeit, kleine Laternen und Windlichter aus Butterbrottüten zu gestalten, welche im Anschluss mit nach Hause genommen wurden.

Nächster Mio-Mäusetreff ist am Dienstag, 6.Dezember, 9 bis 11 Uhr: Der Nikolaus besucht die Mio Maus!

© Stadtgemeinde Knittelfeld

8. November: Triathletinnen und Triathleten des Atus Knittelfeld neu eingekleidet

Die TriathletInnen des Atus Knittelfeld durften sich kürzlich über neue Anzüge freuen, welche von der Sektionsleitung hauptfinanziert wurden. Tatkräftig finanziell unterstützt wurden sie dabei auch von Andi‘s Erlebniswerkstatt, Kapuzini Bar Lounge und dem Sportreferat der Stadtgemeinde Knittelfeld. Im Zuge eines Schwimmtrainings wurden sie an die AthletInnen überreicht.

Die Anzüge sind die Erstausstattung des Vereins und können nun für alle drei Disziplinen, Schwimmen, Radfahren und Laufen verwendet werden. Bürgermeister Harald Bergmann wünschte viel Glück mit den neuen Outfits.

Das Team der ATUS-TriathletInnen freut sich über die neuen Outfits © Stadtgemeinde Knittelfeld

8. November: Kalb aus Jauchengrube gerettet

Zu einem "tierischen Einsatz" wurde vor Kurzem die Freiwillige Feuerwehr St. Ruprecht-Falkendorf gerufen. Im Ortsteil Allgau der Gemeinde St. Georgen am Kreischberg war ein circa 200 Kilogramm schweres Kalb in eine Jauchengrube gefallen. Es konnte mittels Frontlader, Seil und Gurten unverletzt gerettet werden. Sieben Feuerwehrleute standen rund vier Stunden im Einsatz.

Tierrettung in der Gemeinde St. Georgen am Kreischberg © FF St. Ruprecht-Falkendorf

© FF St. Ruprecht-Falkendorf

7. November: Ein Festtag mit spanischem Wein

Zum "AufWeindl'n", einer lieb gewordenen Tradition, traf man sich kürzlich wieder im Gasthaus Mossauer in St. Marein-Feistritz. Unter dem Motto "AufWeindl'n auf Spanisch" wurde den zahlreichen Gästen diesmal spanischer Wein eingeschenkt. Mit der "Bodega Heraclio Alfaro", der "Bodega de Habla", der "Bodega Terras Gauda", der "Bodega Viñas de la Vega del Duero" und der "Bodega Rioja" seien grandiose Weingüter beziehungsweise Weinhandlungen im Murtal vertreten gewesen, so die Veranstalter.

Kulinarisch verwöhnte das Team mit Gazpacho, Tapas, frischer Paella und mehr. Die "Rosetti Sisters" aus Graz umrahmten den Tag mit feuriger Musik. Gefeiert wurde im gesamten Lokal sowie im Weinkeller des Hauses, der WeinoThek.

Wirt Hannes Mossauer und seine Frau Monika freuen sich jetzt schon auf das nächste "AufWeindl'n" am 5. November 2023. Karten für das Event sind aus organisatorischen Gründen wie gewohnt nur limitiert erhältlich.

"AufWeindl'n" im Gasthaus Mossauer in St. Marein-Feistritz © GH Mossauer

Den zahlreichen Gästen wurde heuer spanischer Wein eingeschenkt © GH Mossauer

4. November: FPÖ will Heimwegtelefon einführen

Per Aussendung fordert die FPÖ - nicht zum ersten Mal - für Knittelfeld ein Heimwegtelefon: "Das sollen Menschen nutzen können, um während des Heimwegs, beispielsweise in den Nachtstunden, mit einem geschulten Ansprechpartner telefonieren und dadurch sofort Ereignisse oder Notsituationen melden zu können, sowie das Sicherheitsgefühl zu steigern." In Graz gibt es das bereits. Anlass für die erneute Forderung ist der jüngste Vorfall in Knittelfeld, wo ein Mann wie berichtet geschlagen und beraubt wurde. Am Tatort solle es immer wieder zu Anpöbelungen von Spaziergängern kommen, so FPÖ-Gemeinderat Dominik Modre. Und: "Wir müssen endlich mehr für die Sicherheit in der Stadt Knittelfeld tun. Die anderen Parteien wären gut beraten, nicht weiterhin FPÖ-Anträge in diese Richtung abzulehnen oder zu ignorieren." Der erste Schritt wäre für Modre die Einberufung eines Sicherheitsgipfels.

3. November: Christbaum am Judenburger Hauptplatz

Langsam wird es weihnachtlich - zumindest die ersten Vorboten sind nicht mehr zu übersehen. Etwa der Weihnachtsbaum, der am 3. November am Judenburger Hauptplatz angekommen ist. Die Vorbereitungen für den Christkindlmarkt laufen: Eröffnung ist am 25. November. Bis 23. Dezember wird der Markt täglich geöffnet sein.

Der Christbaum am Hauptplatz ist natürlich noch nicht geschmückt © Michaela Egger

3. November: Neues Buch von Andrea Spreitzer-Marchl

"Unternehmen am Abgrund? 11 geniale Wege, das Ruder herumzureißen." Das ist der Titel des neuen Werks von Andrea Spreitzer-Marchl, die bereits 15 Bücher geschrieben hat. Für das aktuelle Buch hat Spreitzer-Marchl auch einige Experten als Co-Autoren ins Boot geholt: "Aus unseren Praxiserfahrungen wurde dieses Gemeinschaftswerk geboren", so Spreitzer-Marchl von AS Development Consulting in St. Peter am Kammersberg. Das Buch ist im Eigenverlag erschienen und bei Amazon erhältlich.

31. Oktober: Wahlen bei der Feuerwehr

Einen neuen und drei wieder gewählte Abschnittskommandanten der Feuerwehren des Bereiches Murau gibt es nach den Wahlen, die im Rüsthaus der Feuerwehr Oberwölz durchgeführt wurden. Bereichskommandant Helmut Vasold konnte zu diesen Wahlen, die erstmals an einem Abend abgehalten wurden, auch Bezirkshauptmann Florian Waldner begrüßen. In den vier Wahlgängen der einzelnen Abschnitte gab es Einstimmigkeit bei der Wiederwahl von Johann Ritzinger (Abschnitt 1), Walter Stöckl (Abschnitt 2) und Gerhard Zirker (Abschnitt 3). Stefan Bacher (Abschnitt 4) wurde - ebenfalls einstimmig - erstmals in die Funktion des Abschnittskommandanten als Nachfolger von Franz Maierhofer gewählt.

Bereichskommandant Helmut Vasold mit dem neu gewählten ABI Stefan Bacher, BH Florian Waldner, Bereichskommandant-Stellvertreter Elmar Seidl - sowie unten die wieder gewählten Gerhard Zirker, Johann Ritzinger und Walter Stöckl (von rechts) © FF/Horn

27. Oktober: Ausstellung von Amtstierarzt Peter Wagner in der Judenburger Stadtgalerie

Genau in die Zeit passend - Allerheiligen - sind in der Stadtgalerie Judenburg Bilder zum Thema "Memento mori - Impressionen zur Zeit" zu sehen. Aussteller ist der Künstler und Fotograf Peter Wagner. Aufgewachsen in Obdach, studierte er Veterinärmedizin an der Universität in Wien und ist seit 1989 Amtstierarzt in der Veterinärdirektion des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung in Graz.

Kurator Helmuth Ploschnitznigg als ehemaliger Kunsterzieher und Leiter des Malkurses am Gymnasium Judenburg war mitverantwortlich für sein Interesse am bildnerischen Gestalten. Von der Malerei hat Wagner später zur Fotografie gewechselt.

Friedhöfe übten auf ihn schon immer einen besonderen fotografischen Reiz aus. Die regional ganz unterschiedliche Kultur des Totengedenkens und die zahlreichen Varianten von Grabdenkmälern bieten eine enorme Vielfalt an Motiven, besonders die Details und Strukturen diverser Materialien und Objekte.

Öffnungszeit der Ausstellung ist bis 19. November 2022 Freitags und Samstags von 10 bis 12 Uhr.

Die Vernissage von Veterinär Peter Wagner in der Stadtgalerie Judenburg © Walter Schindler

27. Oktober: Ensemble "Trio Alseto" errang den 3.Platz

Beim Bundeswettbewerb des Österreichischen Blasmusikverbandes in Wels für "Musik in kleinen Gruppen" war die Werkskapelle Zeltweg mit dem Ensemble "Trio Alseto" vertreten. In der Altersstufe A bis 13 Jahre, erreichten Alexander, Selina und Tobias Umundum mit 91,3 Punkten österreichweit den 3.Platz. Für die ungewöhnliche Besetzung mit Blockflöte, Querflöte und Klarinette gab es viel Lob von der Jury.

Die drei Jungmusiker der Familie Umundum mit ihren Urkunden © Peter Haslebner

26. Oktober: Seniorencafé Fohnsdorf eröffnet

Im Seniorencafé Fohnsdorf, welches Dienstags immer von 14 bis 17 Uhr geöffnet ist, treffen sich die Senioren aus Fohnsdorf und Umgebung. Rund 20 Seniorinnen und Senioren finden sich meist dazu ein.

Nun hat das Seniorenkaffee eine neue Bleibe im Vereinslokal in der Hauptstraße in Fohnsdorf gefunden. Bei der Eröffnungsfeier im Rahmen eines Oktoberfestes mit Sturm und Weißwurst waren Bürgermeister Gernot Lobnig, Sozialreferentin Brigitte Wolfger und Sozialbetreuerin Kerstin Lintschinger-Hauser anwesend.

© Gemeindearchiv

26. Oktober: Naturfreunde Spielberg wanderten am Nationalfeiertag auf die Adlerkuppe

Nachdem im Vorjahr ein neues Gipfelkreuz auf der höchsten Erhebung von Spielberg eingeweiht wurde, führte auch die diesjährige Abschlusswanderung der Naturfreunde Spielberg am Nationalfeiertag wieder auf die Adlerkuppe.

Unter der Leitung von Gemeinderat und Naturfreunde Spielberg-Obmann Markus Eisenkohl wanderten wieder knapp 100 Spielbergerinnen und Spielberger auf den höchsten Berg Spielbergs. Eisenkohls Dank galt Pfarrer Rudi Rappel, den Musikverein Spielberg sowie die Freiwillige Feuerwehr Flatschach für die tatkräftige Unterstützung und Begleitung der unterhaltsamen Nationaltagswanderung. Unter den Wanderbegeisterten waren auch Landtagsabgeordneter Wolfgang Moitzi, Bürgermeister Manfred Lenger, Vizebürgermeister Andreas Themel und Stadtratsmitglied Mario Wolfsberger.

Adlerkuppe mittlerweile beliebtes Ausflugsziel in Spielberg © KK

26. Oktober: Neue Landjugend-Landesleitung kommt aus Judenburg

Bei der 73. Generalversammlung standen am 26. Oktober 2022 unter anderem die Wahlen eines neuen Landesobmanns auf der Tagesordnung. Das neue Führungsduo bilden somit die Judenburgerin Angelika Harrer und der Oststeirer Lukas Kohl.

David Knapp legte seine Funktion als Landesobmann zurück. Der Murauer kam im Jahr 2016 als Landesobmann Stv. in den Landesvorstand und wurde 2019 zum Landesobmann gewählt. Ihm folgt nun der Ilzer Lukas Kohl nach. Kohl ist bereits seit 2020 als Landesobmann-Stellvertreter im Landesvorstand dabei und wird nun gemeinsam mit Landesleiterin Angelika Harrer die Führung der größten Jugendorganisation im ländlichen Raum übernehmen.

Die 99 Delegierten aus 15 Landjugend-Bezirken wählten einstimmig sowohl Manuel Reumüller (LJ Bezirk Knittelfeld) als auch Mathias Rinnhofer (LJ Bezirk Mürzzuschlag) in das Amt des Landesobmann- Stellvertreter.

Neuer Landesvorstand der Landjugend Steiermark 2022/2023 © Katarina Paller

25. Oktober: Gewerkschaft „vida“ ehrte langjährige Mitglieder

Die Region Obersteiermark West der Gewerkschaft „vida“ ehrte in Zeltweg seine langjährigen Mitglieder für 40, 50 und 60 Jahre Mitgliedschaft. Vorsitzender Adrian Ulbing konnte zur Mitgliederehrung zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Grußworte brachten Nationalratsabgeordneter Max Lercher, Lantagsabgeordnete Helga Ahrer und Bürgermeister Günter Reichhold.

Helmut Gschaider mit Ehrengästen wurde für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt © Peter Haslebner

25. Oktober: Erfolgreiche technische Hilfeleistungsprüfung in Spielberg

Technische Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen mit eingeklemmten Personen sind immer mit einer besonderen psychischen und physischen Belastung für Feuerwehrmänner verbunden. Genau in diese Richtung zielt die Leistungsprüfung der Technischen Hilfeleistung: Die Vertiefung von Kenntnissen und Abläufen, die für ein geordnetes Zusammenarbeiten bei technischen Einsätzen vorausgesetzt werden, steht im Vordergrund. Die Prüfung gliedert sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil.

Nach mehreren Wochen intensiver Vorbereitungszeit stellte sich die Feuerwehr Spielberg mit zwei Gruppen erfolgreich dieser Prüfung in den Stufen Bronze und Silber.

© Thomas Zeiler

24. Oktober: Erfolgreiche Nachwuchs-Schützen

Am 22. Oktober wurde vom historischen Bogensport-Verein "Sagitta et Arcum" ein Turnier abgehalten. ES gab vier unterschiedliche Bewerbe, die je ein Verein aus dem Murtal und Liesingtal ausgerichtet hat. Dabei wurden einzelne Sieger ermittelt sowie Gesamtsieger. Dieser Cup wurde heuer zum ersten Mal gemeinsam von den vier Vereinen BSC Gaal, BSV Seckau, BSC Kammern und dem HBSV Sagitta et Arcum ins Leben gerufen, um die Jugend zu fördern und zu fordern. Gesamtsieger des Cups in den Klassen U10 mit Traditionellem Bogen waren unter anderem Josef Strohhäusel (BSC Gaal) und in der Klasse U14 Wolfgang Pasch, ebenso vom BSC Gaal.

Die Jugend des Bogensport-Vereins "Sagitta et Arcum" © KK

24. Oktober: Landesrätin Bogner-Strauß stattet Standort Knittelfeld einen Besuch ab

Das Direktorium des LKH Murtal konnte am 24. Oktober die Landesrätin für Gesundheit, Pflege, Sport und Gesellschaft, Juliane Bogner-Strauß, am Standort Knittelfeld begrüßen. Die Landesrätin wollte sich selbst ein Bild von der aktuellen Situation und den Bemühungen aller Beteiligten zur Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung machen und hatte auch für die betroffenen Mitarbeiter*innen vor Ort ein offenes Ohr. Zudem wurde mit dem Direktorium über mögliche weitere Maßnahmen zur Versorgungsabsicherung diskutiert.

Betriebsrat Georg Maringer, Primar Thomas Seifert-Held, Ärztlicher Direktor Michael Jagoditsch, Landesrätin Juliane Bogner-Strauß, Pflegedirektor Harald Tockner, Betriebsdirektorin Sabine Reiterer sowie Primar Jörg Matejka © LKH Murtal

24. Oktober: Jungbürgerfeier und Ehrungen in St. Georgen ob Judenburg

Zum fünften Mal fand in St. Georgen ob Judenburg eine Jungbürgerfeier statt. 37 junge Mitbürgerinnen und Mitbürger der Geburtenjahrgänge 1999 bis 2006 nahmen an dieser feierlichen Veranstaltung teil.

Als besonderes Highlight und ideale Ergänzung erwies sich der einstündige Erzählvortrag des österreichischen Schriftstellers und Erzählers Folke Tegetthoff, der das Publikum mit seinen Erzählungen und Gedanken fesseln konnte.

Im Anschluss überreichten Bürgermeister Hermann Hartleb, Vizebürgermeister Johann Steiner, Gemeindekassier Franz Petautschnig und Gemeinderat Gerhard Gassner den eigens für diesen Anlass angefertigten „St. Georgener Jungbürger-Gulden“ zusammen mit einer Gemeindechronik.

Zusammen mit der Jungbürgerfeier fand in einem würdigen Rahmen eine Ehrung der bei der letzten Legislaturperiode ausgeschiedenen Gemeinderatsmitglieder statt. Dabei wurden unter anderem Funktionärstätigkeiten mit Gemeinde-Ehrennadeln in Gold ausgezeichnet, etwa Severin Leitner-Dietmaier (Obmann des Kriegsopfer- und Behindertenverbandes), Gebhard Palli (Organist und Chorleiter) und Walter Reiter (Ehrenhauptbrandinspektor der Freiwilligen Feuerwehr)

Im Namen der Gemeinde sprach Bürgermeister Hartleb Dank und Anerkennung aus.

Ehrung ausgeschiedener Gemeinderätinnen und Gemeinderäte und verdienter Funktionäre © KK

24. Oktober: Herrengasse wurde mit Fest feierlich eröffnet

Nach den 3-monatigen Umbauarbeiten in der Herrengasse in Knittelfeld wurde nun Eröffnung gefeiert. Saniert wurden neben Wasser- und Kanalnetz auch Fernwärme- sowie Elektroleitungen.

Um am Puls der Zeit zu bleiben wurden LWL-Kabel (Lichtwellenleiter) verlegt. Weiters wurden die Beleuchtung und die Bepflanzung dem Hauptplatz angepasst. Das Restaurant „Stadt-Fillee“, die Cafe Bäckerei Konditorei Madenberger und Pedro’s Cafe sorgten für kulinarische Köstlichkeiten.

Neben einigen Stadt- und Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, Bürgermeister Harald Bergmann und Vizebürgermeister Erwin Schabhüttl waren auch die Nationalratsabgeordneten Max Lercher und Philip Kucher bei der Eröffnungsfeier anwesend.

Die Nationalratsabgeordneten Max Lercher und Philip Kucher besuchten das Fest. © Stadtgemeinde Knittelfeld

24. Oktober: Neuer Waldentwicklungsplan für Murau überreicht

IM Rahmen einer Bürgermeisterkonferenz in Murau hat

Herwig Schüssler, stellvertretender Leiter der Landesforstdirektion, den neuen Waldentwicklungsplan für den Bezirk Murau präsentiert und Landtagspräsidentin Manuela Khom sowie

Bezirkshauptmann Florian Waldner überreicht. Dieser wurde am 5. Oktober vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft genehmigt. Der Waldentwicklungsplan stellt als forstlicher Rahmenplan bundesweit die Waldverhältnisse dar, zeigt die Leitfunktionen des Waldes auf, die sich aus der Nutz-, Schutz- Wohlfahrts- und Erholungsfunktion ergeben und soll durch vorausschauende Planung dazu beitragen,

den Wald und seine Funktionen zu erhalten. Der Murauer Waldentwicklungsplan entstand unter Zusammenarbeit der Forstexperten der Bezirkshauptmannschaft Murau und der Landesforstdirektion Steiermark.

Bezirkshauptmann Florian Waldner, Landtagspräsidentin Manuela Khom, Herwig Schüssler © Bezirkshauptmannschaft Murau

24. Oktober: Knittelfeld: Gutscheine für die Städtische Gärtnerei

Bereits zum vierten Mal in Folge erhielt Knittelfeld beim Blumenschmuckwettbewerb „Flora“ die höchste Auszeichnung. Als Dank für ihre ausgezeichnete Arbeit überreichte Bürgermeister Harald Bergmann Sodexo-Gutscheine an alle MitarbeiterInnen.

Im vergangenen September bekam die Stadt Knittelfeld fünf Floras und den Titel „Schönste Stadt“ beim Blumenschmuckwettbewerb „Flora 22“ verliehen. Hauptverantwortlich dafür ist das Team um Gärtnermeister Bertold Knapp. 17 MitarbeiterInnen, darunter ein Lehrling sowie acht Saisonkräfte, sind für die Grünflächen zuständig. Sie pflegen jährlich rund 47.000 Blumen, 20 Hektar Grünflächen und einen Baumbestand von 2000 Bäumen.

Bürgermeister Harald Bergmann überreichte Gutscheine an alle MitarbeiterInnen. © Stadtgemeinde Knittelfeld

24. Oktober: Dreimal Edelmetall für die Sportler des ÖTB Turnverein Judenburg

Bei den österreichischen Meisterschaften "Turn10" konnten Alma Sailer und Stephan Sueng in einem über 500-TeilnehmerInnen-starken Starterfeld die Goldmedaille erturnen. Mit Rang 2 von Kerstin Kogler sowie zahlreichen Top-Ten-Platzierungen wurde das erfolgreiche Abschneiden der Judenburger Turn-Teams komplettiert.

Das Masters-Team des ÖTB Judenburg © ÖTB Turnverein Judenburg

24. Oktober: Feuerwehrjugend unterstützt Baumpflanzaktion

Ein Zeichen zum Schutz des Klimas setzte die Feuerwehrjugend des Bereichsfeuerwehrverbandes Knittelfeld. Durch die Spende von Ahornbäumen von den steirischen Landesforstgärten wird das Nachhaltigkeitsprojekt der Österreichischen Feuerwehrjugend umgesetzt.

Nach der Übernahme der Setzlinge an der Landesfeuerwehr- und Zivilschutzschule folgte die Verteilung im BFV Knittelfeld durch die Feuerwehrjugend, koordiniert durch den Bereichsjugendbeauftragten Hauptbrandinspektor Daniel Feldbaumer. Der erste Baum wurde in Großlobming gepflanzt.

Mit dieser Aktion will man ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. Denn wenn ein Baum ausgewachsen ist, kann er pro Tag Sauerstoff für etwa 15 Menschen produzieren.

Die Knittelfelder Feuerwehrjugend © Thomas Zeiler

23. Oktober: Standing Ovations für den Singkreis St. Rupert Fohnsdorf

Unter dem Titel "Missa concertata- Hymnus finalis" konzertierte der Singkreis St. Rupert aus Anlass seines 40 jährigen Bestehens in der vollbesetzten Pfarrkirche Fohnsdorf. Dabei verabschiedete sich der Gründer und Chorleiter Peter Stefan Vorraber nach 45-jähriger Chorarbeit. Es wurden geistliche Kompositionen von Haydn (Mariazeller-und Paukenmesse), Mozart (Krönungsmesse und kleine Orgelsolomesse), Schubert (Messe in G und Deutsche Messe), sowie aus dem Oratorium Messias von Händel von Solisten, Chor und Orchester dargeboten. Peter Stefan Vorraber spornte die Gesangssolisten Marika Ottitsch, Margrit Hess, Martin Fournier und Gerd Kenda, Wolfgang Riegler-Sontacchi an der Orgel und sein Orchester "concerto classico nuovo" zu einer großartigen Gesamtleistung an.

Mit Wehmut, aber großer Dankbarkeit für jahrzehntelang gediegene Kirchenmusik, bedankte sich der mitsingende Pfarrer Gottfried Lammer beim jubilierenden Singkreis St. Rupert, bei allen Ausführenden und besonders bei Peter Stefan Vorraber.

Singkreis St. Rupert Fohnsdorf © KK

23. Oktober: Offene Türen an der FSLE Großlobming

Tradition, Innovation und Faszination - unter diesem Motto fand am Samstag, 22. Oktober, der Tag der offenen Tür in der Fachschule Großlobming statt.

Egal ob festlich gedeckter Tisch, Küchengenuss oder die innovative Ideen im Kräuterbereich - all das konnte von den interessierten Besuchern begutachtet werden. Traditionelles Hausbrot, lebenswichtige Inputs zur Ersten Hilfe und viele Kniffe im Bereich des täglichen Lebens, die mit Hausverstand erledigt werden können - dieses breite Angebot fand bei allen großen Anklang. Zudem wurden auch das Erasmus-Projekt mit Praxis im Ausland, die Bildungszweige Office-Assistenten, Heimhelfer und Facharbeiter im ländlichen Betriebs- und Haushaltsmanagement vorgestellt.

Schülerinnen der Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft Großlobming © KK

23. Oktober: Kindertennis-Vereinsmeisterschaften des TC Murau

Nach knapp 20-jähriger Pause fanden heuer erstmals wieder die Kinder-Tennis Vereinsmeisterschaften in Murau statt. Neun Kinder des TC Murau traten am Samstag, dem 15. Oktober, gegeneinander an und lieferten sich spannende Spiele.

Schlussendlich setzte sich Johannes Pirker in einem starken Finale gegen Eva Egghardt durch. Den dritten Platz erreichte Elias Braunstein, der die restlichen Spiele erfolgreich für sich entscheiden konnte.

Der TC Murau gratuliert allen Kindern recht herzlich zu ihren Leistungen und freut sich, dass der Tennissport bei den Kindern wieder beliebt ist.

Die Kinder des TC Murau © Th. Egghardt

23. Oktober: Aktionstage zum Thema Klimaschutz

Kürzlich veranstaltete das Naturkundemuseum Aktionstage rund um den Klimawandel an der HLW Fohnsdorf. Fünf Tage lang fanden unterschiedliche Workshops zum Thema Klimaschutz statt. Die Überlegungen gingen dahin, wie eine klimaschonende Region rund um Fohnsdorf im Jahr 2050 aussehen kann - vom Heizen über öffentlichen Verkehr bis hin zum Fleischkonsum.

Ein sogenanntes "Zukunftsgespräch" rundete das Ganze ab. Bei diesem trafen sich Vertreter aus den Klassen mit Bürgermeister Gernot Lobnig, Schuldirektor Friedrich Spies und Josef Bärnthaler (Geschäftsführer der Energieagentur Obersteiermark). Die Schüler erfuhren, inwieweit Schule, Gemeinde und Region auf dem Weg zu den Zukunftsideen bereits etwas beitragen beziehungsweise welche Pläne es gibt. Vonseiten der Energiewirtschaft gab es dabei Hintergrundinformationen und Ansätze, wie man im persönlichen Bereich aktiv werden kann. Bärnthaler konnte außerdem aufklären, welche Möglichkeiten in der Region in Bezug auf Heizen und Energiegewinnung bestehen.

An der HLW Fohnsdorf werde bereits in vielen Bereichen klimaschutzbezogen gedacht, heißt es von den Verantwortlichen. So gibt es etwa einen groß angelegten Garten, über den die Schulküche mit Kräutern versorgt wird. Außerdem wird nur einmal pro Woche Fleisch gekocht.

Aktionstage zum Thema Klimaschutz an der HLW Fohnsdorf © Karola Kollmann

23. Oktober: Offene Türen an der HTL Zeltweg

Die HTL Zeltweg, Technikschmiede für Maschinenbau und Bautechnik, startete nach der Coronapause mit ihrem Tag der offenen Tür wieder neu durch. Am 21. und 22. Oktober war es möglich, dass Interessierte die Ausbildungsmöglichkeiten besichtigen und die neugestalteten Werkstätten und Labore kennenlernen konnten. Auch ehemalige Direktoren haben sich ihre einstige Schule wieder angesehen. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der HTL-Band.

Für die Jugendlichen gibt es nun auch noch Schnuppertage. Diese finden am 2. und 14. Dezember sowie am 13. Jänner statt.

Arno Martetschläger, Direktor der HTL Zeltweg, und seine Vorgänger Robert Kutschej und Gerhard Steinbrucker mit Gattinnen © Peter Haslebner

21. Oktober: "Rock deine Finanzen" – Spielberger schreibt Buch über Vermögensaufbau

Martin Zarfl ist seit 2009 im Versicherungsgeschäft tätig und seit 2020 mit seiner Firma "mz consulting" selbstständig. Im September veröffentlichte der unabhängige Versicherungsmakler nun das Buch "Rock deine Finanzen: Tipps und Tricks für deinen Vermögensaufbau". "Alles, was in dem Buch steht, habe ich selbst erprobt", sagt Martin Zarfl. 125 Investmentbücher hat er sich zusätzlich zu seinem Studium zum "Akademischen Finanz- und Vermögensberater" und seiner Berufserfahrung zu Gemüte geführt. Seine Empfehlung: Lebensversicherungen, Wertpapiere, Immobilien und Edelmetalle. Letzteres beschreibt er als "die einfachste Pensionsvorsorge der Welt". Als sich vergangenen Herbst bereits eine Krise abzeichnete, baten ihn viele Kunden um Rat. So kam die Idee zu dem Buch, welches auf Amazon, bei Morawa in Judenburg und in der Buchhandlung Steinbergerhof in Knittelfeld erhältlich ist. Zarfl sieht es als 144-Seiten-starkes Nachschlagewerk, als Einstieg in die Finanzwelt. Kuriosum: Grundlage seines Buchs ist die militärische Taktik "darstellen, bewerten, folgern", die er im Zuge seiner militärischen Ausbildung gelernt hat. "Dieses Schema lässt sich auf alle Lebensbereiche anwenden, egal ob auf Autokauf oder Küche", meint Zarfl.

Martin Zarfl © KK

19. Oktober: Spende übergeben

Über eine Spende des Männergesangsvereins Stadl freut man sich beim Lions-Club Murau. Im August fand zum fünften Mal das Singen am Dieslingsee (Gebiet Turrach) statt. Der Großteil des Erlöses, genau sind es 1000 Euro, wurde nun in kleinem Rahmen dem Lions-Club zur Förderung sozialer Projekte übergeben.

Spendenübergabe an den Lions-Club © KK

18. Oktober: "Bullentransport" ist in Schloss Farrach angekommen

14 überlebensgroße Bullen wurden vom Osttiroler Künstler Jos Pirkner für Red Bull in Fuschl geschaffen - damit handelt es sich um die längste Bronzeskulptur Europas. Ein weiterer, letzter Bulle ist im Besitz des Künstlers verblieben und kam vergangenen Freitag, 14. Oktober, in die Steiermark. 1,5 Tonnen wiegt der Bronze-Bulle, der fachmännisch angeliefert wurde und nun einen kurzen "Herbsturlaub" im Murtal verbringt: Anlass ist eine umfassende Ausstellung über das außergewöhnliche Werk Jos Pirkners vom 22.10. bis 20.11., bei der nicht nur der überlebensgroße Bulle, sondern auch einen Überblick über die verschiedenen Schaffensperioden des heute 94-jährigen Künstlers gezeigt wird.

Ein Bulle der anderen Art landete vergangene Woche in Farrach © Privat

15. Oktober: 62-jähriges Maturajubiläum

Am 15. Oktober trafen sich ehemalige Maturanteninnen und Maturanten des BRG Judenburg, Maturajahrgang 1960, zum 62-jährigen Maturajubiläum. Ein Highlight dieses Jubiläums war der Besuch des Murtal-Museums mit einer Führung durch den Historiker Philipp Odelga. Einer der einstigen Maturanten, Hans-Peter Piwonka, der von Anfang an bei den mittlerweile europaweit berühmten Ausgrabungen in Strettweg dabei war, ergänzte die Ausführungen des Historikers mit Berichten von den Arbeiten im Gebiet des Falkenbergs. Im Zuge der anschließenden mehrstündigen Plauderei im Restaurant Kastanienlaube beschlossen die Altmaturantinnen und -maturanten, sich künftig jedes Jahr in ihrer einstigen Schulstadt zu treffen.

Die ehemaligen Maturantinnen und Maturanten © KK

13. Oktober: Erasmus Days in Knittelfeld – Ein Zeichen für den Frieden

Zum sechsten Mal finden europaweit am 13., 14. Und 15. Oktober 2022 die Erasmus Days statt. Wie auch schon im Vorjahr kamen dutzende Schülerinnen und Schüler am Hauptplatz zusammen, um das Erasmus-Projekt zu feiern.

Der Schulchor des BG/BRG Knittelfeld unter der Leitung von Ingrid Kaltenegger sang die Europahymne in mehreren Sprachen. Auch einige Friedenslieder, darunter „We are the world“ wurden performt. Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Rosegger gestalteten Plakate und teilten Friedenstauben aus Papier an aus, ebenso wurden Gedichte mit bekannten Zitaten über Frieden und Freiheit vorgetragen. Bürgermeister Harald Bergmann eröffnete die Veranstaltung und wies daraufhin, dass man den Frieden nur als Gemeinschaft bewahren könne. Auch Vizebürgermeister Erwin Schabhüttl, Stadträtin Regina Biela und Gemeinderätin Tanja Schmid besuchten den Erasmus Day.

Die SchülerInnen setzten ein Zeichen für den Frieden © Stadtgemeinde Knittelfeld

13. Oktober: Alles läuft in der Mittelschule Spielberg

Am Dienstag, 11. Oktober, fand am Gelände der Mittelschule Spielberg der traditionelle Herbst-Schullauf statt. Schülerinnen und Schüler der Mittelschule und der umliegenden Volksschulen Lind und Maßweg nahmen teil. Es galt, den jeweils 500 Meter oder in zwei zu laufenden Runden 1000 Meter langen Geländelauf zu bewältigen. Rund 300 motivierte Läuferinnen und Läufer waren am Start. Zu gewinnen gab es Medaillen und ein Siegerfoto am Stockerlplatz. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Team der MS Spielberg mit Unterstützung durch den Elternverein.

Die Sieger © Erika Bogensperger, Inge Painer, Tamara Pucher

12. Oktober: "Restaurant Toscana" feierte Eröffnung am Knittelfelder Hauptplatz

Das „Restaurant Toscana“ am Knittelfelder Hauptplatz feierte am 12. Oktober offizielle Eröffnung.

Im modern gestalteten Restaurant gibt es eine große Auswahl an hausgemachten Pizzen. Auch Burger, Salate und spezielle Nudelgerichte stehen zur Auswahl. Ein Highlight des neuen Lokals ist der traditionelle Steinbackofen. Auch Eis wird zur warmen Jahreszeit im Restaurant verkauft. Zudem gibt es nicht nur Sitzplätze im Inneren des Restaurants, die frische Pizza kann auch direkt am Hauptplatz genossen werden. Bürgermeister Harald Bergmann, Vizebürgermeister Erwin Schabhüttl, 2. Vizebürgermeister Wolfgang Knauseder und Citymanagement Geschäftsführer Jörg Opitz besuchten das Restaurant und überzeugten sich vom kulinarischen Angebot.

Das Restaurant Toscana feierte die Eröffnung © Stadtgemeinde Knittelfeld

12. Oktober: "HAK Judenburg goes Europe" – Praxiserfahrungen in Nizza und Sprachaufenthalt in Malta

In den letzten beiden Septemberwochen traten insgesamt 21 Schüler der HAK eine Reise nach Nizza an. Neben dem Besuch eines Sprachkurses in der Universität von Nizza, hatten die Schüler Zeit, herauszufinden, warum die Côte d'Azur attraktiv für Unternehmen ist. Es standen viele Betriebsbesichtigung auf dem Programm, um einen Einblick in die Wirtschaft und die Unternehmen an der Côte d'Azur zu bekommen.

Die Kooperation mit weiteren internationalen Partnern soll in Zukunft ausgebaut werden, um den Schülern der HAK Möglichkeiten für ein Auslandspraktikum zu bieten.

Ziel der Englisch-Sprachreise war das sonnige Malta, wo die Abschlussklassen ihre Sprachkenntnisse vertiefen konnten. Am Vormittag stand täglich Englischunterricht zu den verschiedensten Themenbereichen am Programm. Nachmittags fanden Ausflüge statt, um die Insel besser kennenzulernen. Die Highlights waren unter anderem die Hauptstadt Valletta oder die berühmte "Blue Grotto".

© KK

12. Oktober: Erfolgreiches Laufevent der Bildungsregion Obersteiermark West in Zeltweg

Diese Woche fand im Sportzentrum Zeltweg wieder der schulübergreifende Crosslaufbewerb "Running School" statt. Die verantwortlichen Daniela Stoxreiter (BRG Judenburg) und Christoph Kowatsch (MS Seckau) konnten mit ihrem Organisationsteam einen gelungenen Wettbewerb mit 456 Teilnehmern aus insgesamt 15 Schulen abhalten. Die Laufdistanz von 1300 Metern hatte es in sich: Bei feuchtem Boden, aber tollem Laufwetter, boten die Teilnehmer (Jahrgang 2012 – 2007) wieder fantastische Laufleistungen. Bei der Siegerehrung gab es Einzel und Teambewertungen.

Roman Scheurer, Leiter der Bildungsregion Obersteiermark West, machte sich persönlich ein Bild von der Veranstaltung und war auch bei der Siegerehrung dabei.

Die Buben des Schul-Jahrganges 2012 © Walter Schindler

12. Oktober: Info-Day bei der Radwerkstatt Bernd Willibald

Zum Info Day lud kürzlich die Radwerkstatt Bernd Willibald in Knittelfeld. Die Veranstaltung gab die Möglichkeit für Selbstständige, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, sich von Experten zum Thema Dienstradleasing beraten zu lassen.

Etliche Firmen im Murtal, wie etwa Stahl Judenburg oder Voestalpine Zeltweg, bieten ihren Mitarbeitern das Dienstradleasing bereits an. Der große Vorteil im Dienstradleasing ist der daraus resultierende Lohnsteuervorteil für den Arbeitnehmer. Auch der Arbeitgeber profitiert: Ein mögliches Parkplatzproblem kann man dadurch in den Griff bekommen oder die Mitarbeiterbindung stärken. Außerdem tut man der Umwelt und sich selbst etwas Gutes. Auch wenn es unter dem Begriff „Dienstradleasen“ fällt, ist es Bernd Willibald wichtig zu erwähnen, dass das Fahrrad zu 100 Prozent privat genutzt werden darf: "Viele haben einen weiten Weg in die Arbeit und einigen ist es gar nicht möglich, mit dem Fahrrad zu fahren, aber es sei trotzdem erwähnt, dass es auch ausschließlich zur privaten Nutzung verwendet werden darf". Denn auch wenn man das Bike ausschließlich privat nutzt, so hat der Arbeitgeber einen großen Vorteil: Einen gesünderen, fitteren Mitarbeiter und im besten Fall weniger Krankenstandstage.

Meinungsaustausch bei der Radwerkstatt Willibald © Radwerkstatt

12. Oktober: Zeltweg: Eröffnung der Tagesstätte im Generationenpark

Im Generationenpark Zeltweg wurde ein neues Senioren-Tageszentrum eröffnet: Senioren, die ihre Nächte zu Hause verbringen möchten, können sich tagsüber in der Tagesstätte „wie daham“ fühlen. Die Öffnungszeiten sind vom Montag bis Freitag von 7.30 bis 16.30 Uhr. Es besteht aber auch die Möglichkeit, nur halbtags im Tageszentrum zu sein. Für Verpflegung ist gesorgt: Sie beginnt mit einer Vormittagsjause, für das Mittagessen werden zur Auswahl zwei Menüs angeboten. Die Nachmittagsjause besteht aus Kaffee und Kuchen. Die Getränke sind alkoholfrei. Die Betreuung erfolgt durch qualifiziertes Pflegepersonal. Den Tagesgästen steht ein Aufenthaltsraum und eine Wohnküche, sowie ein eigener Ruheraum zur Verfügung. Die Tagesstätte bietet Platz für 16 Personen. Der Besuch wird vom Land Steiermark und vom Sozialhilfeverband Murtal gefördert. Die Aufenthaltskosten werden von der Nettopension berechnet. Auskünfte werden unter der Telefonnummer 03577/24697 oder per Mail unter direktion.zeltweg@wiedaham.at erteilt. Es handelt sich hierbei um das einzige Tageszentrum im Bezirk Murtal.

Bürgermeister Günter Reichhold, GR Rita Hartner, Sabrina Rössl, Pfl. Dir. Elisabeth Miedl, Reg. Dir. Rainer Weber und Verw. Dir. Maria Heibili © Peter Haslebner

12. Oktober: Murtaler MTB-Cup ist entschieden

Der diesjährige Murtaler Mountainbike-Cup, organisiert von Doris und Uwe Zitzenbacher (Sportagentur EvenDZ), ist abgeschlossen. Nach den Bewerben "Zum Schwarzen Herrgott" in Pöls-Oberkurzheim, "Stierhuabn" in St. Peter ob Judenburg, "Roatmoar-Alm" in St. Margarethen bei Knittelfeld und beim "X-treme Bergduathlon" in Gaishorn gastierte die Rennserie auf der Hohen Rannach am Truppenübungsplatz Seetaler Alpe zum finalen Showdown.

Bei der fünften und letzten Cupentscheidung haben sich rund 50 Sportlerinnen und Sportler abgestrampelt. Auf der 4,4 Kilometer-Rennstrecke galt es, 430 Höhenmeter zu bewältigen. Als Tagessieger wurden im Mountainbike-Bewerb Marianne Koch und Thomas Zettler gefeiert. In der E-Bike-Klasse war der jüngste Teilnehmer Florian Haubner bereits zum dritten Mal siegreich. Bei den Duathlon Teams siegte das Duo Thomas Nestler/Thomas Gruber (Team Bergluft). Josef Karner und Lisa Pfandl sorgen für die Tagesbestzeiten auf der Laufstrecke. Die Gesamtsiege fuhren Martina Reisz, Andreas Lachinger (beide MTB-Cup) und Florian Haubner (E-Bike-Wertung) ein.

Die Organisatoren gratulierten den erfolgreichsten Teilnehmern des Murtaler MTB-Cup 2022. V.l.n.r.: Uwe Zitzenbacher, Isabella Berger, Thomas Nestler, Andreas Lachinger, Martina Reisz, Marianne Koch, und Doris Zitzenbacher © Alfred Taucher

12. Oktober: Auf den Pölser Judomatten geht es wieder rund

In den vergangenen zwei Jahren kam es beim Judoklub Pöls, bedingt durch die Corona-Einschränkungen, nur zu wenigen Turnier- und Trainingsaktivitäten. Durch das ständige Auf und Ab wurde es immer schwieriger, die Mitglieder zu motivieren, weiterhin dem Judosport treu zu bleiben. Nun wird wieder versucht, eine gewisse Normalität ins Vereinsleben zu bringen. "Wir haben Dienstag und Freitag jeweils ab 17.30 wieder mit dem normalen Training losgelegt", bringt Obmann Manfred Hausberger seine Freude zum Ausdruck. Auch für Anfänger gibt es ein spezielles Angebot: "Am Freitag, 14. Oktober, startet in der Turnhalle der MS Pöls mit Beginn um 17.30 Uhr ein Anfängerkurs für Kids ab dem sechsten Lebensjahr." Judo eignet sich sowohl für Mädchen als auch Burschen und bedarf keiner besonderen körperlichen Voraussetzungen. Für die Kursteilnahme ist ein Trainingsanzug, Turnkleidung oder ein "Judogi" erforderlich. Anmeldungen nimmt Judoklub Pöls-Obmann Manfred Hausberger unter hausberger@ainet.at gerne entgegen.

© Alfred Taucher

11. Oktober: Volksschule Sankt Margarethen gewinnt Ausflug

Beim Gewinnspiel zur Namensfindung des Abfallmaskottchens des Abfallwirtschaftsverbandes Knittelfeld gewann die 2. Klasse der Volksschule St. Margarethen einen Ausflug in den Tierpark Mautern. Die Teilnahme wurde belohnt und zur Freude aller war es vergangenen Donnerstag, 6. Oktober, soweit. Die Kinder, die Pädagoginnen und die Abfallberaterinnen vom Abfallwirtschaftsverband besuchten den Tierpark und die Greifvogelschau.

© KK

11. Oktober: Stolzalpe: Hüftprothesenkurs für Chirurginnen und Chirurgen

30 Chirurginnen und Chirurgen aus ganz Österreich haben sich Ende September auf der Stolzalpe zu einem zweitägigen Hüftprothesenkurs getroffen, wo Themen rund um die Implantation der Hüftprothese besprochen wurden. Im Zuge dessen wurden die Planung und Durchführung der primären Hüftprothese, aber auch neue Techniken in der Revisionsoperation ausgiebig diskutiert. Zudem wurde der international anerkannte Professor Robert Hube, ein Hüftchirurg aus München, als Gastredner eingeladen, um über seine Erfahrungen zu berichten.

11. Oktober: Naturfreunde Fotogruppe Knittelfeld zeigt „Momentaufnahmen“ in der Galerie im Forum Rathaus

Die Jahresausstellung der Naturfreunde Fotogruppe Knittelfeld trägt den Titel „Momentaufnahmen“. Wie der Name schon sagt, hielten die Mitglieder der Gruppe kurze Momente oder Augenblicke fest, die durch spezielle Lichtverhältnisse, besondere Situationen oder durch die Wahl des Standpunktes entstanden. Dieser Aufgabe stellten sich Karl Cebul, Roman Findl, Johann Hahsler, Josef Karner, Dietmar Krapf, Johann Rehsmann, Otmar Schabernig, Werner Wadsack.

Die Vernissage findet am Dienstag, 18. Oktober, mit Beginn um 19 Uhr statt. Bis 18. November sind die Werke zu den Öffnungszeiten der Galerie, Montag, Dienstag, Mittwoch 8.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr sowie Donnerstag von 8.30 bis12.30 Uhr zu besichtigen. Zur Vernissage sind alle Kunstinteressierten herzlich eingeladen.

Werner Wadsack, Mitglied der Naturfreunde Fotogruppe © Stadtgemeinde Knittelfeld

11. Oktober: Murauerin (20) bei WM im Rettungsschwimmen erfolgreich

Bei der Weltmeisterschaft im Rettungsschwimmen, den Lifesaving World Championships, im italienischen Riccione schlug sich die Murauerin Julia Bäckenberger gemeinsam mit dem Österreichischen Nationalteam sehr tapfer. 56 Nationen aus aller Welt im sportlichen Miteinander

zu erleben, war schon Erlebnis genug für die 20-jährige Athletin, die sich als Jugendrotkreuz-Schwimmerin für das Nationalteam qualifiziert hatte. Beeindruckend war aber auch das Ergebnis der Österreicherinnen und Österreicher: Platz 22, mehrere österreichische Rekorde und einige Finaleinzüge. Stolz ist man daher freilich in der sportlichen Familie von Julia Bäckenberger, der Schwimmunion Stadtwerke Murau.

Die Murauerin Julia Bäckenberger (Zweite von rechts) bei der Weltmeisterschaft in Italien © KK

11. Oktober: Sieben Jahrzehnte Feuerwehr-Geschichte auf mehr als 400 Seiten

Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Margarethen bei Knittelfeld, Harald Pöchtrager, überreichte die druckfrische Chronik "70 Jahre FF St. Margarethen" an Bürgermeister Erwin Hinterdorfer sowie dessen Vorgänger Matthäus Weitenthaler und Roland Pucher. Die Chronik wurde von Johann Neumann verfasst und von Oliver Peinhaupt grafisch gestaltet. Das umfangreiche Werk hat mehr als 400 Seiten und beinhaltet viele Fotos von 1948 bis 2018. Die Chronik kann im Gemeindeamt St. Margarethen bei Knittelfeld käuflich erworben werden.

© Gemeinde St. Margarethen

10. Oktober: Akrobatik auf Pferden - tolle Erfolge für das Murtal

Am vergangenen Wochenende fanden in Gössendorf bei Graz die Landesmeisterschaften im Voltigieren statt. Der Verein "PSV Gut Rosenhof" aus Sachendorf konnte tolle Leistungen erzielen. Die Trainerin und Longenführerin Katharina Herk konnte mit ihrem Pferd "Miss Barcelona" mit Lena Ramberger und Anja Sonnleitner im "Junior-Pas de deux" den Vize-Landesmeistertitel erreichen. Im "Pas de deux S" schafften Viktoria Rieser und Constanze Setznagel souverän den Landesmeistertitel.

Beim Voltigieren gilt es, turnerische und akrobatische Übungen auf einem sich bewegenden Pferd auszuführen.

© KK

10. Oktober: Feine Klänge in Weißkirchen

Unter dem Motto "Klangfusion" hat der "Weißkirchner Feinklang" unter Chorleiter Hans Hofer kürzlich zu einem Konzertabend in den Panthersaal geladen. Neben den vollzählig anwesenden Sängerinnen begeisterte auch das Doppelquartett „Olli 8ti“ - bestehend aus den acht Söhnen des Bauern vulgo Stiegler in St. Anna. Vervollständigt haben den Abend noch Sara Elisabeth Lesser am Klavier und Katharina Greiner am Saxophon.

© Gerhard Freigaßner

8. Oktober: Älteste Zeltwegerin feierte 100. Geburtstag

Geboren wurde Emma Juliane Lang am 6. Oktober 1922 in Velimirovac in Kroatien. Seit Mai 1941 lebt sie in Zeltweg. 1946 heiratete sie Josef Lang, mit dem sie einen Sohn und eine Tochter hatte. Heute hat sie drei Ururenkelkinder. Von 1941 bis 1955 arbeitete sie im Fliegerhorst in der Küche, bis 1945 für die Deutsche Wehrmacht und anschließend bis 1955 für die Royal Air Force. In den 60iger Jahren war sie im NAPIAG Werk 1 und 2 an der Druckermaschine beschäftigt. Zum 100.Geburtstag fanden sich die Gemeindevertretung und das Bläserquintett der Werkskapelle zur Gratulation ein.

Die Werkskapelle und die Gemeindevertretung mit der Jubilarin © Peter Haslebner

7. Oktober: Studentenwoche auf der Stolzalpe

Nach einer coronabedingten Pause hat kürzlich wieder eine „Summerschool“ mit 16 Studentinnen und Studenten im LKH Murtal, Standort Stolzalpe stattgefunden. Die Stolzalpe ist über die Grenzen hinaus als internationales Ausbildungszentrum und Lehrkrankenhaus der Medizinischen Universitäten Graz und Wien bekannt. Seit 15 Jahren werden internationale Ausbildungskurse für Chirurg:innen am Standort organisiert sowie zweimal jährlich eine Student:innenwoche. In Vorlesungen und praktischen Workshops präsentieren die Spezialteams des Standortes Stolzalpe die Vielfalt der orthopädischen Versorgung, die hier auf internationalem Niveau den Patient:innen geboten wird. Der Standort Stolzalpe gewährleistet nicht nur die regionale Versorgung, sondern ist europaweit als Kompetenzzentrum für Orthopädie bekannt.

Die Teilnehmer*innen und Organisator*innen der Summerschool 2022 am © LKH Murtal

7. Oktober: Gemeinden, Tourismusbetriebe und Gastwirte im Bezirk Murau setzen verstärkt auf E-Autos

Der Bezirk Murau ist bekannt durch seine Vision, die Energieversorgung durch erneuerbare Energieträger vorzunehmen. Verstärkt stellen nun seit geraumer Zeit Gemeinden, Tourismusbetriebe und Gastwirte ihre KFZ – Flotte auf E- Autos um.

Im Autohaus Radauer in Neumarkt wurde das nächste E-Auto der Gemeinde St. Georgen am Kreischberg übergeben. Bürgermeisterin Cäcilia Spreitzer berichtet über ihre Pläne: "Damit werden wir vorerst die Fahrten der Kindergartengruppe im ehemaligen VS-Gebäude in St. Ruprecht bewerkstelligen. Angedacht ist, dass wir für ältere Mitmenschen, die nicht mehr mobil sind, Services mit unserem E-Auto erledigen". In der Gemeinde Neumarkt sind bereits drei E-Autos im Einsatz, Bürgermeister Josef Maier meint, man wolle Vorbild sein.

Bernhard Radauer jun. berichtet, dass E-Autos sehr gefragt seien. Neu sei auch, dass man den Strom, welcher tagsüber durch die hauseigene Photovoltaik-Anlage in das Auto geladen wird, abends dem Stromkreislauf des Hauses zuführen könne. Laut Bernhard Radauer jun. sind 22 Prozent aller Neuzulassungen E-Autos, beziehungsweise Hybridfahrzeuge.

Im Bezirk Murau setzt man verstärkt auf E-Mobilität, Gemeinden, Gastwirte und Tourismus sehen sich als Vorreiter ebenso wie das Autohaus Radauer in Neumarkt © Anita Galler

7. Oktober: Steirische Hofheldinnen 2022 gekürt

Bei der ersten Kür der steirischen Hofheldin durch die Landwirtschaftskammer wurde Silvia Prugger aus St. Johann am Tauern ausgezeichnet. Die Landwirtschaftskammer Steiermark stärkte mit der Wahl der „Hofheldinnen 2022“ das weibliche Unternehmertum in der Landwirtschaft. . „Die starke Kraft der Bäuerinnen zeigt sich nicht zuletzt darin, dass mittlerweile rund ein Drittel der Höfe von Frauen geführt werden“, freut sich Landesbäuerin Viktoria Brandner über das hohe Engagement der mehr als 30.000 Frauen in der steirischen Landwirtschaft.

Bild 1: Silvia Prugger aus aus St. Johann am Tauern mit ihren Gratulantinnen: Landeskammerrätin Karin Forcher (rechts), Bezirksbäuerin Marianne Gruber (2.v.r.) und Landeskammerrätin Nicole Zenz (links) © Foto Fischer

7. Oktober: Sicherer Schulweg

Seit Schulbeginn wird in Zeltweg das richtige Verhalten im Straßenverkehr eifrig geübt. Schon die Kleinsten lernen, wie Gefahrensituationen vermieden werden können. "Lehrer" sind Beamte der Polizeiinspektion Zeltweg, Verantwortliche der Stadtgemeinde und natürlich die Schülerlotsen der Stadtgemeinde und der Mittelschule: Sie sorgen tagtäglich dafür, dass die Kinder sicher unterwegs sind.

Für sie geht es sicher in die Schule © KK

6. Oktober: Landestagung des BÖF Steiermark

Der Landesverband des "Bundes Österreichischer Faschingsgilden" (BÖF) hielt seine Tagung in der Spielberger Burg ab. Landespräsident Mario Krenn begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die einzelnen Landesdelegierten stellten ihr Faschingsprogramm vor, die Termine für das Narrenwecken und die Faschingssitzungen stehen bereits fest. Landesnarrenhauptstadt 2023 ist Knittelfeld und daher ist dort das Landesnarrenwecken am 12. November um 11.11 Uhr. Die Jubiläumssitzung "50 Jahre Faschingsgilde Knittelfeld" wird voraussichtlich am 4. Februar 2023 gefeiert, wenn nicht wieder Covid einen Strich durch die Rechnung macht. Das Faschingsmuseum wird außerdem ins Knittelfelder Haus der Vereine umziehen. BÖF-Präsident Ernst Kranawetter berichtete von der Jubiläumsveranstaltung "60 Jahre BÖF" in Salzburg mit gleichzeitigem Bundesverbandstag.

BÖF-Präsident Ernst Kranawetter, Gardereferentin Hanni Koiser, Landespräsident Mario Krenn und Stellvertreter Kurt Peter Jermann © Peter Haslebner

5. Oktober: Businesstag an der HTL Zeltweg

"Wie stelle ich mir meine Zukunft vor?" Diese Frage stellten sich auch die Schülerinnen und Schüler der HTL Zeltweg beim erstmaligen Business- und Karrieretag, bei dem sich über 37 Unternehmen aus ganz Österreich präsentierten.

Für die Schülerinnen und Schüler ergab sich die Gelegenheit, in unmittelbaren Kontakt mit den Unternehmen zu treten und sich in Bereichen wie Ferialarbeit oder Jobangebote zu informieren. Außerdem konnten die zukünftigen Maturantinnen und Maturanten sich mit ausgewählten Unternehmen austauschen und über mögliche Kooperationen bei Diplomarbeiten diskutieren.

Von Seiten der Unternehmen gab es zusätzlich die Möglichkeit, 10-minütige Kurzpräsentationen zu besuchen, die einen zusätzlichen Einblick in den Arbeitsalltag der jeweiligen Firmen gaben. Vor allem zahlreiche Absolventinnen und Absolventen der HTL Zeltweg konnten den Schülerinnen und Schüler auf authentische Art und Weise Tipps für den Einstieg ins Berufsleben wiedergeben.

Die Schülerinnen und Schüler am Businesstag der HTL Zeltweg © KK

4. Oktober: Viele neugierige kleine Näschen beim Schnuppertag der Musical Akademie Murtal in Fohnsdorf

Musical-Star Gernot Kranner startet mit seiner beliebten Musical Akademie Murtal ins neue Studienjahr – und lud alle interessierten Kids ab acht Jahren zu einem Schnuppertag nach Fohnsdorf. Dutzende junge Talente konnten sich von der Qualität des Unterrichts in Singen, Tanzen und Schauspielen überzeugen. Und wer sich noch für die Teilnahme interessiert, der kann am nächsten Unterrichtstag, am Samstag, dem 22. Oktober, noch einmal vorbeischnuppern kommen. Weitere Infos direkt bei Gernot Kranner, unter der Telefonnummer 0676-32 69 289. Auch heuer wird es wieder eine Erwachsenengruppe „Ü18“ geben – dafür kann man sich ebenso anmelden.

Viele neugierige kleine Näschen beim Schnuppertag der Musical Akademie Murtal in Fohnsdorf © KK

4. Oktober: Zahlreiche Ehrungen in Obdach

Welche besondere Wertschätzung etliche einheimische Betriebe seitens der Marktgemeinde Obdach besitzen, davon zeugt eine Verleihungszeremonie in Obdach: Als Wertschätzung für ihr ständiges Engagement wurde zahlreichen Verantwortlichen Ehrenringe und Ehrennadel verliehen.

Besonders gewürdigt wurde mit dem Ehrenring der ehemalige Chef seiner Möbeltischlerei, Ernest Baumgartner; Kurt Neuböck für sein Hochzeitsmodenhaus sowie Baumeister Wolfgang Berlinger.

Eine Ehrennadel in Gold gab es für Anneliese Köstenberger, Gerhard Wagner für sein 25-jähriges Wirken als Feuerwehrkommandant, dem Geschäftsleiter außer Dienst, Klaus Rainer, und dem MV-Altobmann Josef Struber.

Eine kommunale Ehrung wurde auch Josef Moitzi zuteil, der 14 Jahre als Bürgermeister der Altgemeinde St. Anna wirkte und nun zum Ehrenbürger von Obdach ernannt wurde.

Die Geehrten © Johannes Mandl

3. Oktober: 100 Jahre ÖKB Kobenz

Eine Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal bildete den Auftakt zur 100-Jahr-Feier des ÖKB-Ortsverbandes Kobenz, begleitet von Fahnen-abordnungen der Knittelfelder Ortsverbände. Der anschließende Fackelzug zum Festsaal wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Kobenz mitgestaltet.

Nach dem Empfang durch den Musikverein Kobenz zelebrierte Pater Gabriel Reiterer den Gottesdienst, in dessen Verlauf das von Patin Monika Bichler gestiftete, neue Fahnenband gesegnet wurde.

Fahnenabordnungen der benachbarten Ortsverbände, ÖKB-Ehrenfunktionäre, Vertreter des ÖKB-Bezirks- und Landesvorstandes und der Gemeinde mit Bgm. Eva Leitold feierten mit dem jubilierenden Ortsverband.

© KK

3. Oktober: Fohnsdorfer raste zum Rallycross-Vizemeister

Wenn er im Vergleich mit seiner namhaften Konkurrenz aus dem In- und Ausland in seinem Honda Civic Type-R zwar mit einem unterlegenen Boliden unterwegs war, ist Keke Platzer anlässlich der internationalen österreichischen Rallycross-Meisterschaftssaison trotzdem zahlreichen Konkurrenten auf und davon gefahren.

Enormes Können hinter dem Lenkrad und viel Herz haben es möglich gemacht, dass der 30-Jährige nach der anstrengenden Saison die Trophäe für den Vizemeistertitel in Empfang nehmen durfte. „Rookie“ Platzer musste sich auf der Titeljagd nur dem tschechischen Urgestein Roman Castoral geschlagen geben. Auf dem Weg zum Vizemeistertitel hat der Murtaler Rennfahrer zuletzt beim spektakulären Saisonfinale in Nvirad (Ungarn) noch einmal gehörig aufgezeigt: Bei seiner Premiere auf der schwierigsten und spektakulärsten Rallycross-Strecke des Kontinents in der Nähe des Plattensees hat sich der "JWRacing"-Pilot vor tausenden begeisterten Motorsportfans für das Finale qualifiziert.

Platzer brachte hinter Jakub Michal (Tschechien) und Jakub Kowalczyk (Polen) Platz drei ins Ziel: Der dritte Saison-Podestplatz bescherte ihm als bestem Österreicher Rang zwei in der Gesamtwertung.

Keke Platzer raste im Honda Civic Type-R in seiner ersten Rallycross-Meisterschaftssaison zum internationalen Vizemeistertitel © Henry Gasselich

3. Oktober: Praxis für Bioenergetische Kinesiologie eröffnet

Carina Forcher betreibt ab sofort ihre Praxis für Bioenergetische Kinesiologie in der Knittelfelder Marktgasse 7.

Mittels kinesiologischer Techniken steuert Carina Forcher spezielle Körper- und Gehirnregionen an, durch gezielte Übungen können Körperregionen "entstresst" werden. Daraufhin kommt es in den jeweiligen Regionen zu einer Entspannung und das körperliche, geistige und seelische Wohlbefinden kann gefördert werden. Besonders bei Menschen die beispielsweise an Depressionen, Panikattacken oder auch an körperlichen Problemen leiden (zum Beispiel Stoffwechselerkrankungen) können die Methoden der Bioenergetischen Kinesiologie angewendet werden.



In den letzten Jahren absolvierte Carina Forcher einige Zusatzausbildungen - mit dem Weg in die Selbstständigkeit und der Eröffnung einer eigenen Praxis geht sie nun den nächsten Schritt. Vizebürgermeister Erwin Schabhüttl, 2. Vizebürgermeister Wolfgang Knauseder und Citymanagement Geschäftsführer Jörg Opitz statteten der Kinesiologin einen Besuch ab.

Die Praxis befindet sich in der Marktgasse 7 © Stadtgemeinde Knittelfeld

3. Oktober: Murauer Tennisvereinsmeisterschaften

Die diesjährigen Murauer Tennisvereinsmeisterschaften fanden an den letzten beiden Wochenenden statt. 45 Teilnehmer kämpften um den Titel bei den Doppel-, Mixed- und Singlebewerben.

Als neuer Vereinsmeister im Single dürfen sich bei den Herren Frank Eichkitz und bei den Damen Agnes Egghardt nennen. Bei den Herren in der Altersklasse 60 + hat sich Thaddäus Egghardt im Finale gegen Burkhard Högerl zum dritten Malin Serie durchgesetzt.

Herrendoppelmeister sind Luca Reissner und Lukas Ebner, Damendoppelmeisterinnen sind Susanne Maafe und Katja Peinhaupt und im Mixed holte sich Agnes Egghardt mit Pobatschnig Christoph den Titel.

Der TC Murau freute sich über tolle Turniertage © Agnes Egghardt

3. Oktober: Gerald Horn gelingt Nord-Süd-Durchquerung Australiens

Dem Mariahofer Gerald Horn (68) gelang am Montag, 3. Oktober, die Nord-Süd Durchquerung Australiens. Eine Zwischenbilanz, die sich sehen lassen kann: 3000 Kilometer Outback, einige ganz lange Etappen von über 250 Tageskilometern liegen hinter ihm. Er kämpfte gegen die große Hitze - in Elliott, ein Ort im Norden Australiens, hatte es unglaubliche 49,2 Grad. Was sich ihm sonst noch bot: Viele Nachtfahrten, ausgesprochen freundliche und hilfsbereite Menschen, ein Besuch beim Uluru, dem Inselberg in der zentralaustralischen Wüste - all das und vieles mehr beackerte Horn von Leepoint nördlich von Darwin bis Port Augusta. "Es war schwierig, aber wunderschön. Ich war für diese Radlerei sehr gut vorbereitet. Ab Donnerstag fahre ich noch 1000 Kilometer nach Melbourne weiter", berichtet Horn.





Bei seiner Fahrt sammelt Gerald Horn Spenden für die Lebenshilfe in Murau ebenso wie für "Kleine Helden" aus München (die Stiftung finanziert pflegerisch begleitete Aufenthalte für chronisch kranke und behinderte Kinder samt Familien). Auf seiner Webseite (www.gh.mariahof.at) kann man seine Fahrt verfolgen und Geld spenden.

Keine Kängurus in Sicht: Gerald Horn in Australien © KK

3. Oktober: Medaillen-Hattrick im Schwimmbecken

In Wels gelangten die österreichischen Masters-Schwimmmeisterschaften zur Austragung. Der Atus Judenburg war unter den insgesamt 400 Aktiven von 70 Vereinen mit Dagmar Puffing und Herwig Rattinger erfolgreich vertreten. Puffing (Altersklasse 60) durfte sich über 50- und 100-Meter-Brust sowie 100-Meter-Lagen über drei Silbermedaillen freuen. Rattinger (Altersklasse 65) hat mit den Rängen fünf (50- und 100-Meter-Brust) und sechs (50-Meter-Delphin) Stockerlplätze nur ganz knapp verfehlt. Nach dem erfolgreichen Auftritt kann das erfolgreiche Duo mit viel Selbstvertrauen zu den ASKÖ-Bundesmeisterschaften die Ende Oktober in Linz ausgetragen werden anreisen.

Dagmar Puffing und Herwig Rattinger (beide Atus Judenburg) waren bei den Österreichischen Masters-Schwimmmeisterschaften in Wels sehr erfolgreich © Alfred Taucher

3. Oktober: “Alle Neune” – Medaillenflut für die Inlineskater

In Ober-Grafendorf in Niederösterreich kam es anlässlich der Inlineskater-Bahmeisterschaften für Wien, Niederösterreich und Steiermark zur letzten Medaillenentscheidung der Speedskater in diesem Sportjahr. Auf der 200 Meter-Bahn waren die Atus Zeltweg-Speedskater Bruno Frei, Günther Dullnig und Hans Fellner in ihren Altersklassen sehr erfolgreich. Frei sorgte für einen Gold-Hattrick. Dullnig sicherte sich neben zwei Meistertitel auch einen Vize-Meistertitel. Mit einer Goldmedaille sowie zwei Silbermedaillen beendete Fellner die Meisterschaften. Zum Saisonausklang der Inlineskater kommt es am 23. Oktober anlässlich des Linz-Marathons.

V.l.n.r.: Günther Dullnig, Bruno Frei, Hans Fellner © Alfred Taucher

1. Oktober: Gesundheit für den Darm

Darmkrebs zählt zu den häufigsten Krebserkrankungen. Da dieser Krebs in frühen Stadien keine Symptome hervorruft, bleibt er oft unerkannt. Zu Thema Vorsorgekoloskopie hielt am 1. Oktober im Seminarraum Kautschitzhaus in Pöls im Rahmen von Gesundheit zum Frühstück, Primar Jörg Matejka ein ausführliches Referat. Zusätzlich appellierte Matejka daran, sich die vierte Corona-Impfdosis abzuholen.

Die Vorsorgekoloskopie gehört zu den wichtigsten Vorsorgeuntersuchungen für Frauen und Männer ab dem 50. Lebensjahr. Es geht darum, im Dickdarm sogenannte Polypen oder Adenome zu entdecken und rechtzeitig zu entfernen, dasich aus diesen Polypen später Darmkrebs entwickeln kann. Statistisch gesehen hat jeder vierte Mensch über 50 Jahre solche Polypen. Die sanfte Koloskopie ermöglicht, die Untersuchung im wahrsten Sinne des Wortes zu verschlafen.

Wenn Polypen entdeckt werden, werden sie auch sofort entfernt. Das bedeutet, dass der Risikofaktor „Polyp bzw. Adenom“ nicht nur festgestellt, sondern auch eliminiert wird. Die Intervalle bis zur nächsten Vorsorgedarmspiegelung hängen davon ab, ob es in der Familie Angehörige mit Darmkrebs gibt. Im Idealfall liegen zwischen den Vorsorgekoloskopien bis zu 10 Jahre.

Der Vortrag in Pöls © Walter Schindler

30. September: Steirischer Aufsichtsjägerverband lud zur Vollversammlung in Judenburg

Am 30. September fanden sich die Delegierten des Steirischen Aufsichtsjägerverbandes im Oberweger-Stadl in Judenburg ein. Landesobmann Hanshelmut Helm konnte als Ehrengäste den Obmann der Kärtner Jagdaufseher Bernhard Wadl, Bezirksjägermeister Jörg Regner und Jagdschutzvereinsobmann Judenburg Herbert Poier begrüßen.

In der Vollversammlung wurde besonders erfreut über die gestiegene Mitgliederzahlen - 1094 - berichtet, sowie über diverse Aktivitäten im Jagd-Jahr. Der Hauptpunkt der Vollversammlung war, dass die Statuten auf die neuen Erfordernisse angepasst werden mussten - dies wurde durch die Vollversammlung genehmigt.

2023 feiert der Aufsichtsjägerverband 10-jähriges Bestehen des Aufsichtsjägerverbandes. Dieses Jubiläum wird wieder im Freilichtmuseum gefeiert werden. Die Vorbereitungen sind bereits am Laufen.

Im Anschluss an die Vollversammlung hielt Armin Deutz einen Vortrag zum Thema "Einfluss des Klimawandels auf Gams und Steinwild".

Landesobmann Helm mit den Ehrengästen und den Bezirksgruppenobmänner und Obfrau © Bernhard Hammer

30. September: Gedenkfeier für Bernd Flor im JuThe

Anlässlich des 80. Geburtstags von Bernd Josef Flor trafen sich am 30. September 2022 Freunde und Wegbegleiter des Theatergründers im JuThe. Viele aktive und ehemalige Schauspieler und Autoren kamen, um dem vor 11 Jahren verstorben Universalgenie zu gedenken.

Nach einer von seiner Tochter Denise gestalteten Präsentation führten Berno Temmel und Christian Kogler durch das Programm, bei dem Hoppalas von Margit Dürschmid vorgetragen wurden. Tochter Denise und Gabi Proissl lasen einige Texte aus dem Buch „Aller liebe Worte“ von Bernd Flor, eine Gesangseinlage von Carmen Streißnig-Fink begeisterte ebenso.

Erich Mlakar fand einige Worte über die gemeinsam erlebte Zeit und Erika Schiefer verstand es, in einem treffenden Gedicht die vielen Seiten des Jubilars zu beleuchten.

Ilse Flor, die heute das Theater führt und die Seele des Hauses ist, wurden eine Orchidee und eine Torte, die mit einem Bild von Bernd versehen war, überreicht.

Im Theater-Café feierte man weiter, auf einem Monitor sah man viele Fotos von Hans-Jörg Ainerdinger aus zahlreichen Theateraufführungen Bernd Flors im JuThe.

Gedenkfeierlichkeiten für Bernd Flor © Thomas Mlakar

30. September: Berufspraktische Tage der Neuen Mittelschule Neumarkt

Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Entwicklungen und Lernbereitschaft zählen zu den wichtigsten Voraussetzungen für den beruflichen Erfolg. Bei den Berufspraktischen Tagen konnten die Schüler:innen der Mittelschule neumarkt ihre Stärken in einem selbst gewählten Beruf kennenlernen und herausfinden, aber auch ausloten, wie ihr eigenes Berufsleben aussehen könnte und wo ihre Chancen liegen. Die Schüler:innen der vierten Klassen tauschten vier Tage lang den Unterricht gegen Praxistage in Betrieben. So konnte in Berufsbildern wie etwa den Einzelhandel, KFZ-Technik, Pädagogik, IT-Technik, Friseur, Gesundheitsberufen, Maler, Gastgewerbe, Apotheke aber auch Elektronik und verschiedensten Holzberufen erste Arbeitsluft geschnuppert werden. Alle Jugendlichen wurden von Berufsorientierungslehrerin Christine Bacher und dem Lehrerteam der MS Neumarkt an ihren Arbeitsplätzen besucht. Mit vielen neuen Eindrücken kehrten die SchülerInnen in ihren gewohnten Schulalltag zurück und arbeiteten diese dann in Form von Berichten und Plakaten auf.

Schülerinnen beim "Hotel Lercher" © KK

30. September: Der MGVfRAU Knittelfeld feierte seine Rückkehr auf die Bühne

Nach zwei Jahren Wartezeit stand der MGVfRAU - Männergesangverein 1860 und Frauenchor Knittelfeld wieder auf der Bühne.

Unter der musikalischen Gesamtleitung von Chorleiter Walter Bischof startete der Liederabend mit der "Knittelfelder Luft". Der Lied-Text, eine Hommage an den Gesangverein und an die Heimatstadt Knittelfeld, stammt aus der Hand von Mag. Andy und wurde eigentlich anlässlich des 160jährigen Jubiläums des Chores verfasst. Die Pandemie hat die "Uraufführung" erst heuer ermöglicht.

Der erste Teil war dem Volkslied gewidmet. Im zweiten Teil standen 20 Kinder des Kinderchores der Kärntner Volksschule Knittelfeld gemeinsam mit dem ältesten und traditionsreichsten Chor Knittelfelds auf der Bühne. Die jüngsten Sängerinnen und Sänger des Abends unter der Leitung von Johanna Kaltenegger haben mit ihrer Sing-Begeisterung das Publikum bezaubert und sichtlich gut unterhalten. Darauf folgten große Hits von The Platters, Doris Day, Nat King Cole, Ella Fitzgerald und Conny Froboess. Begeleitet wurde der Chor im zweiten Teil von der 3er-Combo aus Rudi Hitter am Schlagzeug, Peter Musenbichler an der Bassgitarre und David Paal am Piano. Musikalisch beschlossen wurde der Abend von der Fohnsdorfer Geigenmusi.

Nach zwei Jahren Wartezeit stand der MGVfRAU - Männergesangverein 1860 und Frauenchor Knittelfeld wieder auf der Bühne © KK

30. September: Strommasten wieder aufgebaut

Nach den Unwettern Mitte August sind - wie die APA berichtet - die Reparaturarbeiten an vier Masten der "Austrian Power Grid" (APG) im Raum Zeltweg in der Obersteiermark abgeschlossen. Zwei von ihnen

mussten komplett neu aufgebaut werden. "Die 220-kV-Leitung, die das Umspannwerk Obersielach und Hessenberg verbindet, ist heute planmäßig wieder in Betrieb gegangen", sagte Sprecher Christoph Schuh am 30. September. Der Wiederaufbau und die Inbetriebnahme innerhalb von sechs Wochen sei angesichts vieler Engpässe in den Lieferketten "sehr erfreulich". Die 220-kV-Leitung verbindet unter anderem das Umspannwerk Obersielach bei Völkermarkt in Kärnten und Hessenberg bei St. Peter-Freienstein im Bezirk Leoben.

28. September: Vereinsmeisterschaft des TC Judenburg

Die Vereinsmeisterschaft des TC Judenburg stieß heuer auf großes Interesse der Mitglieder. 66 Spielerinnen und Spieler gaben 116 Nennungen ab und die Besucher erfreuten sich an spannenden Matches in den Einzel-, Doppel- und Mixed-Bewerben. Parallel dazu liefen ebenfalls die Wettkämpfe der Jugendlichen. Siege holten: Herren A: Erich Madritsch, Herren B: Walter Freigassner, Herren 50+: Wolfgang Wachter, Herren 60+: Robert Hubl, Herren 70+: Othmar Pichler, Damen A: Karin Gollner, Damen 55+: Ilse Oberdorfer. Bei der Jugend holte Tobias Pirker den Titel, gefolgt von Timo Jäger, Fabian Anthofer und Leonhard Rauscher. Im Herren-Doppel siegten Markus Glanzner/Martin Fritz-Zotter, im Damen-Doppel Karin Gollner/Hannerl Marischnig und im Mixed-Doppel Viktoria Zotter-Fritz und Valentin Exner.

Jugend-Vereinsmeister Tobias Pirker (Zweiter von rechts) mit Timo Jäger (links), Fabian Anthofer (rechts), Leonhard Rauscher und Trainer Martin Marischnig © KK

27. September: Weltschulmilchtag: Zeichenkünstler aus Großlobming wird Landessieger

Die Welternährungsorganisation hat jeweils den letzten Mittwoch im September zum Weltschulmilchtag auserkoren. Aus diesem Anlass kürten die steirische Landwirtschaftskammer und das steirische Schulmilchforum jetzt die größten Zeichenkünstlerinnen und Zeichenkünstler steirischer Volksschulen. Unter dem Motto „Schulmilch macht Ferien“ reichten 700 steirische Volksschulkinder ihre Werke ein. Unter den vielen Talenten holte Sebastian Egger - er besucht die zweite Schulstufe der Volksschule Großlobming - den ersten Platz. Sbastian wurde am 26. September im Steiermarkhof von Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Maria Pein und Schulmilchobmann Hermann Madl im Beisein von Milchprinzessin Sophia Spath ausgezeichnet und mit Künstler-Malkassetten, Buntstiften, Gutscheinen und anderen Schulmilchsachen ausgezeichnet. Den jeweils zweiten Platz belegten Melina Wabnegger,, die die erste Klasse der Volksschule Maßweg besucht, sowie Marie-Luise Grasßhoff aus der Volksschule Kobenz, 4. Klasse. Den dritten Platz belegte Marina Sampathkumar, Volksschule Kobenz, 1. Klasse.

Sebastian Egger freut sich mit seinem Vater (1. Reihe) über den Landessieg. Vizepräsidentin Maria Pein, Schulmilchobmann Hermann Madl und Milchprinzessin Sophia gratulieren. (v.l.n.r) © ALEXANDER DANNER

27. September: Re-Use Ecke im Abfallsammelzentrum Pausendorf eröffnet

Um Wiederverwendung (englisch:"Re-Use") in der Steiermark bekannter zu machen und Bürgerinnen und Bürgern die verschiedenen diesbezüglichen Möglichkeiten näherzubringen, veranstaltete das Land Steiermark gemeinsam mit den regionalen Abfallwirtschaftsverbänden und Re-Use Betrieben erstmals den "Re-Use-Herbst Steiermark".

Der Abfallwirtschaftsverband Knittelfeld eröffnete am Donnerstag, 22. September, in Kooperation mit der Carla Fohnsdorf, eine Re-Use Ecke im Abfallsammelzentrum Pausendorf.

Viele nutzten bereits die Eröffnung, um Haushaltswaren, Spielzeug und funktionierende Elektrokleingeräte in die Re-Use Ecke zu bringen und dadurch vor dem Entsorgen zu bewahren. Carla Fohnsdorf konnte am Eröffnungstag insgesamt 700 Killogramm wiederverwendbare Gegenstände entgegennehmen.

Dietmar Riegler (Carla Fohnsdorf), Claudia Hörbinger, Katharina Moritz, Sandra Illmaier, Obmann Bgm. Friedrich Fledl (alle AWV Knittelfeld) © Abfallwirtschaftsverband Knittelfeld

23. September: "Sonnenzug" begeisterte Judenburger Seniorinnen und Senioren

Zum 52. Mal veranstaltete die Stadtgemeinde Judenburg heuer eine „Fahrt ins Blaue“ für Judenburger Seniorinnen und Senioren. Organisiert wurde die Fahrt von Sozialreferentin Maria Heibili und Claudia Pichler von der Bürgerservicestelle. Fast 40 Senioren nahmen an dem Tagesausflug teil, zu dem die Gemeinde jährlich Personen mit geringem Pensionsanspruch einlädt. Der "Sonnenzug" führte die Gruppe in das „Schatzhaus Kärntens“, das Benediktinerstift St. Paul im Lavanttal, zum St. Pauler Mostlandexpress und zum "Zogglhof" samt Führung durch das Obstbaumuseum.

Begleitet wurden die Senioren von den Gemeinderäten Maria Heibili, Wolfgang Gelter und Michael Ruckhofer sowie „Ö-Nurse“- Pflegemanager Daniel Gressl. Mitarbeiter des Judenburger Roten Kreuzes sorgten für die Sicherheit, die Firma Tieber für den Transport.

23. September: B 96 bei Ranten wegen Restbauarbeiten noch drei Tage gesperrt

Im April wurde an der B 96, Murtalstraße, im Raum Ranten eine 150 Meter lange Notumfahrung inklusive einer Behelfsbrücke errichtet, womit der Startschuss für ein Großbauvorhaben fiel. In dem 925 Meter langen Abschnitt der B 96 wurde die Fahrbahn saniert, diese teils verbreitert, eine Lücke des Ranten-Radweges geschlossen und die Löwenwirtbrücke abgetragen und neu gebaut. In Summe wurden laut Landesverkehrsreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang 2,75 Millionen Euro investiert.

Da nun die Arbeiten auf Zielgeraden sind, stehen noch die Asphaltierungsarbeiten an. Dafür wird der Abschnitt für drei Tage komplett gesperrt. Dies ist von 26. bis 28. September geplant. Die Umleitung erfolgt über die L 501, die Katschtalstraße, und die B 96. Danach erfolgen noch bis voraussichtlich Mitte Oktober Restarbeiten wie der Abtrag der Notumfahrung oder die Asphaltierung des Radweges.

Um den Ranten-Radweg bergseitig realisieren zu können, musste die B 96 nach rechts verschoben und der Rantenbach auf einer Länge von knapp über 100 Meter verlegt werden. Auch wurde auf Höhe des bestehenden Kulmbachdurchlasses eine drei Meter breite und acht Meter lange Radwegbrücke über den Kulmbach errichtet.

B 96 bei Ranten wegen Restbauarbeiten noch drei Tage gesperrt © Land Steiermark

23. September: Knittelfeld setzt auf Glasfaser

Der Breitband-Internet Ausbau in der Region schreitet weiter voran. Die Stadtgemeinde Knittelfeld hat im Rahmen des Projektes „Breitband Austria 2020 Connect“ in Zusammenarbeit mit der Stadtwerke Judenburg AG/AiNet GmbH vier Schulen an das Glasfasernetz angeschlossen. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Kupferleitungen macht die Lichtwellenleiter-Technologie Geschwindigkeiten von 1000 MBit und mehr möglich. Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf rund 200.000 Euro, wobei 90 Prozent der Kosten vom Bund gefördert und refundiert werden.

Somit verfügen alle Knittelfelder Schulen (MS Lindenallee, MS Rosegger, VS Kärntner, VS Landschach, Musikschule, Gymnasium sowie die Polytechnische Schule) über schnelleres Internet. Das Gymnasium in der Kärntner Straße wurde bereits 2021 an das Glasfasernetz angeschlossen.

Manfred Zechner, (Direktor der Mittelschule Rosegger), Jörg Ladstätter (Direktor des BG/BRG Knittelfeld, Alfred Adam (Direktor Stellvertreter Musikschule), Dietmar Leitner, Harald Bergmann und Christian Kassarnig (Technische Leitung Kabel-TV, AiNet) © Stadtgemeinde Knittelfeld

22. September: Mur-Challenge: Die Mur wird zum Marathon-Fluss

"Es darf wieder gepaddelt werden" lautet das Motto bei der 4. Mur-Challenge, welche am Samstag, 24. September, durch rund 200 Teilnehmer aus sieben Nationen für regen Bootsverkehr auf der Mur sorgen wird.

Die ARGE Mur Challenge, angeführt von Präsident Max Klarmann und Hans Köstner, hat einmal mehr alles perfekt für die Kanu- und Kajak-Profis, aber auch für Hobby- und Genusspaddlern vorbereitet.

Es handelt sich um die Österreichische Flussmarathon-Meisterschaft, die auf der 45 Kilometer-Strecke von Großlobming nach Leoben ausgetragen wird. Für die noch nicht so geübten Paddler gibt es auch einen Fun-Marathon über 14 Kilometer von St. Michael bis Leoben.

Pünktlich um 11 Uhr wird das Teilnehmerfeld am Samstag am Campingplatz Murinsel in Großlobming auf die fließende Strecke geschickt. Über St. Michael geht es weiter in Richtung Ziel im Leobener Stadtkai. Ähnliche Veranstaltungen gibt es mittlerweile europaweit - so entwickelt sich diese Sportart in Richtung Trendsport. Wer beim Kajak- und Kanumarathon im grünen Herzen Österreichs auf der Mur dabei sein möchte, kann am Veranstaltungstag in der Zeit von 7 – 10 Uhr vor Ort noch eine Nachnennung abgeben. Informationen gibt es unter https://www.eventbrite.at/e/mur-challenge-2022-int-canoe-sup-marathon-tickets-383600688987 und auf Facebook.

Bei der Mur-Challenge von Großlobming nach Leoben kommen die Paddler voll auf ihre Kosten © Alfred Taucher

21. September: Großlobming: „Tradition, Innovation und Faszination“ als Motto für das Schuljahr 2022/2023

Unter dem Schulmotto „Tradition, Innovation und Faszination“ startete die Fachschule Großlobming in das neue Schuljahr 2022/2023. In der ersten Woche lag der Fokus auf Teambuilding und gegenseitiges Kennenlernen. Verschiedene Betriebe in der Region wurden besucht, etwa die Obersteirische Molkerei oder "Jamila Coffee" in Spielberg, wo den Schülerinnen und Schülern der Weg der Kaffeebohne vom Strauch bis zur Verpackung nähergebracht wurde. Der traditionelle "Gesundheitstag" bot erfrischendes Wissen, Workshops zur Selbstwertschätzung und sportliche Aktivitäten, etwa Bogenschießen, Yoga oder "Nachhaltige Hautpflege selbst gemacht".

Auch Bogenschießen stand am Gesundheitstag am Programm © KK

21. September: Teilnehmerrekord bei Kinderradrennen in Stadl an der Mur

Mit 57 Startern wurde erneut ein Teilnehmerrekord beim Kinderradrennen des RC Pekomo aufgestellt. Austragungsort war auch in diesem Jahr das Gasthaus "Da Bräuhauser“ in Stadl an der Mur, das alle teilnehmenden Kinder im Alter von 1 bis 12 Jahren mit selbstgemachten Limos und Eis belohnte.

Die kleinen Rennfahrerinnen und -fahrer zeigten ihre Radsportbegeisterung auf den drei unterschiedlichen Distanzen: 200 Meter (Laufradklasse), 1,5 und 2 Kilometer – und erzielten dabei allesamt bemerkenswerte Leistungen.

20. September: Neuer Ortsparteivorsitzender der SPÖ St. Margarethen

Kürzlich fand im Festsaal der Gemeinde St. Margarethen bei Knittelfeld die Jahreshauptversammlung der SPÖ St. Margarethen statt. Auf der Tagesordnung stand neben den zahlreichen Ehrungen auch die Neuwahl des gesamten Vorstandes sowie des Ortsparteivorsitzenden. Als Ehrengäste konnten dabei Zweite Landtagspräsidentin Gabriele Kolar sowie Nationalratsabgeordneter Max Lercher begrüßt werden.

Mit Manuel Peinhopf wurde ein neuer Ortsparteivorsitzender der SPÖ St. Margarethen einstimmig gewählt, ebenso die restlichen Vorstandsmitglieder: Neue Stellvertreterin wird Gemeinderätin Sybille Hartner. Vizebürgermeisterin Silvia Pillich bleibt dem Vorstand weiterhin erhalten.

• Das neue Führungsteam der SPÖ St. Margarethen NR Max Lercher, Petra Meier (Kassierin), Manuel Peinhopf (Ortsvorsitzender), Sybille Hartner (Stv. Ortsvorsitzende) und Thomas Wagner (Schriftführer Stv.), Zweite Landtagspräsidentin Gabriele Kolar © KK

20. September: Naturfreunde-Fotografen stellen im Schulungszentrum Fohnsdorf aus

Fleißig gearbeitet wurde in den vergangenen Monaten von den Fotografen der steirischen Naturfreude, die im Rahmen der steirischen Landesmeisterschaft 2022 wieder eine sehenswerte Kollektion schufen.

Im Bereich "Spuren des Lebens" konnte der Knittelfelder Johann Hahsler die Wertung für sich entscheiden, beim freien Thema siegte der Brucker Norbert Mandl. Hervorragend schnitt auch die Fohnsdorfer Ortsgruppe mit etwa 20 Mitgliedern ab – von den ausgewählten Bildern kamen 7 der jahresbesten Fotos von Fohnsdorfer Fotografen. Die Ausstellung ist noch bis 21. Oktober jeweils Montag bis Freitag während der Dienstzeiten im Schulungszentrum Fohnsdorf zu besichtigen.

Unter den zahlreichen Ehrengästen waren auch Landtagspräsidentin Gabriele Kolar, Bundesfotoreferent Herbert Rainer, die Landesfotoreferenten Franz Gigerl und Johann Nabinger sowie SZF-Hausherr Heimo Gladik.

Die Bilder der Landesmeisterschaft der Naturfreundefotografen werden derzeit im Schulungszentrum Fohnsdorf präsentiert. Am Bild Fotoreferent Walter Mietschke mit Landtagspräsidentin Gabriele Kolar, Gattin Margit Mietschke und SZF-Geschäftsführer Heimo Gladik (v.l.) © Johann Gruber-Veit

20. September: Seckauer Kinder proben Mobilität ohne CO2-Ausstoß

Im Rahmen der Mobilitätswoche fuhren die Energieinspektoren des Abteigymnasiums Seckau mit den Kindern des Kindergartens wie bereits in den Jahren zuvor eine Runde mit dem "Klimabus" durch Seckau. Angeführt wird dieser Tross von Bürgermeister Martin Rath und Wilhelm Pichler, Direktor des Abteigymnasiums, welche in einem "Gehzeug" nach Zivilingenieur Hermann Knoflacher Platz genommen haben. Um die Problematik unseres Verkehrswesens aufzuzeigen, entwickelte Knoflacher 1975 das "Gehzeug" - einen Holzrahmen, den sich Fußgänger umhängen können, um dieselbe Fläche wie PKW-Fahrer in Anspruch zu nehmen. Beendet wurde diese CO2-freie Reise bei der Elternhaltestelle. Diese soll zum sicheren Ein- und Aussteigen der Schülerinnen und Schüler in Seckau dienen.

Den Kindern des Kindergartens hat es Spaß gemacht - und das ganz ohne CO2-Ausstoß.

Der Seckauer Kindergarten © KK

20. September: Nightline Murtal wird auch 2022/23 wieder zur Maturaball-Line

Auch im heurigen Jahr wird die Nightline Murtal wieder alle Maturabälle in der Region anfahren. Der Vorstand der Nightline Murtal hat zusammen mit den Maturaball-Komitees der Murtaler und Murauer Schulen die Fahrpläne für die Maturaballsaison besprochen und ausgearbeitet. Die Nightline Murtal wird alle Murauer und Murtaler Maturabälle 2022/23 anfahren. Folgende Bälle werden angesteuert: Abteigymnasium Seckau, Gymnasium Knittelfeld, Gymnasium Judenburg, HTBLA Zeltweg, HAK Judenburg, BAfEP Judenburg, BORG Murau, HLW Murau. Zusätzlich werden auch die Bälle der HTBLA Kapfenberg (in Krieglach) der HTL Leoben (bei der Freizeitanlage Zechner) sowie der HLW Leoben (in Leoben) angefahren, wo viele Schülerinnen und Schüler aus unserer Region zur Schule gehen. Uber 20.000 Fahrgäste sind dieses Jahr schon in die Nightline Murtal eingestiegen.

Auch im heurigen Jahr wird die Nightline Murtal wieder alle Maturabälle in der Region anfahren © KK

20. September: Auftakt im Beteiligungsprozess zum Zukunftsbild Mühlen

Unter dem Motto "4 gewinnt" führt die Marktgemeinde Mühlen mit Unterstützung durch die Holzwelt Murau einen Bürgerbeteiligungsprozess zur Ortsentwicklung durch. . Die Landentwicklung Steiermark begleitet den einjährigen Prozess. Damit die Gemeinde Mühlen eine hohe Lebensqualität erhalten kann und auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet ist, findet am 23. September 2022 ab 18 Uhr eine Ideenwerkstatt im Gasthaus Hirschenwirt statt, zu dem alle Mühlener und Mühlenerinnen herzlich eingeladen sind. Für das leibliche Wohl und musikalische Umrahmung ist gesorgt. Dabei bekommen alle Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit ihre Ideen einzubringen und aktiv die Zukunft ihres Wohnortes mitzugestalten. Zusätzlich zur Ideenwerkstatt bekommen alle Haushalte der Gemeinde Mühlen einen Fragebogen per Post. Dies garantiert allen Bewohnerinnen und Bewohnern aktive Teilhabe.

Unter dem Motto „4 gewinnt“ führt die Marktgemeinde Mühlen mit Unterstützung durch die Holzwelt Murau einen Bürger*innenbeteiligungsprozess zur Ortsentwicklung durch © KK

19. September: Generalversammlung der Brauerei Murau

Nach zweijähriger, pandemiebedingter Pause konnte die Generalversammlung der Brauerei Murau am 19. September wieder in Präsenz abgehalten werden.

Nachdem der Obmann des Vorstands Johann Lassacher den Bericht über die Projekte des vergangenen Jahres präsentiert hatte, fasste die Revisorin Peta Geppl vom Österreichischen Genossenschaftsverband das Geschäftsjahr 2021 zusammen, und bestätigte, dass die Brauerei auf ein positives Jahres Ergebnis zurückblicken kann. Lobende Worte für die Bewältigung der Krisenzeiten fanden sowohl Bürgermeister Thomas Kalcher als auch Nationalratsabgeordneter Karl Schmidhofer.

Die Wahlen zum Vorstand und Aufsichtsrat ergaben keine personellen Veränderungen: Die bestehenden Funktionäre des Vorstandes und Aufsichtsrates wurden für weitere fünf Jahre einstimmig wiedergewählt. Barbara Pogacar vom Österreichischen Genossenschaftsverband verlieh im Rahmen der Versammlung dem scheidenden Funktionär Klaus Purgstaller das Ehrenzeichen in Gold. Klaus Purgstaller, der seit 2006 Mitglied des Genossenschaftsverbandes war, folgt nun Franz Mayerhofer nach.

„Neuer alter Vorstand und Aufsichtsrat“ bei der Brauerei Murau © KK

19. September: Mit Medaillen-Hattrick zweite Chance genützt

Bei der Polizei-Rad-EM in Dänemark hat Romana Slavinec Silber und zwei Mal Bronze ins Ziel gebracht.

Mit einem sportlichen Happy-End nach dem Wiedereinstieg in den Spitzensport im Anschluss an ihre 14-monatige Dopingsperre hat für Romana Slavinec die Polizei-Rad-Europameisterschaft in Dänemark geendet: Die Weißkirchnerin durfte sich nicht nur über Einzel-Bronze im Straßenrennen freuen, sondern hat auch großen Anteil an Silber im Team-Straßenrennen und Bronze im Team-Zeitfahren: "Ich bin glücklich und stolz über die erbrachten Leistungen und es hat sich nach dem dreifachen Medaillengewinn - alle sind für mich gleich viel wert - große Zufriedenheit eingestellt."

Die Verstöße durch die Einnahme des verbotenen Asthmamittels Fenoterol gegen die Anti-Doping-Bestimmungen wurden beim Triathlon-Wintercup in Asiago (Februar 2021) und bei den Österreichischen Wintertriatlon-Staatsmeisterschaften (März 2021) registriert. Slavinec wurde im Zusammenhang mit dem von ihrer Ärztin verschriebenen Medikaments das Versäumnis vorgeworfen, sich nicht selbst davon überzeugt zu haben, ob es für sie als Spitzensportlerin im Zusammenhang mit den Antidopingbestimmungen zulässig ist. Ein monatelanges Verfahren wurde mit der Urteilsverkündung im Dezember 2021 abgeschlossen.

Natürlich hat die Polizistin, die im 13. Bezirk in Wien ihren Dienst versieht, auch Lehren gezogen: "Dass man niemanden vertrauen kann, alles doppelt und dreifach nachprüfen muss und auf eine Begnadigung seitens der Anti-Doping-Kommission nicht zu hoffen braucht. Bei denen ist ein positiver Test ein positiver Test, egal, wie er zustande gekommen ist." Die Murtalerin hat schlussendlich nicht aufgegeben und wurde jetzt für ihre harte Trainingsarbeit mit einem wöchentlichen Trainingspensum von 15 bis 25 Stunden mit dreifachen EM-Edelmetall belohnt.

. „Papa“ und „Trainer“ Helmut Slavinec war der erste Gratulant nach dem EM-Medaillen-Hattrick seiner Tochter Romana © Alfred Taucher

19. September: Knittelfelder Kleintierschau ließ Herzen höher schlagen

Am vergangenen Wochenende fand wieder die Kleintierschau in Knittelfeld statt. Der Verein "Freunde der Kleintiere und Züchter St19" stellte rund 300 Tiere, darunter Hasen, Vögel, Tauben und Hähne aus.

Die alljährliche Kleintierschau gibt der Bevölkerung die Möglichkeit, einen Einblick in den richtigen Umgang mit Kleintieren zu bekommen und Aufschluss über die Artenvielfalt unter den einzelnen Spezies zu geben. Stadträtin Regina Biela begrüßte zur Eröffnung alle Gäste bei der 40-jährigen Jubiläumsschau des Vereines. Der Pfarrer führte die Tiersegnung statt. Nach den Eröffnungsworten wurden langjährige Mitgliederinnen und Mitglieder vorgestellt und geehrt. Die "Steirerherzen" sorgten mit musikalischen Einlagen für gute Stimmung; Gegrilltes, Gebackenes und Mehlspeisen wurden ebenso wie eine Verlosung angeboten.

Auch eine Tiersegnung fand statt © Stadtgemeinde Knittelfeld

18. September: Großartige Leistungen beim "Steiraman Styrian X-treme Triathlon"

Bei der 4. Auflage des "Steiraman Styrian X-treme Triathlon" durften sich die Organisatoren Doris und Uwe Zitzenbacher über Teilnehmer aus fünf Nationen freuen. Durch die Wetterkapriolen musste erstmals die Laufstrecke verändert werden und es ging nicht in Richtung Kreiskogel, sondern über die Hohe Rannach zurück ins Ziel bei der Schmelz-Hütte. Für die Tagesbestzeit von 2:44,37 Stunden sorgte Ex-Triathlonprofi Christoph Schlagbauer aus Weiz, der sich vor Andreas Tischler (KSV Tri Team) und Jürgen Puchinger (Omnibiotic Power Team) durchsetzte. Monika Dorfner (Team SIG Harreither) sorgte nach 3:27,32 Stunden vor Simone Trummler und Karin Schöller für die Damen-Bestzeit. Die Bestzeiten auf den einzelnen Teilstrecken brachten Christian Dohr (Schwimmen/15 Minuten), Thomas Nestler (Rad/1:24,47) und Michael Selelo Saoli (Berglauf/43:22) ins Ziel.

Das Organisatorenduo Doris und Uwe Zitzenbacher gratulierte den STEIRAMAN Styrian X-treme Triathlon- Tagesbesten Christoph Schlagbauer und Monika Dorfner © Alfred Taucher

18. September: Antrittsgottesdienst von Rudolf Rappel, neuer Pfarrer in Judenburg

Seit 1.September ist Pfarrer Rudolf Rappel neuer Leiter des Seelsorgeraumes Judenburg mit den Pfarren Judenburg St. Nikolaus, Judenburg St. Magdalena, Frauenburg, Maria Buch, Scheiben, St. Georgen ob Judenburg, St. Peter ob Judenburg, Unzmarkt und Zeltweg. Zum festlichen Startgottesdienst in der Stadtpfarrkirche Judenburg St. Nikolaus wurden die Mitglieder der Pfarrgemeinderäte und Wirtschaftsräte und ehrenamtliche Mitarbeiter des Seelsorgeraumes Judenburg eingeladen.

In seiner Predigt bat Pfarrer Rappel um eine gute Zusammenarbeit im Geiste Jesu: "Eine gute Zusammenarbeit ist immer besser als der best gelungenste Einzelpart." Die Fürbitten las Bezirkshauptfrau-Stellvetrtreter Peter Plöbst mit Gattin. Grußworte seitens der Stadtgemeinde brachten Vizebürgermeister Thorsten Wohlesser und Stadtrat Andreas Brugger. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von Raphael Grasser auf der Orgel und der Singgemeinschaft St. Magdalena unter der Leitung von Helma Glatz.

Von rechts: Vikar Thomas Nirmal, Vikar Joseph Binu, Walter Steinwidder, Pfarrer Rudolf Rappel, Pfarrer Ferdinand Kochauf und Pfarrer Florian Zach bei der Heiligen Messe. © Peter Haslebner

18. September: Tennisturnier in Raßnitz

Gedämpft waren die Temperaturen und das Wetter, aber keineswegs die gute Stimmung beim Abschluss-Turnier des "TC Turbine Raßnitz". Als Sieger bei den Herren ging Christian Zachorjansky hervor, weiter wurde Sigi Rasswalder, den dritten Platz belegte Daniel Moser. Bei den Damen "matchten" sich Verena Santiago und Marianne Lobnig sowie Birgit Winter und Tina Kail.

© KK

17. September: Stiftskirche war Konzertsaal - Festkonzert zum 80. Geburtstag von Hans Schamberger

Am Wochenende bildete die Stiftskirche in St. Lambrecht das festliche Ambiente für ein Festkonzert- Anlass war der 80. Geburtstag des Musikdirektors Hans Schamberger. Der Knittelfelder, der von 1975 bis 2006 Dirigent des Villacher Sinfonieorchesterss war, hat in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Konzerte in der Stiftskirche geleitet.

Orchestriert haben am Samstagabend das "Savaria Symphonieorchester" unter Dirigent Hans Schamberger. Am Programm standen "Der Schauspieldirektor", eine Ouvertüre von Wolfgang Amadeus Mozart und dessen "Klavierkonzert Nr. 21 in C-Dur" sowie die "Sinfonie Nr. 3 in D-Dur" von Franz Schubert.

Das "Savaria Symphonieorchester" ist eines der bedeutendsten Vertreter des musikalischen Lebens in Ungarn. Seit vier Jahren besteht eine intensive Zusammenarbeit Schambergers mit dem Symphonieorchesters.

Unter den Besuchern des Festkonzertes am Samstagabend waren auch Abt Pater Benedikt Plank, Prior Pater Gerwig Romirer, Landtagspräsidentin Manuela Khom, Bürgermeister Fritz Sperl und Vizebürgermeisterin Edith Gusterer.

Festkonzert in der Stiftskirche St. Lambrecht zum 80. Geburtstag des Musikdirektors Hans Schamberger © Anita Galler

17. September: Ausbildungslager der Murauer Einsatzorganisationen

Am 17. September fand das 37. Ausbildungslager der Einsatzorganisationen des Bezirkes Murau in der Kreischberghalle statt. 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von den freiwilligen Feuerwehren, Bergrettungen, Rettungshundebrigade und dem Roten Kreuz waren mit dabei. Zu Beginn gab es einen Gesamtvortrag „K2 und Annapurna - Zwei der gefährlichsten 8000er" von Johann Wenzl. Danach ging es in den Stationsbetrieb.

Durch die Stationen führte Arzt Gernot Siebenhofer (Invasive Maßnahmen in der Notfallmedizin), die Bergrettung Admont (Der Canyoning-Einsatz), die Feuerwehr FF Niederwölz (Drohnen im Einsatz) und das Österreichische Rote Kreuz durch Franz Jelinek (Projekt Hero- Technik im Roten Kreuz).





Die Einsatzkräfte des Bezirks Murau wurden am 17. September geschult. © KK

16. September: Auf Sportcamps folgt das Kinderturnen

Im Bezirk Murau und in der benachbarten Gemeinde Unzmarkt-Frauenburg ging es in den Sommerferien sportlich zu. Die insgesamt elf Kindersportcamps des Breiten- und Gesundheitssportvereins Regiomotion lockten mehr als 470 Kinder. An den einzelnen Camp-Standorten konnten die Kinder unterschiedliche Sportarten ausprobieren, ihre Teamfähigkeit beweisen und sich in spannenden Bewerben messen. Betreut wurden sie von geschulten Trainern. "Da viele Kinder während der Corona-Pandemie nur sehr wenig Bewegung genossen haben, war so ein Kindersportcamp genau das Richtige, um sie wieder in Fahrt zu bekommen und die Begeisterung für sportliche Aktivitäten zu wecken", heißt es vonseiten der Verantwortlichen. Auch auf Nachhaltigkeit wurde geachtet, so setzte man etwa auf Produkte regionaler Bauern. Beendet wurden die Camps mit tollen Abschlussfesten, bei denen es auch Geschenke für die Nachwuchssportler gab. Im nächsten Jahr sind wieder Kindersportcamps geplant - mehr noch: Kurz nach Schulbeginn steht wieder das Regiomotion-Kinderturnen in den Gemeinden Ranten, St. Peter am Kammersberg, Murau, Niederwölz, Teufenbach-Katsch und Unzmarkt am Programm. Anmeldemöglichkeiten gibt es ab Anfang Oktober unter www.regiomotion.at/kursprogramm.

Impressionen von den Camps:

15. September: 86. Bergturnfest des ÖTB Turnverein Judenburg 1864

Teilnehmer aus drei Bundesländern konnte Obmann Boris Sueng bei ausgezeichneten Bedingungen beim traditionellen Bergturnfest in St. Anna am Lavantegg begrüßen, wo sich Wettkämpferinnen und Wettkämpfer in den unterschiedlichsten leichtathletischen Disziplinen maßen. Zwischen der ältesten Teilnehmerin Elfriede Fuchs und der jüngsten Wettkämpferin Alexandra Ströbel lagen stolze 100 Jahre Altersunterschied.

Die traditionellen Bergturnfest-Bewerbe Jugend-Fünfkampf und Erwachsenen-Fünfkampf gewannen Max Katschnig (ÖTB TV Judenburg) sowie Thomas Vouk vom ATV Leoben.

Die gleichzeitig abgehaltenen Leichtathletik Vereinsmeisterschaften des ÖTB Turnverein Judenburg entschieden in den Jugendklassen Katharina Buchsteiner und Stephan Sueng für sich, bei den Erwachsenen Genoveva Bartl und Herfried Fuchs.

Zwischen der ältesten Teilnehmerin, Elfriede Fuchs (rechts), und der jüngsten Wettkämpferin Alexandra Ströbel (links außen) lagen stolze 100 Jahre Altersunterschied. Im Hintergrund Obmann Boris Sueng © KK

16. September: Bewegung hält fit: Bezirkswandertag des Österreichischen Kameradschaftsbundes in Feistritz

Unter dem Motto „Bewegung hält fit“ veranstaltete der Regionalbezirk Knittelfeld den heurigen Bezirkswandertag in St. Marein-Feistritz. Am Dorfplatz in Feistritz freuten sich Bezirksobmann Egon Winkler und das Team der Ortsgruppe St. Marein-Feistritz mit Obmann Karl Spitzer über den regen Zuspruch von Wandergruppen aus allen Knittelfelder Ortsgruppen.

Die Sturmschäden ließen eine Streckenführung durch den Wald nicht zu und so führten die beiden Streckenvarianten (2,9 bzw. 4,9 km) nach einer Umplanung rund um den Bereich Feistritz-Mauth-Altendorf. Nach und nach fanden sich die Wanderer wieder am Dorfplatz Feistritz ein wo sie vom Team der dortigen Ortsgruppe bestens betreut und aus der „Gulaschkanone“ vom Prankherwirt Peter Dietrich perfekt verköstigt wurden. Musikant Paul Schlaffer unterhielt zum Ausklang des Wandertages mit der „Steirischen“, Bundesrätin Isabella Kaltenegger und Bundesgeschäftsführer Alfred Taucher beehrten die gelungene Veranstaltung mit ihrer Anwesenheit.

Wanderung rund um Feistritz © KK

15. September: Generali-Filiale in Knittelfeld eröffnet

Im Erdgeschoss des ehemaligen Citykaufhauses befinden sich nun moderne Büroräumlichkeiten der Generali. Die neugestaltete Filiale wurde im Rahmen einer Eröffnungsfeier vorgestellt.

Mehr als 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in Knittelfeld rund 8000 Privat- und 1000 Gewerbekundinnen und -kunden betreuen. Regionaldirektor Wolfgang Gratzer betonte, weiterhin auf Regionalität setzen zu wollen: "Der Standort in der Knittelfelder Innenstadt gibt uns die Möglichkeit, direkt bei und mit unseren Kundinnen und Kunden zu arbeiten." Seitens der Stadtgemeinde Knittelfeld waren Bürgermeister Harald Bergmann, 2. Vizebürgermeister Wolfgang Knauseder und Stadträtin Regina Biela anwesend. Vertriebsmanager der Generali Adam Ruprecht und Vertriebsgebietsleiter Roland Stadler waren ebenfalls vor Ort. Der Hubertushof Zeltweg bediente die Gäste mit Catering.

Stadträtin Regina Biela, Vertriebsgebietsleiter Roland Stadler, Bürgermeister Harald Bergmann, Regionaldirektor Wolfgang Gratzer und 2. Vizebürgermeister Wolfgang Knauseder © Stadtgemeinde Knittelfeld

15. September: Polizei intensiviert Schulwegsicherung in Knittelfeld

Seit Montag bestreiten wieder viele Kinder selbstständig die Schulwege. Für deren Sicherheit verstärkt die Knittelfelder Polizei bis Mitte Oktober ihre Präsenz. Für Kinder beginnt mit dem Eintritt in die Schule ein neuer Lebensabschnitt. Und dazu gehört auch ein sicherer Schulweg. Gerade die Mädchen und Buben der ersten Volksschulklassen sind besonders gefährdet. Damit die Schülerinnen und Schüler auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam gemacht werden, hat die Stadtgemeinde Knittelfeld auch heuer wieder mehrere Maßnahmen zum Thema Schulwegsicherheit umgesetzt. Bürgermeister Harald Bergmann und Chefinspektor Rudolf Schlager teilten vor der Volksschule Knittelfeld Reflektorarmbänder aus. Mit diesen sollen die Kinder für den Verkehr besser sichtbar sein. Alle Taferlklassler erhalten zudem ab nächster Woche einen Brief, dem eine Verkehrssicherheitsbroschüre und viele weitere Utensilien beigelegt sind.

Wie schon in den Vorjahren sollen auch heuer Plakatständer vor den Schulen Autofahrerinnen und -fahrer dazu animieren, langsamer zu fahren und achtzugeben. Zudem sind die Gehwege vor den Volksschulen mit Figuren bemalt., was die Kinder zur Nutzung der sicheren Innenseite animieren soll.

Bis Mitte Oktober wird die Polizei ihre Präsenz vor den Schulen verstärken © Stadtgemeinde Knittelfeld

15. September: Erneut Schwerpunkt auf Verkehrskontrollen im Bezirk Murau

Von den frühen Morgenstunden bis in die Nacht hinein führten Beamte des Bezirkes Murau am Mittwoch, 14. September, Verkehrskontrollen durch. Diese werden, wie berichtet, verstärkt in allen steirischen Bezirken durchgeführt. Bei Geschwindigkeitsmessungen kam es zu rund 25 Übertretungen. Polizistinnen und Polizisten führten über 90 Alkovortests und zwei anschließende Alkomattests durch. Vier Fahrzeuglenkern wurde die Weiterfahrt aufgrund überladener Fahrzeuge und Anzeigen nach dem Kraftfahrgesetz untersagt. Ebenfalls stellten die Beamten etwa 20 Organmandate wegen Telefonierens ohne Freisprecheinrichtung und Nichtverwenden eines Sicherheitsgurtes aus.

14. September: Murtaler Team bei Pyramidenkogel-Turmlauf in Kärnten erfolgreich

Beim Team "WipfelwanderWEGLAUF" freut man sich über Erfolge ihrer Schützlinge. Beim Pyramidenkogel-Turmlauf in Kärnten präsentierten sich Sabine Haßler und Markus Steinkellner in Bestform. Für Haßler schaute nach 3:15,15 Minuten im namhaften Teilnehmerfeld Platz drei in der Gesamtwertung und Rang zwei in ihrer Altersklasse heraus. Steinkellner benötigte für die 441 Stufen 2:24,88 Minuten und landete damit als drittbester Österreicher in der Tageswertung auf Platz sechs. In seiner Altersklasse schaute Rang fünf heraus.

Der Turm am Pyramidenkogel in Kärnten © Daniel Raunig

13. September: Höchste Auszeichnung

Nach 31 Jahren fasste Johanna Steinkellner, Rotes Kreuz Obdach, freiwillig den Entschluss, von der Ortsstellenleitung auszuscheiden. Sie wird aber weiterhin als Helferin und Rettungsfahrerin zur Verfügung stehen sowie administrative und organisatorische Angelegenheiten wahrnehmen. Für ihren unermüdlichen Einsatz wurde Johanna Steinkellner eine besondere Ehrung zuteil. Im Rahmen einer Feierstunde wurde ihr das Verdienstzeichen in Gold, die höchste Auszeichnung des Roten Kreuzes, verliehen. Die Übergabe nahm Bezirksstellenleiter Gernot Maurer vor. Dankesworte sprachen auch Ortsstellenleiter Georg Moitzi und Bürgermeister Peter Bacher.

Johanna Steinkellner © Johannes Mandl

13. September: Ritterfest auf Schloss Liechtenstein

Am 17. und 18. September wird auf Schloss Liechtenstein in Judenburg zum Ritterfest geladen: Samstag von 10 bis 21 Uhr (Feuershow), Sonntag 10 bis 18 Uhr. Eintritt: sechs Euro. Kinder bis 14 Jahre bezahlen keinen Eintritt.

12. September: Seckauer Gespräche

Seit mehr als 40 Jahren veranstaltet der Verein zur Erinnerung an Pater Laurentius Hora die Seckauer Gespräche und greift dabei unterschiedliche Themen auf. P. Laurentius Hora ist der Gründer der katholischen österreichischen Studentenverbindung Gothia Seckau, der Trägerin des Vereins. 2022 geht es um die Frage: "An welchen Werten orientiert sich die Politik?". Dazu werden der Erste Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas, und der Grazer Soziologe Manfred Prisching Grundsatzreferate halten. Politiker verschiedener Fraktionen werden außerdem ihre Sicht darlegen und diskutieren, der Bürgermeister von Seckau, Martin Rath, hält das Eröffnungsreferat. Teilnehmer aus ganz Österreich werden bei den Seckauer Gesprächen am 17. September dabei sein, ebenfalls mit von der Partie: Direktor Wilhelm Pichler und Schülerinnen und Schüler des Abteigymnasiums Seckau.

9. September: Festkonzert in der Stiftskirche St. Lambrecht

Am Wochenende vom 17. und 18. September wird in St. Lambrecht groß gefeiert: Anlass dafür ist der Festtag des Patrons der Kirche, des Klosters und der Marktgemeinde, des Heiligen Lambert.

Am Samstag, den 17. September um 18 Uhr, findet in der Stiftskirche das Festkonzert zum 80. Geburtstag von Musikdirektor Hans Schamberger statt. Er hat über viele Jahrzehnte hindurch mit Konzerten und Festgottesdiensten St. Lambrecht zu einem Zentrum klassischer Musik in der gesamten Region gemacht.

Der Festgottesdienst am Sonntag, den 18. September um 10.15 Uhr, wird musikalisch mit Franz Schuberts Messe in G-Dur eröffnet. Mitwirkende sind der Stadtpfarrkirchenchor St. Nikolaus zu Straßburg, Nadia Petrova als Sopran, Karl Pöcher als Tenor, Florian Ferstner als Baß und ein Kärntner Streicherensemble. Dirigent ist Hans Schamberger. Danach wird zum Pfarrfest geladen.

Das Stift St. Lambrecht lockt kommendes Wochenende mit einem kulturellen Highlight © Bettina Oberrainer

7. September: Frühstart ins Schuljahr

Unter anderem viele Knittelfelder Schülerinnen und Schüler starteten bereits zwei Wochen vor dem offiziellen Unterrichtsbeginn in das neue Schuljahr. Mit viel Lerneifer haben sie die Möglichkeit genutzt, an der Sommerschule teilzunehmen. Dieses Angebot wurde heuer erstmals in der Kärntner-Volksschule Knittelfeld angeboten.

Neben individuell abgestimmten Lern– und Wiederholungseinheiten in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht legten die verantwortlichen Pädagoginnen und Pädagogen auch Wert auf das Wissen um gesunde Ernährung und die Vermittlung, wie wichtig ausreichend Bewegung und Sport für einen gesunden Körper sind.

Sommerschule in der Kärntner-Volksschule Knittelfeld © KK

6. September: Start für neue Lehrlinge

Kürzlich konnte Ausbildungsleiter Harald Böhm wieder neue Lehrlinge zu ihrem Dienstantritt in der ÖBB-Lehrwerkstätte in Knittelfeld begrüßen. 64 Lehrlinge haben bei den ÖBB die Berufsausbildung in den Bereichen Mechatronik-Automatisierungstechnik, Maschinenbautechnik, Elektrotechnik, Gleisbautechnik und Bürokauffrau/-mann begonnen. Zusätzlich werden neue Lehrlinge des Bundesheeres (Flugzeugtechnik) sowie der Voest und von KBG Teile ihrer Ausbildung in der ÖBB-Lehrwerkstätte absolvieren.

© Richard Purgstaller

2. September: So reagiert Umweltlandesrätin Ursula Lackner auf Rodung in Zeltweg

Umweltlandesrätin Ursula Lackner reagiert in der Causa Pfaffendorfer-Murwald-Schlägerung auf die Kritik von Grünen-Abgeordneten Lambert Schönleitner. Wie berichtet hatte Schönleitner unter anderem in einer Aussendung festgehalten, "dass keine strategische Umweltprüfung nach dem Raumordnungsgesetz stattgefunden hat". Dem widerspricht nun das Büro von Lackner: Auf der Ebene des örtlichen Entwicklungskonzeptes hätte es im Zuge der Revision eine strategische Umweltprüfung gegeben. Die Revision des örtlichen Entwicklungskonzeptes sei ebenfalls - wie der Flächenwidmungsplan - im Juli 2021 in Rechtskraft erwachsen.

Danach habe eine Umwelterheblichkeitsprüfung stattgefunden. "Dabei wurden die Themencluster Mensch/Gesundheit, Mensch/Nutzungen, Landschaft/Erholung, Naturraum/Ökologie sowie Ressourcen einer vertieften Betrachtung unterzogen. Diese vertiefte Untersuchung führte schließlich zum Ergebnis, dass diese Siedlungserweiterung voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat", heißt es in einer Stellungnahme. Wenn also auf der Ebene des örtlichen Entwicklungskonzeptes bereits eine Umwelterheblichkeitsprüfung stattgefunden hat, sei auf der Ebene des Flächenwidmungsplanes keine mehr nötig.

Umweltlandesrätin Ursula Lackner © Land Steiermark/Purgstaller

31. August: KPÖ sieht Versorgung der Bevölkerung in Gefahr

Wie berichtet, werden ab Anfang September nur noch 60 von 122 Betten in der Abteilung für Innere Medizin am Knittelfelder Krankenhaus zur Verfügung stehen. Eine Station wird zumindest vorübergehend zur Gänze geschlossen. Der Grund: Personalmangel.

Das ruft nun die KPÖ auf den Plan. "Diese Landesregierung gefährdet die Gesundheit der Murtaler Bevölkerung. Dass der Personalmangel eine echte Gefahr für die Versorgung in der Region ist, ist seit Langem bekannt. Gesundheitslandesrätin Bogner-Strauß muss endlich vom Reden ins Tun kommen, sonst gehen in unserem Krankenhaus bald noch mehr Lichter aus", so der Knittelfelder KPÖ-Gemeinderat Josef Meszlenyi in einer Aussendung.

Die steirische KPÖ-Klubobfrau, Claudia Klimt-Weithaler, fordert "eine erhebliche Aufstockung der Humanmedizin-Studienplätze, ein verbessertes Personalbedarfs-Planungsinstrument für die Spitäler und die Ausarbeitung eines konkreten, umfassenden Maßnahmenpakets zur Erhöhung der Zahl von Ärzt:innen in der öffentlichen Gesundheitsversorgung".

31. August: Pontifikalamt für die Airpower 22

Das Pontifikalamt für die Airpower zelebrierte Militärgeneralvikar Konsistorialrat Peter Papst gemeinsam mit Diakon Alfred Sabransky in der Basilika der Benediktinerabtei Seckau. In seiner Predigt sprach der Militärgeneralvikar die Durchführung einer sicheren und unfallfreien Airpower an und rief zum Beten für den Frieden in der Welt auf. Militärische Worte sprach Brigadier Gerfried Promberger als Kommandant der Luftstreitkräfte. Für die musikalische Umrahmung sorgte das Brass Ensemble der Militärmusik Steiermark.

Diakon Alfred Sabransky und Militärgeneralvikar Peter Papst © Peter Haslebner

30. August: Baukulturelle Radtour durch das Murtal

Die Baubezirksleitung Obersteiermark West und der Verein für Baukultur veranstalten am 15. September eine besondere Radtour unter dem Motto "Tourismus, Gewerbe und Verkehr im Wandel der Zeit im Murtal". Es geht mit dem Fahrrad zu neuen Bauten, aber auch teilweise verfallenen Objekten, die mit großem Aufwand revitalisiert worden sind. Rund 40 Kilometer und 400 Höhenmeter werden absolviert. Stationen sind die Therme Aqualux, das Schloss Gabelhofen, die Brauerei Thalheim und die Ortsdurchfahrt St. Georgen ob Judenburg. Die baukulturelle Radtour startet um 9 Uhr beim Bahnhof in Judenburg und dauert bis circa 16 Uhr. Anmeldung: Baubezirksleitung Obersteiermark West, bbl-ow@stmk.gv.at, Tel. (03572) 832 300. Anmeldeschluss ist der 12. September 2022.

28. August: Traditionelles Weisenblasen

Unter der Wolkendecke im Tal hätte man es nicht gedacht – aber am Sommerthörl schien zum traditionellen Gaaler Weisenblasen am 28. August schon am frühen Morgen die Sonne, während man rundum auf ein Wolkenmeer hinabblickte. Wer den Weg auf die Alm zum Fuße des Rosenkogels auf sich nahm, wurde dort nicht nur mit Sonnenschein belohnt, sondern auch mit den Klängen verschiedenster Musikgruppen (und natürlich mit einer ordentlichen Stärkung). Ab 10.30 wurde die Heilige Messe auf Maria Loretto gefeiert. Danach ging es wieder ein Stück zurück hinunter zum Sommerthörl, wo die Musiker für Unterhaltung und gute Stimmung sorgten, während sich die Mitglieder des Musikvereins Gaal um das leibliche Wohl der Gäste kümmerten.

Weisenbläsertreffen in Gaal © KK

26. August: Neues griechisches Restaurant in Knittelfeld

In der Knittelfelder Kärntner-Straße 56 hat Vaseles Tsekuras sein Restaurant "Meteora" eröffnet. Angeboten werden griechische Spezialitäten, neben einem schönen Außenbereich gibt es auch ausreichend Sitzmöglichkeiten im Inneren des Lokals.

Zwei Kellner und vier Köchinnen und Köche verwöhnen die Besucher. Es gibt etwa kalte und warme Vorspeisen: von Zaziki bis Dolmakadia, Suppen, Salate und Aufläufe, Fisch- und Fleischgerichte sowie Spezialitäten aus der Pfanne. Fast alle Speisen gibt es auch zum Mitnehmen. Geöffnet hat das neue Restaurant Dienstag bis Sonntag von 11.15 bis 14 Uhr sowie von 17.30 bis 23 Uhr. Kontakt: Tel. (03512) 20320.

Angelos Miraka, Lambros Damas, Wolfgang Knauseder, Erwin Schabhüttl, Vaseles Tsekuras und Harald Bergmann © kk

25. August: "Trucker Babe" Helga aus Murau gibt auf ATV wieder Gas

Das ATV-Erfolgsformat "Trucker Babes Austria" startet am 25. August in eine neue Staffel: Mit dabei ist wieder die "steirische Eiche" Helga aus Murau. In der ersten Ausgabe begibt sich Helga direkt auf eine neue, lange Reise. Von Rostock an der Ostsee geht es für sie nach Dänemark. Und wenn sie schon keine Straßen unsicher machen kann, muss eine Nebenbeschäftigung her. An Bord gibt es genug Zeit für Fotos und Selfies. Schließlich will sie ihren Followern auch Content bieten: "Des Social Media, man muss immer, immer, immer posten", scherzt sie. Zu sehen ist Helgas Reise ab sofort immer donnerstags auf ATV.

23. August: Schwerpunktkontrollen im Bezirk Murau: Rund 50 Geschwindigkeitsübertretungen

Wie angekündigt, finden in der Steiermark nun vermehrt Verkehrsschwerpunktkontrollen statt. So auch am Montag, 22. August, im Bezirk Murau. Bei den Kontrollen konnten rund 50 Geschwindigkeitsübertretungen wahrgenommen werden. Drei Fahrzeuglenkern wurde die Weiterfahrt nach dem Kraftfahrgesetz untersagt und bei 48 Lenkern führten Beamte Alkovortests durch.

Ebenfalls wurden bei den Kontrollen Organmandate wegen Überladung, Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung und Nichtverwenden des Sicherheitsgurtes ausgestellt.

22. August: Scheckübergabe des Sommernachtslauf St. Margarethen an die "Benivas" in Leoben Hinterberg

Am 10.06.2022 ging nach zwei Jahren corona-bedingter Zwangspause der 7. Sommernachtslauf in St. Margarethen bei Knittelfeld über die Bühne. Über 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter von zwei bis 84 Jahren waren beim Laufen und Nordic Walken mit vollem Eifer dabei. Neben sportlichen Leistungen und jede Menge guter Unterhaltung stand auch heuer wieder der Benefizgedanke im Mittelpunkt - der Sommernachtslauf 2022 war ein Benefizlauf.

Am 16. August konnten Bürgermeister Erwin Hinterdorfer und Organisator Uwe Zitzenbacher einen Spendenscheck in Höhe von 2.600 Euro an die "Benivas" vom Down-Syndrom-Zentrum Leoben/Hinterberg übergeben: Ein ganz besonderes Projekt rund um acht lebenslustige junge Menschen "mit dem gewissen Extra".

Auch der Termin für den 8. Sommernachtslauf St. Margarethen wurde bereits fixiert – er wird am 1. Juni 2023 über die Bühne gehen.

Scheckübergabe an die "Benivas" © KK

22. August: Trachtenweihe in Obdach

Die heurige Trachtenweihe in Obdach stand im Zeichen eines besonderen Jubiläums. Die Trachtengruppe Steirisches Zirbenland feierte ihr 25-jähriges Jubiläum. Dieses Ehrentag war auch ein besonderer Grund der Wertschätzung des Vereins: Neben zahlreichen kulturellen, brauchtümlichen und geselligen Veranstaltungen gehört die alljährliche Trachtenweihe zu einem besonderen Höhepunkt, der festlich begangen wird. Besonders wichtig ist dem Verein auch das Hochhalten der örtlichen Tracht, der "Zirbenland-Tracht", bestehend aus einer Festtags- und einer Alltagstracht. Sie wird nicht nur mit Stolz getragen, sondern sie zeigt auch, was Tradition, Gemeinschaft und Miteinander bedeuten.

Damen der Trachtenweihe mit dem Obdacher Bürgermeister Peter Bacher © Johannes Mandl

21. August: Katholische Jugend Fohnsdorf in Portugal

Geschichte, Kultur, Sonne, Baden - das waren die Programmpunkte der heurigen Reise von 10. August bis 21. August der KJ-Fohnsdorf nach Portugal. Die Jugendlichen besuchten zuerst die Stadt Porto, danach ging es weiter nach Fatima. Der nächste Höhepunkt war der Besuch der Hauptstadt Lissabon. An der wunderschönen Algarve endete die Reise.Nach zehn anstrengenden, aber wunderschönen Tagen ging es für die 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder zurück in die Heimat.

20. August: Kinder des Spielberger Sonnenrings begrüßen MotoGP-Fans

Nur ein paar hundert Meter Luftlinie vom Ort des MotoGP-Geschehens entfernt haben Anrainer der Spielberger Sonnenring-Siedlung eine Willkommensaktion für alle Rennfahrer und Fans der MotoGP ins Leben gerufen: Die Kinder des Sonnenrings gestalteten bereits am Mittwoch voller Begeisterung bunte Startnummern der MotoGP, mit dem Ziel, ihre Siedlung während der Renntage in ein internationales Startfeld zu verwandeln und die Besucher herzlich in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft zu begrüßen. Die Aktion wurde von Sabine Straner und Ulrike Zenz gemeinsam mit benachbarten Familien auf die Beine gestellt.

19. August: Film- und Fotoshow zu den schönsten Wanderwegen der Alpen

Am Donnerstag, 15. September um 19.30 Uhr, ist die Film- und Fotoshow "Faszination Alpen – Zu Fuß 8.500 km auf den schönsten

Wanderwegen" von Verena und Andreas Jeitler im Kulturhaus Knittelfeld zu sehen. Zu entdecken gibt es abwechslungsreiche Landschaftsbilder zwischen bizarren Felslandschaften und sanften Almen sowie eindrucksvolle Wanderwege mit grandiosen Panoramen. Karten erhält man im Kulturamt Knittelfeld (Gaaler Straße 4), unter der Telefonnummer (03512) 86621 oder unter der E-Mail-Adresse kulturamt@knittelfeld.gv.at.

18. August: Naturparkmittelschule Neumarkt: Benefizlauf – Kinder laufen für einen guten Zweck





Gegen Ende des Schuljahres fand in Neumarkt der traditionelle Schullauf (Benefizlauf) für einen guten Zweck statt. Die Schülerinnen und Schüler mussten in 30 Minuten so viele Runden wie möglich absolvieren. Sie sammelten im Vorfeld entweder Fixspenden oder einen gewissen Betrag pro Runde. In diesem Jahr wurde von den Kindern das Rekordergebnis von 5149,80 Euro erlaufen. Der Betrag wurde von Direktor Josef Präsent und von seiner Stellvertreterin Irmgard Zettler an Gert Engelbrecht und seinem Team von der Lebenshilfe Murau – Neumarkt übergeben.

In diesem Jahr wurde von den Kindern das Rekordergebnis von 5149,80 Euro erlaufen © KK

16. August: Murtaler Nachwuchsschützen waren in Innsbruck siegreich

Bereits vor den Staatsmeisterschaften der Armbrustschützen in Innsbruck präsentierte sich der Nachwuchs des SV Knittelfeld in Hochform. Die Murtaler Nachwuchsschützen, vor allem die "heißeste Aktie im grün-weißen Schießsport", Raphael Arlitzer, dominierte die Jugendklasse und sicherte sich mit neuem österreichischem Rekord den Einzel-Titel und gemeinsam mit den Vereinskollegen Johannes Hoffellner und Sonja Miltscheff auch die beste Mannschaftswertung. In der Juniorenklasse holte Bruder Andreas Arlitzer hinter der Tirolerin Julia Hirner den Sieg in die Steiermark. Zusammen mit Michael Feierl und Ines Miltscheff holte Andreas Arlitzer auch im Teambewerb Silber.

16. August: "Silbergirl" im Schwimmbecken

Der Hechtsee in den Brandenberger Alpen in Tirol war Austragungsstätte der Österreichischen Staatsmeisterschaften im Open Water-Schwimmen. Beim Bewerb mit internationaler Besetzung in der Nähe von Kufstein hat Dagmar Puffing ihre Open Water-Premiere hingelegt. Die Atus Judenburg-Mastersschwimmsportlerin hat die 2,5 Kilometer-Distanz erfolgreich bewältigt und durfte sich am Ende über den Vizemeistertitel in der Altersklasse "W 60" freuen. Mit dem Selbstvertrauen der Silbermedaille kann die Zeltwegerin jetzt nach Rom reisen, wo bei den Europameisterschaften die Teilnahme beim Open Water-Bewerb über drei Kilometer sowie drei Bahnbewerben geplant sind.

15. August: Passionsspiele in St. Georgen am Kreischberg waren ein voller Erfolg

Am Marienfeiertag haben die Passionsspiele in St. Georgen am Kreischberg mit der letzten Aufführung die diesjährige Spielsaison beendet. Regisseurin Zoe Hauer studiert in Wien Theater-, Film- und Medienwissenschaft und hatte bereits in ihrer Kindheit bei den Passionsspielen in ihrem Heimatort mitgewirkt.

Dieses Jahr wurden "100 Jahre Passionsspiele" gefeiert. Zoe Hauer zeigte sich am Schlusstag der Passionsspiele sehr zufrieden mit der Besucherzahl: "Unsere Erwartungen wurden weit übertroffen." Sie dankte allen 60 Frauen, Männern, Kindern, die schauspielend mitgewirkt haben, sowie den 20 Personen, die hinter den Kulissen mitgearbeitet haben. Mit dem Spiel-Platz unter der Kirche war sie zufrieden: "Eine bessere Kulisse könnte es nicht geben", befand die Spielleiterin, und kündigte an, dass es in fünf Jahren wieder Passionsspiele geben wird.

15. August: Maria Buch: Ein "Großer Frauentag" wie früher

Der „Große Frauentag“, das Fest Maria Himmelfahrt am 15. August, konnte heuer wieder in vollem Umfang gefeiert werden. Die Pilger kamen nach Maria Buch, um einen Gottesdienst mitzufeiern und/oder den lebhaften Jahrmarktrummel in der jahrhundertealten Tradition zu erleben. Maria Buch ist ein traditionsreicher und gleichzeitig einer der ältesten steirischen Wallfahrtsorte. Das sonst eher beschauliche Dorf war wieder das Ziel unzähliger Pilger, Schaulustiger und Besucherinnen und Besucher. Stündliche Messen ab 8 Uhr morgens mit großem Andrang sowie über hundert Jahrmarkts-Stände bildeten den Rahmen bzw. das Flair, welches diesen Feiertag so besonders macht.

14. August: "Ästhetische Übung" in Benediktinerabtei Seckau

Die unter der Leitung von Luise Kloos stehende Künstlergruppierung „next – Verein für Zeitgenössische Kunst“ veranstaltet seit Jahren immer im August in der Benediktiner-Abtei von Seckau „Ästhetische Übungen“. Erfreulicherweise war heuer wieder einmal deren Gründer und Mentor Paul Rotterdam persönlich anwesend. Der international renommierte Künstler kam eigens aus New York angereist und bereicherte die Malerklausur mit Vorträgen aus dem kunsthistorischen wie ästhetischen Bereich. Zu Ehren des studierten Musikers Rotterdam gab der Grazer Pianist Walther Neumann im Huldigungssaal der Abteil ein Konzert mit Werken von Chopin, interessante Erläuterungen zu den gespielten Stücken inbegriffen.

14. August: Feuerwehr Feistritz feierte Jubiläum

Viel Grund zum Feiern hatte am Wochenende die Feuerwehr Feistritz in der Gemeinde St. Peter am Kammersberg: Sie wurde vor 70 Jahren gegründet, damals noch als Löschzug. Zuletzt wurde von fünf Jahren das neue Rüsthaus seiner Bestimmung übergeben, dafür hatten die Wehrmitglieder rund 9.000 Arbeitsstunden investiert. Kommandant ist Nico Bischof. 2019 wurden erstmals Frauen in die Feuerwehr aufgenommen. Derzeit gibt es 86 Mitglieder, davon 18 in der Jugendgruppe. Im Rahmen des Festaktes wurden zahlreiche Ehrenmitglieder geehrt, Leistungsabzeichen und Verdienstzeichen verliehen: Etwa für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Helmut Kreis, Werner Kreis und Albert Macheiner geehrt, für 50 Jahre Josef Rautner. Hauptbrandinspektor Nico Bischof wurde das Verdienstkreuz in Bonze des Landes Steiermark für seine Funktion als Bezirks-Jugendbeauftragter verliehen.

12. August: "Radio Steiermark Heimatsommer" begeistert die Murauerinnen und Murauer

Am Freitag Nachmittag herrschte ein buntes Treiben am Murauer Hauptplatz. Das Wetter konnte den Besucherinnen und Besuchern des "Radio Steiermark Heimatsommers" nichts anhaben. Bettina Zajac und Thomas Weber sendeten drei Stunden live aus Murau und informierten die Zuhörerinnen und Zuhörer an den Radiogeräten über die Besonderheiten der Bezirksstadt. Auch das bevorstehende Samson-Fest am Montag war Thema, ebenso wie das vielfältige Urlaubs-Angebot im Bezirk. Eine Hymne wurde auch kurzerhand "uraufgeführt": In Anlehnung an den Schlager "Marina" von Rocco Granata entstand unter Federführung von Musikschul-Direktor Wolfgang Fleischhacker "Mein Murau", das Publikum sang kräftig mit.

13. August: Scheiflinger "Family Day" mit "The Roaring Sixties Company"

Einen weiteren Veranstaltungstipp gibt es noch: Am Samstag, 13, August, findet ab 13 Uhr vor der Scheiflinger Mittelschule der Scheiflinger "Family Day" statt. Dabei handelt es sich um eine Benefizveranstaltung - ein Familienfest mit tollem Programm für alle Generationen: Live-Musik etwa kommt von den "Bockshörndl Buam" sowie der legendären "The Roaring Sixties Company". Es gibt zudem eine Kinderzaubershow mit Zauberer Martin Haderer von 14 Uhr bis 14.30 Uhr. Mentalist Alex Ray ist ebenso vor Ort, außerdem gibt es noch ein Flieger-Karussell, eine Riesenrutsche, ein Bungee-Trampolin, Fußball-Dart und eine Hüpfburg. Der Reinerlös wird an die Scheiflinger Schulen und Kindergärten für wohltätige Zwecke übergeben.

12. August: "Radio Steiermark Heimatsommer" in Murau und Knittelfeld: Thorsteinn Einarsson und Oliver Haid kommen

Wer heute noch nichts vor hat, freut sich bestimmt über diese Ankündigung: Der "Radio Steiermark Heimatsommer" gastiert heute von 13 bis 16 Uhr am Murauer Hauptplatz.

Programm-Höhepunkte sind Live-Konzerte von Sterzrock und Thorsteinn Einarsson. Für die Kinder gibt es es den "Murli Express", der neue Murauer Stadt-Song wird präsentiert. Es gibt ein Live-Stadtwetten mit dem Murauer Samson und der Brauerei Murau, Frau "Allerlei" serviert Eis, "Stadtcafe" und "Platzhirsch" sorgen für das leibliche Wohl.

Wer es am heutigen Freitag nicht nach Murau schafft, der hat am nächsten Freitag, 19. August, in Knittelfeld, ebenfalls am hauptplatz, noch einmal die Möglichkeit: Schlagersänger Oliver Haidt und die Band „Süßstoff“ sorgen zusammen mit regionalen Gästen für musikalische Unterhaltung. Der Start der Veranstaltung ist ebenso um 13 Uhr. Die ModeratorInnen Kathi Wenusch und Mario Fellner treten unter anderem in einer Challenge gegen Bürgermeister Harald Bergmann an. Für alle Gäste gibt es ein Freigetränk und für alle Kinder eine Gratis-Eiskugel. Die "Obersteirische Molkerei" wird Käse zur Verkostung anbieten und Stadtimker Philipp Opresnik präsentiert seinen Honig.

11. August: Klubmeisterschaft des Tennisclubs VA Zeltweg

In der heurigen Klubmeisterschaft des Tennisclub VA Zeltweg wurde bei großer Beteiligung und spannenden Spielen um die besten Plätze gekämpft. Es kamen 7 Bewerbe zur Austragung und es wurden 42 Spiele gespielt. Turnierleiter war Herbert Strohhäusl Senior.

11. August: "Puch-Parade" in Judenburg findet statt

Alle Puch-Fans und Oldtimer-Freunde sollten sich den 15. August bereits im Kalender anzeichnen: Zu diesem Termin ist das Judenburger Puch-Museum Austragungsort für die alljährliche "Puch-Parade" um sich auszutauschen und eine gemeinsame Ausfahrt zu machen.

Treffpunkt ist um 9 Uhr beim Museum am Murtaler Platz 1. Um 11 Uhr düsen die Mopeds, Roller, Motorräder, Autos und Geländefahrzeuge los und machen danach Halt am Hauptplatz. Auf den schönsten Motorrad- und Offroad-Touren wird das Murtal "abgefahren", ab 16 Uhr ist Rückkunft am Judenburger Hauptplatz, wo der Tag bei Musik gemütlich ausklingt.

Info und Anmeldung: Puch Museum Judenburg, office@puchmuseum.at, 0676/5148609. Alle Touren der Parade finden sich auf www.murtal.at

9. August: Kreativ-Werkstatt des Knittelfelder Kindersommers

Zwei Vormittage lang konnten Kinder im Rahmen des Knittelfelder Kindersommers unter professioneller Anleitung der Mitglieder der Volkskunstgilde Knittelfeld verschiedene Kunsttechniken ausprobieren und ihrer kreativen Ader Raum geben: Am Montag, 8. August, sind mittels Fadentechnik abstrakte Kunstwerke entstanden. Der Dienstag stand ganz unter dem Thema der Kreidekunst. Einen Teil der Kunstwerke nahmen die Kinder gleich mit nach Hause, der Rest wird bei der Kinderkunst-Vernissage am 11. August, 18 Uhr, im Haus der Kunst mit anschließender Kunstausstellung für alle Interessenten ausgestellt. Die Kunstausstellung wird ebenso am 12. und 13. August von 10 – 12 Uhr und von 15 – 18 Uhr geöffnet sein.

8. August: "Active Coding Week" für junge Tüftler in Murtal und Murau

In die Welt des Programmierens eintauchen können Kinder und Jugendliche im Rahmen der "Active Coding Week", die heuer erstmals in Judenburg stattfindet. Von 8. bis 12. August werden die jungen Talente in Programmiersprachen und Robotikelemente eingeführt. Sie lernen Schritt für Schritt, wie man Videos dreht oder eine App startet. Dabei sind nicht nur Kreativität, sondern auch Hirnschmalz und Fantasie gefragt. Damit sich die jungen Tüftler nicht nur durch die virtuelle Welt bewegen, gibt es auch für die reale Welt ein abwechslungsreiches Sportprogramm. Hier stehen coole Trend-camp; Summersports, Naturcamp; Abenteuer, Fun & camp; Teamsports, international Sport, Bewegungskünste; Zirkus und weiteres am Plan. Norbert Steinwidder, Regionalstellenobmann: "Diese Woche bietet den Jugendlichen nicht nur Freiraum für ihre Kreativität, sondern auch die Möglichkeit, Interessen zu finden, fördern oder auch ganz neu zu entdecken und kann eine erste Hilfestellung für die spätere Berufswahl sein."

8. August: Packende Matches beim Ü14 Water-Soccer-Turnier in Knittelfeld

Am 5. August fand am Knittelfeder Hauptplatz ein Fußballturnier der etwas anderen Art statt. Beim Ü14 Water-Soccer-Turnier kämpften 10 Mannschaften am rutschigen Spielfeld um den Sieg. Ab 14 Uhr wurde in vier Runden mit vollem Einsatz im kühlen Nass gekickt und gejubelt. Auch der Bürgermeister Harald Bergmann stellte ein Team und bewies Können am Feld. Im mitreißenden Finale konnte sich schließlich das Team "Comandos" gegen das "Team AiNet" durchsetzen. Die Sieger durften sich über Pokale und prall gefüllte Geschenkskörbe freuen. Neben sportlicher Action erwarteten die Besucher*innen Köstlichkeiten vom Gasthaus Gaalerhof. Die Moderation und die musikalische Umrahmung übernahm DJ GR Events. Als Sponsoren für das Event konnten die Raiffeisen Bank Aichfeld , AiNet Telekommunikaions-Netzwerks Betriebs GmbH und der Städtische Bauhof Knittelfeld gewonnen werden. Am Samstag, dem 6. August, folgte das vom ESV Knittelfeld (Sektion Fußball) organisierte U14 Kinder-Water-Soccer-Turnier.

8. August: Marktfest in Obdach

Vor 30 Jahren schloss Obdach mit der deutschen Gemeinde Kötz eine Partnerschaft ab. Diesen Tag zelebrierte man in Obdach im Rahmen einer Feierstunde. Verantwortlich für diese Verbindung war einst die Firma AL-KO, die sowohl in Kötz als auch in Obdach einen Betrieb führt.

Vor drei Jahrzehnten ist es auch auf kommunaler Ebene zu einer Partnerschaft gekommen. In der Feierstunde lobten die beiden Bürgermeister Sabine Ertle und Peter Bacher (Obdach) das Zusammenwirken beider Orte und der örtlichen Vereine.

7. August: Kinderfest in Bayerdorf bei Schöder

Seit 25 Jahren ist es Tradition, in Baierdorf bei Schöder zum Kinderfest einzuladen. Veranstalter sind der Tourismusverein Schöder und Gasthaus Neuwirt, beides wird von Rudi Dorfer geleitet. Den Kindern wurde Spaß und Spiel geboten, etwa Pferdekutschenfahrten und eine Zaubershow. Am Nachmittag wurden an die Gewinner bei den Bewerben Preise verteilt.

7. August: Ukrainer machten Ferien auf der Brandnerhube

Vor Kurzem besuchten die Knittelfelder Stadträtin Regina Biela und Gemeinderätin Tanja Schmid aus Knittelfeld eine ukrainische Flüchtlingsfamilie, die seit April in Österreich lebt, auf der Brandnerhube der Kinderfreunde. Die zehnjährige Alexandra und die viereinhalbjährigen Zwillinge Philip und Michael verbachten mit ihrer Mama Elena Pedaschenko eine schöne Zeit auf der 1000 Meter Seehöhe gelegenen Almhütte: Lagerfeuer, ein Naturspielplatz, Bauen und Plantschen am Bach und Naturerkundungen durch Waldpädagogen standen auf dem Programm.

In Knittelfeld leben derzeit 95 Personen aus der Ukraine, davon sind 55 Kinder. Regina Biela und Tanja Schmid organisierten gemeinsam mit einer Hilfsorganisation Wohnungen, Möbel, Bettwäsche und vieles mehr, damit die Ukrainer eine neue Heimat vorfinden können. Gleichzeitig wurde das Projekt "Knittelfeld hilft" ins Leben gerufen, womit in der Öffentlichkeit Geld für die Ukrainerinnen und Ukrainer gesammelt werden konnte. Elena Pedaschenko und ihre Kinder sind sehr dankbar, in Österreich so freundlich aufgenommen worden zu sein.

7. August: "Zart-Heitrer Zauber" begeisterte in der Pfarrkirche St. Peter am Kammersberg

Stefan Leitner Trompete), Robert Oberaigner (Klarinette) und Michael Schöch (Orgel) waren die Interpreten für das traditionelle Kirchenkonzert am ersten Sonntag im August in der Pfarrkirche St. Peter am Kammersberg. Viele Besucher aus der Region freuten sich über Mozart, Albinoni, Bach, Tartini und Meechan. "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen", die Arie aus Mozarts "Zauberflöte" war der Beginn des Konzertprogrammes und schloss mit "Song of Hope" von Peter Meechan. Stefan Leitner dankte am Schluss des Musikprogrammes den vielen Besuchern in der Pfarrkirche für den Applaus.

5. August: Wipfeltrophy-Premiere in Rachau

Das sowohl für Teilnehmer als auch Organisatoren herausfordernde Mountainbike-Rennwochenende rund um die erste WipfelTrophy nimmt mit dem "Roatmoar-Alm-Sprint" als dritter Teilbewerb des Murtaler Mountainbike Cups am 5. August volle Fahrt auf. Am 6. August geht das Rennprogramm auf Einladung der Judenburger EvenDZ-Sportagentur, angeführt von Doris und Uwe Zitzenbacher sowie dem OK-Team der Gemeinde St. Margarethen, weiter. Als Teilbewerb der traditionellen österreichischen "Topsix Mountainbike Marathon Serie" gibt es dabei mit Start und Ziel beim Wipfelwanderweg je nach persönlichem Leistungsvermögen mit rund 70 Kilometer (2925 Höhenmeter/Start: 10 Uhr), 47 Kilometer (1950 Höhenmeter/Start: 11 Uhr) und 23 Kilometer (975 Höhenmeter/Start: 12 Uhr) ein dreifaches Streckenangebot. Nachnennungen sind am Renntag noch möglich. www.wipfeltrophy.at.

4. August: "Halbzeit" beim Weißkirchner Kindersommer

Der „Weißkirchner Kindersommer 22“ ist in der Halbzeit angekommen und erfreute sich bisher größten Interesses: Schwimmkurse, "Dance-Workout", Herzensbildung am Schirkhof-Bauernhof und Alpakawanderungen beim bauernhof vulgo Laikam.

Jung-Tennisprofis wurden beim SV Kathal im Tennissport ausgebildet, bei Edelsteine Krampl wurde mit edlen Steinen gearbeitet und die bewährten Kinder-Kreativtage beim Pflanzenhof Frewein begeisterten ebenso. Bei der Feuerwehr Weißkirchen hieß es "Feuer-Flamme-Wasser Marsch" und ein Ziegen-Erlebnistag wurde beim Bauernhof vulgo Melter angeboten.

Neu im Programm waren vier Kochkurse mit der Seminarbäuerin Astrid Waldauer. Hier erlernten die Kinder einfache Rezepte, die auch zu Hause mit den Eltern nachgekocht werden können.

Zahlreiche weitere Aktivitäten stehen in den restlichen Ferien noch auf dem Programm. Die Mitglieder des Aktivitätenausschusses der Gemeinde unter Obmann Gemeinderat Mario Leitner begleiteten und koordinierten alle Aktivitäten des Weißkirchner Kindersommers.

3. August: Spannend bis in die Nachspielzeit – das Jugend-FIFA Turnier 2022

Am 3. August fand im "zone4u"-Jugendzentrum der Stadtgemeinde Knittelfeld das jährliche FIFA Turnier statt. Im Medienraum des Jugendzentrums wurde auf großer Leinwand im 1 gegen 1 Modus um besondere Preise "gezockt". Die Spannung hielt sich bis zum Schluss. Als bester Spieler des Abends bewies sich Gabriel Brunner (17 Jahre) – aber auch die anderen Teilnehmer glänzten mit Können und Schnelligkeit. Die Aktion wurde von AiNet Telekommunkations-Netzwerk Betriebs GmbH und der Steiermärkischen Sparkasse (Filiale Knittelfeld) gesponsert.

3. August: "Max und Moritz" begeisterten in St. Lambrecht

Am Wochenende gingen die ersten drei Vorstellungen von "Max & Moritz" über die Bühne. Rund 1.500 begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich selbst ein Bild von den beiden Anarchos und deren Gesangskünsten machen. Denn schließlich wollen die beiden eigentlich keine Lausbuben, sondern viel lieber echte Schlagersänger sein. Doch nicht nur "M&M" gab es am Wochenende zu erleben, auch "Witwe Boltes Hühner- und Brathühner-Chor", "Lehrer Lämpels Schüler-Schar", "Schneider Böcks Wellentänzer*innen" oder "des Zuckerbäckers Mehlsäcke" sorgten für viel Furore.

2. August: Spielberger Nachwuchstalent begeisterte in Apulien

Beim diesjährigen internationalen "Wanda Landowska Festival" in Terlizzi in der italienischen Region Apulien nahm in der Kategorie "Kammermusik" der junge Ausnahmemusiker Alexander Umundum aus Spielberg teil. Gemeinsam mit dem 15-jährigen Cembalisten Andrea Simone de Nicolo aus Bari erspielten sie mit der höchsten Punkteanzahl den ersten Preis. Das war bereits der achte erste Preis bei Wettbewerben in diesem Jahr für den jungen Blockflötisten. Beim abschließenden Preisträgerkonzert spielte sich Alexander in die Herzen von Apulien und erntete dafür großen Applaus für seine hervorragende Leistung.

1. August: "Naturwiese 2022" in Murau ausgezeichnet

Die Steiermark ist für ihre einzigartigen Landschaften bekannt. Unterschiedlichste Pflanzen- und Tierarten finden ihren natürlichen Lebensraum in den steirischen Wiesen und Wäldern. In Zusammenarbeit mit hunderten Landwirtinnen und Landwirten werden wertvolle Naturlandschaften erhalten und so unzählige Pflanzenarten geschützt. Damit finden Käfer, Schmetterlinge & Co, die auf eine reichhaltige Pflanzenvielfalt angewiesen sind, den dringend benötigten Lebensraum vor. Die kleinen Nützlinge sind in weiterer Folge auch für die Bestäubung unterschiedlichster Kulturpflanzen von großer Bedeutung. Das ist besonders für die regionale Landwirtschaft wichtig und sichert die Versorgung mit frischem Obst und Gemüse. Im Rahmen des steirischen Biotop-Erhaltungsprogrammes wurden auch heuer wieder drei Landwirtinnen und Landwirte mit dem Landesprädikat Naturwiese ausgezeichnet, die einen wichtigen Beitrag zum Natur- und Artenschutz in der Steiermark leisten. Mit Gottfried Rabitsch aus Stadl-Predlitz und Bernd Trockner aus Ranten kommen dabei gleich zwei Preisträger aus dem Bezirk Murau. Vor Kurzem wurden sie von der steirischen Naturschutzlandesrätin Ursula Lackner ausgezeichnet.

31. Juli: Viel Spannung und Anstrengung beim Murtaler Mountainbike Cup

Der Murtaler Mountainbike-Cup wurde mit dem zweiten Bewerb in St. Peter ob Judenburg fortgesetzt. Für die Teilnehmer galt es, unter der Regie des Organisatorenduos Doris und Uwe Zitzenbacher (EvenDZ-Sportagentur), auf der sechs-Kilometer-Strecke in Richtung “Stierhuam” 450 Höhenmeter zu bewältigen. Bei den Männer sicherte sich Andreas Reif (22:42 Minuten) vor Andreas Lachinger und Thomas Nestler die Tagesbestzeit. Schnellste Dame war Pia-Maria Thoma (27:37), welche vor Isabella Berger und Claudia Stuhlpfarrer siegreich blieb. Den E-Bike-Klassensieg holte sich Florian Haubner vor Arnold Schaffer und Wolfgang Schwarz. Das Duo Thomas Nestler/David Kargl war in der Duathlon-Wertung die Nummer eins. Mit dem “Roatmoar Alm-Sprint”, der am kommenden Freitag in Rachau zur Austragung gelangt, kommt es zum dritten Murtaler Mountainbike-Cup Kräftemessen.

31. Juli: Zwei Podestränge am Rennrad

Beim spektakulären Einzelzeitfahren auf das Kitzbüheler Horn konnten sich zwei RC Rapso Knittelfeld-Radlerinnen erfolgreich in Szene setzen: Pia-Maria Thoma (2.) und Carina Zotter (3.) mussten sich nach den Strapazen nur Anna Plattner (Team Blacksheep) geschlagen geben. Auf der steilen 7,2 Kilometer-Strecke mussten die Radlerinnen nicht weniger als 900 Höhenmeter bezwingen.

30. Juli: Lassnitzer Feuerwehr mit neuem Fahrzeug

Ein besonderer Tag war am Samstag für die 46 Männer und Frauen der Feuerwehr von Steirisch- und Kärntnerisch-Lassnitz - ein neues Kleinlöschfahrzeug wurde geweiht und übergeben. Die Kosten belaufen sich auf 165.000 Euro. Das Fahrzeug löst seinen "Vorgänger" ab, welches bereits 20 Jahre Dienstzeit hinter sich hat. Für Wehrkommandant Clemens Primavesi war die Veranstaltung zugleich ein Einstand, denn er wurde erst vor wenigen Monaten zum Wehrkommandanten gewählt. Vorbereitet wurde die Beschaffung noch vom ehemaligen, verstorbenen Hauptbrandinspektor Gerhard Holzer. An der Finanzierung beteiligt waren der Landesfeuerwehrverband, das Land Steiermark, die Stadtgemeinde Murau, Gemeinde Metnitz und Spenden der Bevölkerung von Steirisch- und Kärntnerisch-Lassnitz. Abt Pater Benedikt Plank erteilte den kirchlichen Segen.

30. Juli: Murauer Pensionisten haben neu gewählt

Bei der Mitgliederversammlung des Pensionistenverband Murau und Umgebung im Arbeiterkammer-Saal Murau wurde ein neues Team um Sonja Pilgram, frühere Bürgermeisterin in St. Peter am Kammersberg, als Vorsitzende gewählt. Sie löste Raimund Bogensberger ab, welcher die Funktion seit 2008 innehatte. Nun wurde er zum Ehren – Vorsitzenden ernannt. Die SPÖ war durch Nationalratsabgeordneten Max Lercher sowie die zweite Landtagspräsidentin Gabriele Kolar vertreten, der Pensionistenverband durch Präsident Klaus Stanzer und Bezirksorsitzenden Hubert Koch.

29. Juli: Graffiti-Kunst am Jugendplatz

"Ran an die Spraydosen!" lautete das Motto des Knittelfelder Graffitiworkshops, veranstaltet vom Büro Kinder, Jugend und Familie der Stadtgemeinde Knittelfeld. Gemeinsam mit dem Künstler Maximilian Heindl von "Make your Mark" (einer Kunstinitiative zur kollektiven Gestaltung öffentlicher Räume) und der Unterstützung der Firma Holzbau Hickel konnten die Jugendlichen ihren kreativen Adern am heuer errichteten Leo!-Jugendplatz freien Lauf lassen. Dieses Jahr wurde eine Variante des Logos des Jugendzentrums "zone4u" auf der Wand des ehemaligen Schulgebäudes in der Roseggergasse verewigt. Am liebsten würden die Mädels und Jungs die ganze Stadt so lebendig und bunt gestalten.

29. Juli: Gelungenes Abschlusskonzert

Unter der Leitung von Alexandra Schneidler studierten 46 Kinder und Jugendliche aus St. Marein-Feistritz und Umgebung in einem dreitägigen Workshop zwölf Popsongs und Evergreens ein. Vor Kurzem wurden die erlernten Stücke im Festsaal in St. Marein dargeboten. Die Zuhörer wurden von der Begeisterung und Sangesfreude der Kinder angesteckt und zeigten dies mit Standing Ovations und Zugabe-Rufen. Begleitet wurden die Kinder von den Musikern Heimo (guitar) und Johannes Schneidler (keyboards), Mandy Oberle (e-guitar), Christoph Strohhäusl (drums) und Ratschi Bahaudeen (bass). Mit Charme und Humor moderierte Heimo Schneidler durch den Abend.

28. Juli: Von der Region Murau begeistert

Über prominenten Besuch freute man sich im Büro des Tourismusverbandes Region Murau: Entertainer Roberto Blanco und seine Frau Luzandra Strassburg statteten während ihres Aufenthalts in Murau dem Tourismusbüro einen Besuch ab - und kamen ins Schwärmen: Sie zeigten sich von der Natur im Bezirk begeistert, aber auch davon, was die Altstadt zu bieten hat. Das freut natürlich Peter Mayer, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Region Murau: "Aufgrund ihrer positiven Erfahrungen versprachen Roberto Blanco und seine Frau bald wieder in die Erlebnisregion Murau zurückzukehren."

28. Juli: Volksmusik im Schloss Goppelspach

Stimmungsvoll präsentierte sich vor wenigen Tagen das Schloss Goppelspach in Stadl-Predlitz beim diesjährigen Schlosskonzert. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause lud der Obermurtaler Musikverein Stadl wieder zu diesem bunten Konzertabend. Mitwirkende Gruppen waren der OMV Stadl sowie eine Tanzlmusi des OMV Stadl, der Männergesangsverein Stadl, "da kloane Chor", das Schoan Duo, die Jagdhornbläsergruppe "Halali", Laura Brachmaier auf der Harfe und Florian Feiel auf der Ziehharmonika. Durch das abwechslungsreiche Programm führte Michael Pertl. Nach einigen Darbietungen und der Polka "Ein Fest der Blasmusik" musste das Konzert leider aufgrund eines Gewitters abgebrochen werden. Das wetterfeste Publikum schenkte den mitwirkenden Gruppen natürlich dennoch einen kräftigen Applaus.

27. Juli: Neuwahl der Jungen Wirtschaft Bezirk Murau

Am 27. Juli stand am Schloss Forchtenstein in Neumarkt im Rahmen der Veranstaltung „After Work Drink“ die Neuwahl des Bezirksvorstandes der Jungen Wirtschaft Bezirk Murau am Programm. Dabei wurde Michael Hebenstreit einstimmig wiedergewählt. Gemeinsam mit seinem großen Stellvertreter-Team will er sich weiterhin für die Anliegen der heimischen Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer einsetzen. Impulsvorträge von Wolfgang Lienhart und Nationalrats-Abgeordneten Karl Schmidhofer rundeten das Beisammensein und Netzwerken ab. Auch Landtagspräsidentin Manuela Khom, sowie die Bürgermeister Josef Maier und Albert Brunner gratulierten dem Team persönlich.

26. Juli: 70 Jahre Kameradschaftsbund

Vertreter von 22 Ortsverbänden aus den Bezirken Murau, Knittelfeld und Judenburg waren gekommen, um das 70-Jahr-Jubiläum des Ortsverbandes St. Peter ob Judenburg im Rahmen des Bezirkstreffen zu feiern. Man traf sich beim Tieber Terminal in Rothenthurm, rund 300 Personen feierten das Jubiläum des Ortsverbandes. Landespräsident Rudolf Behr, Vizepräsident Manfred Pfandl, Bezirksobmann Andreas Mayer und Ortsobmann Robert Liebminger sprachen zu den Kameraden. Altpfarrer Florian Zach zelebrierte die Feldmesse, die Sängerrunde Rothenthurm gestaltete diese Messe. Musik kam auch vom Musikverein Rothenthurm-St. Peter und der "Roarleitn-Musi".

25. Juli: Sommerliche Vorbereitung auf die Skisaison

Der SC Gaal veranstaltete wieder sein Trainingslager am Faaker See. Mit dabei waren auch die Jung-Trainer Jürgen Gelter und Ricardo Quinz. Am Programm standen Kajakfahren, Stand-up-Paddeln, Schwimmen, Rafting, Wandern, Radfahren, Joggen und Nordic Walking. Als besonderen Gast durfte man auch die ehemalige Skirennläuferin Renate Götschl, Präsidentin des Steirischen Skiverbandes, begrüßen. Zusätzlich kam noch der Nachwuchs-Kader mit Trainer Domonik Gollner zu den ausgewogenen Sporteinheiten. Die Teilnehmer von 5 bis 15 Jahren freuen sich jetzt schon auf die neue Skisaison 2022/23.

22. Juli: Schulungszentrum errichtete E-Ladestationen und bildet "Solar-Monteure" aus

Die Dienstfahrzeuge des Schulungszentrums Fohnsdorf (SZF) werden in nächster Zeit durch E-Autos ersetzt. Damit Mitarbeiter und Kunden bereits jetzt ihre Stromer laden können, sind zwei Ladestationen für E-Autos und ein „Radhaus“ für das sichere Parken und Laden von Elektrofahrrädern errichtet worden. „Die Ladesäulen werden über die hausinternen Fotovoltaikanlagen versorgt“, so SZF-Geschäftsführer Heimo Gladik.

Das Schulungszentrum Fohnsdorf bietet zudem Qualifizierungen mit Schwerpunkt "Erneuerbare Energien" an. Eine davon ist die Qualifizierung zum Elektropraktiker/zur Elektropraktikerin für Fotovoltaikanlagen. Innerhalb von acht Wochen können sich interessierte Personen alle Fähigkeiten aneignen, um Fotovoltaikanlagen selbstständig nach Plan mit sämtlichen Komponenten und elektrischen Systemen der Installationstechnik zu errichten. "Damit investiert man in einen Beruf mit Zukunft, denn durch den vermehrten Umstieg auf Solarenergie ist die Nachfrage nach Arbeitskräften für die Montage von Fotovoltaikanlagen sehr hoch", berichtet Gladik.

21. Juli: Wanderer mussten mit Hubschrauber gerettet werden

Am Mittwoch (20. Juli) gegen 11 Uhr begaben sich eine 35-jährige Wanderin und ein 34-jähriger Wanderer, beide aus Wien stammend, auf den Sölkpass, um gemeinsam auf das sogenannte „Nageleck“ zu wandern.

Um 11.56 Uhr mussten die beiden Wanderer den Abstieg abbrechen, da sich die Wanderin nicht mehr in der Lage sah, den immer steiler werdenden Steig zu bewältigen. Aufgrund der aussichtslosen Lage setzten die beiden über die Telefonnummer 140 einen alpinen Notruf ab.

Der Polizeihubschrauber „Libelle Steiermark“ konnte die Wanderer aus der Luft lokalisieren und führte anschließend die Bergung durch. Beide Wanderer blieben unverletzt. Ob sie für die Rettung bezahlen müssen, wird noch von der Polizei geprüft. "Das hängt grundsätzlich davon ab, ob die Personen durch fahrlässiges Handeln in die Notlage geraten sind", so Polizei-Sprecher Fritz Grundnig.

20. Juli: Straßensanierung in Stadl-Predlitz

Im Raum Stadl-Predlitz werden im Sommer 4,7 Kilometer der Flattnitzer Straße (L511) saniert. Die Straßenmeisterei Murau unter der Leitung von Bertram Lick hat im Vorfeld bereits Rohrquerungen und Drainagen errichtet. "Nun haben in dem Abschnitt Sanierungsarbeiten begonnen, die in Summe 1,4 Millionen Euro kosten. Mit Ferienende, also am 9. September, sollte das Bauvorhaben abgeschlossen sein", berichtet Landesverkehrsreferent Anton Lang.

Bei der Sanierung wird die bestehende Asphaltkonstruktion durchgefräst. Danach wird ein Planum hergestellt, anschließend verdichtet, planiert und abgewalzt. In erforderlichen Bereichen wird beim Unterbau auch Recyclingasphalt beigegeben. Der sogenannte "bituminöse Aufbau" besteht aus der Asphaltierung einer zehn Zentimeter starken Trag- und einer drei Zentimeter starken Deckschicht.

Nach den Arbeiten steht eine sechs Meter breite Fahrbahn mit beidseitigem, 75 Zentimeter breitem Bankett zur Verfügung. Die Arbeiten werden mit abschnittsweise halbseitiger Sperre und wechselweisen Anhaltungen abgewickelt.

15. Juli: Die besten Käse-, Schinken- und Joghurtmacher der Steiermark kommen aus dem Murtal

Die Messlatte ist hoch: Nur höchste Qualität besteht. Unverkennbarer Geschmack, erstklassige Qualität und sorgfältiges Lebensmittelhandwerk sind die Kriterien für einen Sieg bei der landesweiten Spezialitätenprämierung der Landwirtschaftskammer Steiermark. Eine Fachjury krönte 16 die Allerbesten von ihnen zum Landessieger.

Bei der Prämierung für Käse-, Schinken- und Joghurt-Spezialitäten haben die Bezirke Murtal und Murau sehr gut abgeschnitten. In beide Bezirke geht jeweils ein Landessieg sowie mehrere Goldene: Den Murtaler Landessieg erzielten etwa Waltraud und Hubert Schlaffer für ihren Bio-Murtaler Steirerkäse. Eine Goldene erzielten weiters Andreas Pollhammer und Kerstin Steiger für ihren Ziegen-Weichkäse. Auch die Fachschule Kobenz erzielte drei Goldene. Den Murauer Landessieg holten sich Waltraud und Manfred Zeiner aus Glanz/St. Peter am Kammersberg mit ihrem Karreespeck. Gleich drei Goldene erzielten Andrea und Bernhard Kobald aus Gallberg/Teufenbach-Katsch für ihr Speck-Huhn, ihre geräucherte Hühnerbrust und ihren geräucherten Putenschinken.

Eine Goldene erreichte auch Petra Miedl aus Hinteregg/Oberwölz mit ihrer begehrten Sauerrahmbutter. Fünf Goldene brachte Familie Maria Zizenbacher aus Stadt/Oberwölz mit nach Hause. Die ausgezeichneten Produkte: Vanille Trinkjoghurt, Mocca Trinkjoghurt, Pfirsich Maracuja Joghurt, Heidelbeer Joghurt, Kirschenjoghurt.

14. Juli: Europa-Forum in Neumarkt

Ein reger Austausch über Europa findet seit 1981 regelmäßig auf Schloss Forchtenstein in Neumarkt statt. Veranstaltet wird das Europa-Forum Neumarkt von der überparteilichen Europäischen Föderalistischen Bewegung (EFB). Dieses Jahr von 15. bis 17. Juli unter dem Motto "Europa, wo bist du?" - es werden unterschiedliche Themen behandelt, darunter Rechtsstaatlichkeit, Friedenspolitik und Umweltschutz. Details finden Sie unter www.efb-steiermark.at/aktivitaeten/europaforum.

14. Juli: ORF zeigt am Wochenende Portrait über das Zirbenland

Die steirischen Filmemacher Alfred Ninaus und Fritz Aigner haben dem Zirbenland und den Menschen, die hier leben, ein Porträt gewidmet – zu sehen am Samstag, 16. Juli, um 16.30 Uhr in ORF 2. Im Fokus stehen dabei etwa das Schutzhaus am Zirbitzkogel, und der Hüttenwirt, Werner Grillitsch. Ebenso berichtet wird über die Landwirtschaft der Familie Herk aus Eppenstein, die Zirbenernte im Rahmen der bergbäuerlichen Arbeit von Johann Steiner, die Winterleitenhütte und vieles mehr.

13. Juli: Strettweg: Flohmarkt für den guten Zweck

Bereits zum zweiten Mal lud der Strettweger Ortsteilvorstand, Gemeinderat Philipp Steiner, zum Flohmarkt in Strettweg am Vorplatz der Tennishalle. Es konnten insgesamt € 252 aus Standgebühren und freiwilligen Spenden gesammelt werden, welche an den Heilpädagogischen Kindergarten übergeben wurden. "Mein Dank geht vor allem an Michaela Kaura, Gabi Böhmüller und Gernot Bittlingmaier vom Stadtatelier Judenburg, die mir bei der Organisation des Marktes mit Rat und Tat zur Seite standen - und natürlich an alle, die gespendet haben", so Steiner. Frau Tanja Skriner und Abteilungsleiterin für Bildung, Kultur, Generationen und Sport, Michaela Hammer, bedankten sich für die großzügige Spende. Die Kinderfreunde Judenburg boten ein großes Rahmenprogramm, mit Kinderschminken und einer Hüpfburg.

12. Juli: Kooperation der Lebenshilfe Judenburg mit Seniorenhaus in Rothenthurm

Seit Juni bietet das Seniorenhaus in Rothenthurm ein Zuhause für 100 pflegebedürftige Kurz- sowie Langzeit-Bewohner aller Pflegestufen. Drei Kunden und Kundinnen der Lebenshilfe Region Judenburg Werkstätte Kohlplatz arbeiten in der Althea Pflegebetriebs GmbH als externe Dienstleister, indem sie die Wäsche der Pflegebedürftigen waschen. Die Kooperation ermöglicht die Integration in den Arbeitsalltag. „Ich arbeite hier sehr gerne, weil ich gerne wasche und alles sauber halte. Die Namen der Bewohner kenne ich schon auswendig und deshalb macht mir das Austeilen der Wäsche am meisten Spaß“, erzählt Sarah Marie Dohr. Anstehende Arbeiten nebenbei erkennt Sarah von selbst und erledigt diese umgehend. Sie ist sehr stolz auf ihre Selbstständigkeit.

12. Juli: Kinder waren "Imker für einen Nachmittag"

"Imker für einen Nachmittag" war der Titel der Auftaktveranstaltung des "Fohnsdorfer Ferien(s)pass 2022." Zahlreiche Kinder nahmen Teil und erfuhren Wissenswertes über das Leben der Bienen. Gemeinderat Markus Brunnhofer, Katharina Zöhrer und Daniela Brunnhofer haben die Kinder mit Arbeit an den Bienen, lustigen Spielen und einer Grillerei bestens unterhalten.

11. Juli: Feuerwehr Obdach mit neuem Einsatzfahrzeug

Mit einem neuen Mehrfachzweckfahrzeug und einer neuen Pumpenspritze ausgestattet wurde die Feuerwehr Obdach.

Mit diesem Fahrzeug ist die Feuerwehr Obdach noch besser für den Ernstfall gerüstet.

Bürgermeister Peter Bacher zeigte die großen Investitionen in den letzten 22 Jahren auf: Neben der Einweihung eines neuen Rüsthauses, dem Ankauf eines Tanklöschfahrzeuges wurden auch ein Rüstfahrzeug, ein LKW, ein Transportwagen und nun eben das neu übergebene Fahrzeug angekauft.

Mit viel Stolz konnte die Wehrleitung mit ihren Kameraden die neuen Anschaffungen im Beisein von Landtags-Präsidentin Gabriele Kolar in Empfang nehmen.

10. Juli: Drei Siege für Rapso Knittelfeld in Pernitz

Ein sehr erfolgreiches Wochenende war es für das Rapso-Team im niederösterreichischen Pernitz. Das Knittelfelder Radteam konnte drei Siege verbuchen.

Bei den U-15 Fahrern, welche den 2,6 Kilometer langen Rundkurs elf Mal zu fahren hatten, konnte sich Mariano Trafler den Sieg im Sprint der Spitzengruppe holen. Hannah Gruber-Stadler sicherte sich den Sieg der Damen-Elite. Sie gewann nach 18 Runden. Im Rennen der Junioren, die mit den Amateuren gemeinsam an den Start gingen, hieß der Sieger Marco Stocker. Er siegte nach 25 Runden und 800 Höhenmetern bei teilweise regnerischen Bedingungen. Maximilian Platzer, der „Rennluft“ schnupperte, erreichte in der U-13 Klasse den 12. Platz.

9. Juli: ÖVP-Bezirksparteitag in Murau: Manuela Khom mit 98,68% wiedergewählt



Geschlossenheit demonstrierten die ÖVP im Bezirk Murau beim Bezirksparteitag am Freitagabend in der Veranstaltungshalle in Niederwölz. Landeshauptmann Christopher Drexler absolvierte seinen ersten Bezirksbesuch seit seiner Wahl in Murau, auch Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig war angereist, um über die künftige Agrarpolitik zu berichten. Manuela Khom zog eine positive Bezirksbilanz: kaum Arbeitslose, rege Investitionstätigkeit, moderne Bildungsstätten, reges Vereinsleben allerorts, aktive Bürgermeister und Funktionäre. Drexler sprach sich klar für den Erhalt und Ausbau der Murtalbahn aus und bekannte sich zum Erhalt des LKH Stolzalpe, ebenso für die Stärkung des ländlichen Raumes - hier werde es Initiativen geben, um die Abwanderung soweit als möglich einzubremsen.

Zur Wahl standen der Bezirksvorstand, Stellvertreter von Khom wurden die Bündeobleute mit 99,33 % der 152 anwesenden Delegierten gewählt - dies sind dies Martin Hebenstreit, Andrea Stöckl-Eichholzer, Albert Brunner, Daniel Miedl-Rissner, Marcel Macheiner und Josef Obergantschnig. Für Khom als Bezirks-Obfrau gab 98,68 % Zustimmung.

8. Juli: Zwei neue Landwirtschafts-Meister aus dem Murtal

Am Freitag, 08. Juli 2022, fand im Grazer Steiermarkhof die diesjährige Meisterbrief-Verleihung der Lehrlings- und Fachausbildungsstelle der Landwirtschaftskammer statt. 6 Frauen und 39 Männer erhielten von Agrarlandesrat Hans Seitinger, Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschenbacher und Landarbeiter-Präsident Eduard Zentner die Meisterbriefe verliehen. Dabei wurden auch zwei Murtaler ausgezeichnet: Daniel Kranz aus Seckau sowie Christoph Veit aus Judenburg,

8. Juli: Kindergemeinderat wurde angelobt

Der "Kindergemeinderat 2.0" der Gemeinde Lobmingtal wurde von Bürgermeister Christian Wolf und dem Landtagsabgeordneten Bruno Aschenbrenner offiziell angelobt. Zahlreiche Ehrengäste, Gemeinderäte und Familienangehörige nahmen an der feierlichen Veranstaltung teil, die musikalisch von den Chorkids umrahmt wurde. Insgesamt 13 Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren sind im Kindergemeinderat tätig, um gemeinsam Ideen, Projekte und Zukunftsgestaltung auszuzarbeiten. Bei der geheimen Wahl wurden Hannah Strametz (Vizebürgermeisterin: Valerie Poier) zur Kinderbürgermeisterin und Marco Anditsch (Vizebürgermeister: Maximilian Primas) zum Kinderbürgermeister gewählt. Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Verabschiedung des ersten Kindergemeinderates, der von 2017 bis 2021 im Amt gewesen ist. Die Jung-Gemeinderäte und das Betreuer-Team freuen sich schon auf die Arbeit und die zukünftigen Projekte. Mit einem kleinen Imbiss endete die Feierstunde.

7. Juli: Jubiläum gefeiert

Zu einer besonderen Feier wurde in Scheifling geladen: Vor 25 Jahren wurde der Heilpädagogische Kindergarten eröffnet und dies wurde auch entsprechend zelebriert. Team, Kinder, Eltern, Großeltern genossen den schönen Tag - wie auch Bürgermeister Gottfried Reif und Pfarrer Ciprian Sascau. Eröffnet wurde die Einrichtung unter dem damaligen Bürgermeister Harald Schaunig, der auch die Initiative für den Bau ergriffen hatte. Fünf Millionen Schilling wurden investiert: Die Geschichte des Kindergartens war bei der Feier ebenfalls Thema. Von den Kindern wurde das Musical "Ich suche das Glück" gezeigt.

6. Juli: Ausgezeichnetes Konzert

Im Fach Schlaginstrumente absolvierten Sebastian Grangl und Lukas Pölzl ihr Abschlussprüfungskonzert. Die ausgewählten Stücke waren von hohem Niveau und wurden bravourös gemeistert. Der Ablauf verlief in vier Stationen: Stabspielen (Xylophon, Vibraphon), kleine Trommeln, Pauken und Drumset. Die Juroren Hans Pfandlsteiner, Thomas Stabler und Uwe Schmidt bewerteten die Leistungen. Das Ergebnis: Grangl und Pölzl schlossen das Musikschuljahr in Zeltweg mit Auszeichnung ab.

6. Juli: Von der Wirtschaftskammer geehrt

Das Betätigungsfeld Lebens- und Sozialberatung zählt zu den jüngeren Berufsgruppen. Erst seit rund 30 Jahren besteht dieser Beruf in der Gewerbeordnung. Der Murauer Herbert Fritz gehört also zu den Urgesteinen dieser Sparte: Sein 25-jähriges Engagement wurde im Rahmen einer Ehrung der Wirtschaftskammer gewürdigt. Vor allem in der Arbeit mit Jugendlichen hat Fritz einen großen Erfahrungsschatz aufzuweisen. Junge Mädchen und Burschen, die unter psychischen, familiären und sozialen Problemen litten, unterstützte der Berater bei der Suche nach einer Lehrstelle oder einem geeigneten Arbeitsplatz. Trotz Pensionierung ist Herbert Fritz beruflich aktiv. Er sagt: "Die aktuelle Lebensatmosphäre lässt wenig Entspannung zu, Krisen und psychische Probleme nehmen rapide zu."

5. Juli: Vorprüfung zur Matura erfolgreich absolviert

Nicht nur die Matura fand vor den Ferien an der HLW Murau statt, sondern auch die alljährliche "Vorprüfung zur Reife- und Diplomprüfung". Insgesamt 19 Schülerinnen und Schüler stellten im Rahmen eines Vier-Gänge-Menüs ihr Können in den Bereichen Küchen- und Restaurantmanagement unter Beweis. Sie mussten ihr praktisches und theoretisches Wissen anwenden - und meisterten die Prüfung mit Bravour. Auch Eltern und Verwandte konnten sich überzeugen, was in den letzten vier Jahren im Unterrichtsgegenstand "Küchen- und Restaurantmanagement" erlernt wurde. Damit ist auch ein wesentlicher Teil für die bevorstehende Matura bereits erfüllt.

4. Juli: Schulolympics fanden in Judenburg statt

Über 270 Jugendliche aus 14 Schulen der Bildungsregion Obersteiermark West nahmen am Leichtathletik-Dreikampf "Schulolympics" teil. Disziplinen waren 60 Meter Sprint, Weitsprung sowie Schlagballwurf für die Jüngeren und Kugelstoß für die Älteren. Belohnt wurden die Teilnehmenden auch mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm, das von der Pause bis zur Siegerehrung für Spaß und Unterhaltung sorgte. Besonders das "Bubble Soccer" und der "Vortex-Wurfwettbewerb" erfreuten sich großer Beliebtheit. In der Mannschaftswertung haben das BG/BRG Knittelfeld, das Abteigymnasium Seckau, das BORG Murau, die MS Murau, das BG/BRG Judenburg und die HAK Judenburg Spitzenleistungen erbracht. Das Organisationsteam rund um Daniela Stoxreiter freute sich über die gelungene Veranstaltung.

1. Juli: Sie sind von Technik fasziniert

Ziel der Initiative "Faszination Technik Challenge" ist, Schülerinnen und Schüler für Technik und Naturwissenschaften zu begeistern. 2022 gab es bereits die 16. Auflage. In allen steirischen Regionen wurden spannende Aktionslinien, Projekte und Aktivitäten angeboten. Unter den insgesamt 300 Schülerinnen und Schülern, die in diesem Schuljahr mitgemacht haben, befanden sich auch Schulklassen aus den Bezirken Murtal und Murau. In der Unterstufenwertung haben dabei die Teams des BG/BRG Knittelfeld und BG/BRG Judenburg erfolgreich abgeschnitten. Die 3B-, 3C- und 3D-Werkgruppe des Gymnasiums Knittelfeld, begleitet von Sylvia Thierrichter und Christoph Menner, freute sich über einen Sieg. Als Partnerbetrieb fungierte Promotool. Begleitet und unterstützt von Katja Heiden und Andreas Bärnthaler und mit dem Partnerbetrieb Stahl Judenburg schaute für die 3A-Abordnung des Judenburger Gymnasiums ein dritter Platz heraus.

1. Juli: Schlusskonzert der Musikschule Fohnsdorf

Im Arbeiterheim Fohnsdorf fand das traditionelle Schlusskonzert der Musikschule Fohnsdorf statt. Das Programm wurde von unterschiedlichen Solisten wie auch von diversen Ensembles aller Altersstufen gestaltet. Musikschuldirektor Andreas Gollner konnte außerdem auf ein erfolgreiches Schuljahr 2021/22 mit vielen Preisen bei Bewerben zurückblicken. Mit Anna Gruber und Ramona Kogler (beide am Instrument Querflöte, Ausbildungsklasse Daniela Podmenik) legten auch zwei Schülerinnen die Abschlussprüfung an der Musikschule sowie das goldene Leistungsabzeichen des steirischen Blasmusikverbandes ab. Den Abschluss des Konzertes bildete das Stück "Dance Monkey", das von Schülern und Lehrern der Musikschule sowie von Tänzern der Volkschule Dietersdorf dargeboten wurde. Veranstaltungshinweis: Von 4. bis 7. Juli findet an der Musikschule die "Woche der offenen Klassentüren" statt. Dabei kann man unterschiedliche Instrumente ausprobieren und das Lehrerteam kennenlernen. Nähere Informationen gibt es unter Tel. 0664-8308162.

28. Juni: Festgottesdienst für Pfarrer

Wie berichtet übernimmt Knittelfelds Pfarrer Rudolf Rappel in Kürze den Seelsorgeraum Judenburg. Der Chor der Stadtpfarre Knittelfeld unter der Leitung von Ingrid Kaltenegger, begleitet vom Orchester Amici Musicale (Leitung Gernot Haid), verabschiedet sich mit einem Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche Knittelfeld am 3. Juli um 10 Uhr. Zur Aufführung gelangen Werke von Haydn und Caccini sowie internationale Werke von Rutter.

24. Juni: Evangelische Kirche feiert Jubiläum: Gastpredigt von Klasnic

Im heurigen Jahr feiert die Evangelische Superintendenz Steiermark ihr 75-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass werden acht Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens unterschiedlicher Konfession über ihren Zugang zum Glauben erzählen. Die Gastpredigten werden im Rahmen sonntäglicher Gottesdienste in verschiedenen evangelischen Kirchen in der Steiermark gehalten. Mit der Predigtreihe soll ein öffentlicher Diskurs angeregt und gefördert werden.

Am Sonntag, 26. Juni, wird die ehemalige Landeshauptfrau Waltraud Klasnic in der Evangelischen Bekennerkirche in Knittelfeld eine solche Gastpredigt halten. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr.

23. Juni: Konzerthöhepunkt im Herbst - Oberkrainer in Hohentauern

Hohentauern kann sich auf einen musikalischen Höhepunkt

im kommenden Herbst freuen: Am 11. September gastiert Sašo Avsenik, Enkel von Volksmusik-Legende Slavko Avsenik, mit seinen legendären “Oberkrainern” beim ersten großen Berg-Open-Air am Sportplatz der Gemeinde. Auf fast 1300 Metern Seehöhe werden bis zu 2000 Fans, Einheimische und Gäste aus der gesamten Region erwartet. Das Konzert beginnt um 11 Uhr am Vormittag, für die Anreise stehen Shuttlebusse zur Verfügung. Für die kulinarische Umrahmung wird schon ab 10 Uhr sowie während und nach der Veranstaltung gesorgt.

Mehr Infos finden Sie unter www.bergopenair.at.

20. Juni: Blasmusik-Festtag in Fohnsdorf

160 Jahre im Takt der Zeit befindet sich bereits die Bergkapelle Fohnsdorf. Das Bezirkstreffen der Blasmusikkapellen fand daher am Wochenende in Fohnsdorf statt. Mit klingendem Spiel marschierten die 15 Musikkapellen sternförmig zum Festakt am Hauptplatz. Mit dem gemeinsamen „Steigermarsch“ wurde der Festakt eröffnet. Die anschließende Begrüßung nahm Bezirksobmann Reinhard Bauer vor. Es folgte das Gesamtspiel aller Musiker mit den Märschen „Salut a Luxemburg“, „Ruetz“ und „Mein Heimatland“. Mit dem Abspielen der steirischen Landeshymne wurde der Festakt beendet.

Vom Hauptplatz marschierten die Musikkapellen von Fohnsdorf, St. Johann, Pusterwald, Hohentauern, St. Oswald-Möderbrugg, Judenburg, Pöls, Gratwein, Zeltweg, Weißkirchen, Bretstein, Obdach, Rothenthurm-St. Peter, Unzmarkt-Frauenburg, Scheiben-St. Georgen und Oberzeiring anschließend zum Festzelt. Durch das Programm führte Ralph Duschek.

15. Juni: Minigolf in Hohentauern feiert Geburtstag

Am 2. und 3. Juli feiert die Minigolf-Anlage in Hohentauern ihren ersten Geburtstag. Wie Geschäftsführerin Loes Dikmans verrät, werden die Bahnen aus diesem Anlass auch erweitert: Aus 18 werden 27, alle thematisch passend zur Steiermark gestaltet. Zur Geburtstagsfeier sind auch Food-Trucks vor Ort. Die Bahnen kann man rechtzeitig online reservieren unter www.mountainadventuregolf.at.

14. Juni: Feuerwehr leistete fast 3500 Stunden

Mitte Juni fand die Wehrversammlung der Feuerwehr Mariahof beim Gasthof Knappenwirt statt. Feuerwehrkommandant Marco Wölfl gab einen umfassenden Bericht über das Jahr 2021. Im letzten Jahr wurden insgesamt 3442 Stunden zum Wohle der Bevölkerung geleistet. Außerdem wurden bei der Sitzung einige Mitglieder für den aktiven Dienst im Feuerwehrwesen angelobt, befördert und ausgezeichnet. Darunter Klaus Wohleser, der für 60-jährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungswesens ausgezeichnet wurde. Bei der anschließenden Wahlversammlung wurde Marco Wölfl als Feuerwehrkommandant und Florian Plank als Feuerwehrkommandant- Stellvertreter einstimmig wieder gewählt.

13. Juni: "Kühbrein Cider" ist erneut Weltklasse

David Kargl und sein Team haben erneut bewiesen, dass ihr "Kühbrein Cider" Weltklasse ist: Die Auszeichnungen für die besten Apfelweine & Cider der Welt wurden dieses Jahr in Frankfurt verliehen. Die volle Anzahl von 120/120 Punkten erreichte am vergangenen Wochenende ein Produkt aus dem obersteirischen Murtal: Der sortenreine Apfelwein „Champagner Renette“ bescherte dem jungen Kühbrein-Team den Gewinner-Titel in der Kategorie „Cider still“. Bereits 2020 gewannen Kargl und sein Team in England den „World Cider Award“.

11. Juni: Landesentscheid Sensenmähen: Gaaler Johannes Schindelbacher wird Landessieger

In Krieglach wurde am vergangenen Samstag der Landesentscheid Sensenmähen ausgetragen - mit der Tagesbestzeit von 56,40 Sekunden Mähzeit für eine Fläche von 7x7 Metern sicherte sich Johannes Schindelbacher (Landjugend Bezirk Knittelfeld) heuer seinen bereits siebenten Landessieg in der Profiklasse im Sensenmähen. Auch die Murtaler Damen waren in der Profiklasse (über 90 Zentimeter Sensenlänge) erfolgreich: Eva Bärnthaler von der Judenburger Landjugend belegte den zweiten Platz, Anna Bärnthaler, ebenfalls von der Judenburger Landjugend, wurde Dritte.

10. Juni: Jubiläumskonzert in Judenburg

100 Jahre Kärntnerchor Judenburg: Dieses Jubiläum wird am Samstag, 11. Juni, mit einem Jubiläumskonzert im Veranstaltungszentrum gefeiert. Mitwirkende sind neben dem Gastgeber der Zirbenlandchor MGV Obdach und das Doppelquartett Zirbenklang. Außerdem stehen "Die Jungen Oberkurzheimer" auf der Bühne. Sprecher sind Christiane Waldauer und Reinhard Bärnthaler. Eintritt an der Abendkasse: 16 Euro. Beginn ist um 19.30 Uhr.

8. Juni: Bürgermeister spielten Fußball für den Frieden

Bürgermeister aus acht europäischen Nationen trafen sich kürzlich im slowakischen Trnava zu einem Charity-Turnier für die Ukraine und den Frieden. Im Team der Österreicher war auch Zeltwegs Stadtoberhaupt Günter Reichhold als Mittelfeldspieler mit dabei. Gegen Slowenien und Südtirol gewannen die rot-weiß-roten Gemeindechefs jeweils mit 3:1, gegen Moldau, Slowakei 2 und Tschechien 1 wurden die Spiele verloren. Bei der klaren 1:15 Niederlage des Teams gegen die starken Tschechen, konnte Bürgermeister Günter Reichhold den Ehrentreffer erzielen.

7. Juni: Murtaler Köche und Sommeliers unter den besten des Landes

Im Rahmen "Rolling Pin-Convention" in Graz wurden zum bereits zwölften Mal die relevantesten Gastro-Größen des Landes gekürt. Mehr als 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der heimischen Gastronomie haben abgestimmt und damit die besten Köche, Sommeliers und Barkeeper ernannt. "Rolling Pin" gilt als größter und härtester Branchen-Award der heimischen Spitzen-Gastronomie.

Unter die 100 besten Chefs haben es heuer gleich zwei Zeltweger geschafft: Martin Steinkellner vom "Steirerschlössl" auf Platz 34 und Alexander Stöhr vom "Schloss Farrach" auf Platz 72. Aufgezeigt haben auch die Sommeliers der beiden Spitzen-Häuser: Niko Stöhr wurde wie schon 2021 unter die 50 besten Weinkenner des Landes gewählt, in dieses Ranking schafft es auch Vlado Sturm vom "Steirerschlössl".

4. Juni: Keramikausstellung im Garten

Am 10. und 11. Juni findet wieder die beliebte Keramikausstellung im Garten von Künstlerin Monika Bacher statt. Geöffnet ist die Ausstellung an beiden Tagen von 9 bis 19 Uhr.

Der Garten befindet sich in der Südtiroler-Straße 35 in Judenburg (Murdorf), eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der Eintritt ist frei.

2. Juni: Lions-Club lädt zu zwei Charity-Konzerten

Der Lionsclub Aichfeld-Murboden lädt zu zwei Konzerten für den guten Zweck: Am Samstag, 11. Juni, spielt "The Roaring Sixties Company" auf - und zwar vor einer ganz besonderen Kulisse: Club-Mitglied Koloman Knitl öffnet den Park seiner Villa Karl-August in Wasendorf (Fohnsdorf). Am Sonntag, 12. Juni, kommen Freunde der Country-Musik auf ihre Kosten. "Raccoon" wird ebenfalls im Park aufspielen. Mit den Einnahmen werden etwa ein Jugendbildungsprogramm für Schüler aus schwierigen sozialen Verhältnissen oder ein internationales Jugend-Austauschprogramm finanziert. Präsident des Lions-Clubs ist aktuell Dietmar Leitner.

Vorverkaufskarten gibt es für beide Veranstaltungen bei der Raiffeisenbank Fohnsdorf, bei Schlechtwetter finden die Konzerte im Arbeiterheim statt.

1. Juni: Neues Geschäft für Autozubehör eröffnet

In der Fohnsdorfer Hauptstraße 5 hat vor Kurzem ein neues Geschäft seine Türen geöffnet: "MK Carparts" bietet Zubehör rund ums Auto (für alle Marken), Motorrad-Ersatzteile, Reifen, Öle, Gartenöle, Batterien und mehr. Inhaber Matthias Kolitsch hat die Lehre zum Maschinenbautechniker absolviert, seine große Leidenschaft galt aber immer den Autos. Geöffnet ist der neue Shop Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr.

Bürgermeister Gernot Lobnig gratulierte zur Eröffnung © Helmuth Tscharre

31. Mai: Meisterhafte Bergläufer

Mit dem Heimvorteil im Rücken konnte die Berglaufelite aus dem Murtal unter rund 150 Teilnehmern beim "1. Internationalen Steinplan-Berglauf" erfolgreich abschneiden. Unter der Regie von Manfred Mühlthaler war der Atus Knittelfeld dabei auch Veranstalter der Österreichischen und Steirischen Berglaufmeisterschaften. Im Sog der erneut siegreichen Serien-Staatsmeister Andrea Mayr und Manuel Innerhofer sicherten sich Läuferinnen und Läufer der heimischen Vereine Atus Knittelfeld, Atus Judenburg, Topsport Kolland Gaal, Athletik Club Murtal und X-Trim Askö Zeltweg mehrfaches Edelmetall.

Als erster Gratulant stellte sich bei den Murtaler-Medaillengewinnern der St. Margarethener Helmut Schmuck in seiner Funktion als Berglaufreferent des Österreichischen Leichtathletikverbandes ein. Viel Applaus von allen Teilnehmern gab es bei der Siegerehrung für Manfred Mühlthaler und seinem rund 30-köpfigen Mitarbeiterstab für die perfekte Durchführung der Meisterschaftsveranstaltung sowie in Richtung der Knittelfelder Bergrettungscrew.

27. Mai Ein Maskottchen namens Müllifix

Der Abfallwirtschaftsverband Knittelfeld möchte die Bevölkerung mit einem Abfall-Trenn-Maskottchen zur richtigen Mülltrennung animieren. Die Namensfindung für das Maskottchen fand im Rahmen eines Wettbewerbs für Volksschulen statt. Insgesamt nahmen rund 800 Kinder aus 15 Volksschulen im Verbandsbereich teil. Die Entscheidungsfindung war aufgrund der vielen Einsendungen schwierig. Eine Fachjury entschied sich schließlich für "Müllifix – der schlaue Mülltrenner". Eingereicht wurde der Vorschlag gleich von zwei Kindern: Anna Schmidt aus der 3. Klasse der Volksschule Seckau und Felix Langmaier aus der 2. Klasse der Volksschule St. Margarethen bei Knittelfeld. Zusätzlich wurde unten den teilnehmen Schulklassen ein Ausflug auf den "Wilden Berg" in Mautern/Liesingtal verlost. Die glückliche Gewinnerklasse war die 1b aus der Volksschule St. Margarethen bei Knittelfeld.

Für die Namensfinder, am Foto Felix Langmaier, gab es auch ein Geschenk © KK

25. Mai: "Die Gärten von Murau" im ORF

Sie laden zum Spazieren, Staunen und Verweilen ein: Regisseur Wolfgang Niedermair widmet sich in einer TV-Reportage den "Gärten von Murau"

und zeigt einen Streifzug durch die grünen Oasen der Region. Zu sehen ist das Ganze am Sonntag, 29. Mai, ab 16.30 Uhr in ORF 2. Es geht unter anderem in den Edelsteingarten in Krakaudorf, den Neumarkter "NaturLesePark" und in die Gärten von Schloss Obermurau.

24. Mai: Generalaudienz bei Papst Franziskus

Auf Einladung von Ciprian Sascau waren acht Beamte der Polizeiinspektion Scheifling in Rom. Der Pfarrer vom Pfarrverband Scheifling-St. Lorenzen-Niederwölz und Teufenbach studierte in Rom und hat noch beste Kontakte in den Vatikan. Der Höhepunkt der Reise war der Besuch einer Generalaudienz bei Papst Franziskus, bei der sich für die Polizisten die Gelegenheit bot, dem Heiligen Vater persönlich zu begegnen - und ihn um seinen Segen für die Beamten der Polizeiinspektion Scheifling, aber auch für alle anderen Polizistinnen und Polizisten zu bitten. Neben dem Besuch einer Morgenmesse mit Kurienkardinal Kurt Koch sowie einen Besuch der Schweizer Garde mit einer Führung durch deren Kaserne stand noch die Besichtigung weiterer Sehenswürdigkeiten in Rom auf dem Programm.

Scheiflinger Polizisten trafen den Papst Franziskus © KK

21. Mai: 125. Wehrversammlung der Feuerwehr Zeltweg

Die Freiwillige Feuerwehr Zeltweg hielt am 21. Mai im Hubertushof ihre 125. Wehrversammlung ab. In der abgelaufenen Periode gab es 47 Brand- und 89 Technikeinsätze sowie 4 Brandsicherheitswachen. 1160 Stunden wurden dafür geleistet. Auf Verwaltungs- und Wartungsarbeiten entfielen 2891 Stunden, 356 Stunden wurden in die Ausbildung investiert. Beförderungen, Ehrungen, Auszeichnungen standen ebenfalls am Programm. Robert Weber erhielt etwa das Ehrenzeichen für 40 Jahre Tätigkeit. Bei der Wahlversammlung wurde das Kommando, Christoph Quinz und Franz Ranninger, einstimmig bestätigt.

19. Mai: Straßensanierung in Neumarkt

Die Vorbereitungsarbeiten sind abgeschlossen, nun übernehmen auf der B 317 (Friesacher Straße) im Raum Neumarkt die Fräsmaschinen das Kommando. Landesverkehrsreferent Anton Lang: „Im Zuge dieses Sanierungsvorhaben, das knapp 600.000 Euro kostet, werden 1,3 Kilometer saniert. Noch vor den Schulferien, also Anfang Juli, sollten die geplanten Maßnahmen abgeschlossen sein.“

„Hinsichtlich Entwässerung wurde von den Kollegen der Straßenmeisterei Scheifling bereits eine neue Rohrquerung verlegt, generell wird die Entwässerung im gesamten Sanierungsabschnitt angepasst. Und auf einer Länge von knapp 50 Meter wird eine bestehende Steinschlichtung durch den Einbau einer Fundamentplatte stabilisiert“, sagt Projektleiterin Daniela Jauk von der A16, Verkehr und Landeshochbau.

Im Zuge des Bauvorhabens werden auch Busbuchten, Gehsteige und Parkflächen mitsaniert. Während der Arbeiten ist im aktuellen Bauabschnitt nur ein Fahrstreifen befahrbar, der Verkehr wird wechselweise angehalten.

17. Mai: Infoveranstaltung zu Heizungstausch steht bevor

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe “Raus aus Öl und Gas” laden Die Grünen Steiermark am Mittwoch, 18. Mai, zu einem Infoabend im Holzinnovationszentrum in Zeltweg. Experten wie Josef Bärnthaler (Energieagentur Obersteiermark) und Patrick Witschnig (Stadtwerke Judenburg) werden dabei Auskunft zum Thema Heizungstausch und Fördermöglichkeiten geben. Beginn ist um 18.30 Uhr.

16. Mai: Eine Geschichte über Mut, innere Stärke und Freundschaft

"Amethasia und die Kristallinsel": Das ist der Titel des Kinderbuchs, das Veronika Bösel im Eigenverlag veröffentlicht hat. Die 34-Jährige hat das Buch nicht nur geschrieben, sondern auch selbst illustriert. Die Inspiration kam aus dem familiären Umfeld, die Geschichte war ursprünglich für ihre Nichte gedacht. "Daraus ist dann ein Kinderbuch entstanden, das auch andere Mädchen und Jungs begeistern kann. Es geht um Magie, Mut und den Schulanfang." Das Buch ist im Buchhandel bestellbar und kann in der Stadtbücherei Knittelfeld ausgeborgt werden. Geeignet ist es für Kinder ab fünf Jahren. Veronika Bösel ist in Spielberg aufgewachsen und lebt nun in Wien.

12. Mai: Lore Schrettner und ihr Kammerorchester Accento brillierten mit Barockmusik

Italienische Barockmusik brachte das Kammerorchester Accento unter der Leitung von Lore Schrettner am Mittwochabend (11. Mai) im Kulturhaus Knittelfeld zu Gehör. Zwei Werke aus dieser Zeit standen auf dem Programm. Das Konzert für Violoncello RV 401 von Antonio Vivaldi (Solist Klaus Steinberger) und Stabat Mater von Giovanni Battista Pergolesi mit den Solistinnen Angelika Niakan (Sopran) und Christiane Marie Riedl (Alt). Großer Applaus für Orchester und den Solisten beendete den feierlichen Konzertabend.

11. Mai: Tourismusverband Murtal startet mit Budget von 1,2 Millionen Euro

Der Tourismusverband Murtal wurde im Oktober 2021 im Zuge einer Reform aus der Taufe gehoben. Am Red Bull Ring fand am Dienstagabend die erste Vollversammlung statt, zu der Vorsitzender Michael Ranzmaier-Hausleitner und Geschäftsführerin Manuela Machner auch den steirischen Tourismuschef Erich Neuhold begrüßen konnten. Mit einem Jahresbudget von 1,2 Millionen Euro will das 13-köpfige Tourismusteam Projekte und Werbemaßnahmen umsetzen, und zwar rund um die Schwerpunktthemen Action, Entspannung, Bewegung und Familie.

10. Mai: Buntes Kunstwerk als Dank für Judenburger Spitalspersonal

Dem Personal des Spitals in Judenburg für den "unglaublichen Einsatz in der Coronazeit" zu danken - das war dieser Tage der Sinn eines Fackelzuges vom Judenburger Hauptplatz ins Krankenhaus. Dort wurde ein Gemälde übergeben, das Künstler der Simultania Judenburg unter der Leitung von Helmuth Ploschnitznigg gestaltet hatten. Zwei der vier ausführenden Künstler, Stefan Valent und Peter Möschl, nahmen an der Übergabe teil. Primarius Michael Jagoditsch, Verwaltungsleiterin Sabine Reiterer und Pflegedienstleiter Harald Tockner nahmen das farbenfrohe Kunstwerk entgegen.

10. Mai: Sänger- und Musikantentreffen in Fohnsdorf

Ein "Steirisches Sänger- und Musikantentreffen" fand jüngst im Arbeiterheim Fohnsdorf statt. Die heimische Gruppe "Greakariert" rund um Lukas Neuhold engagierte für diesen Abend als Mitwirkende: Die Sängerrunde Kumpitz unter Peter Hartleb, den "Dreigsong Herzklopfen" aus Flachau und die Freigarten Blos. Die junge Harmonikaspielerin Anna Köberl aus Gasen begeisterte das Publikum mit zwei Stücken. Marcus Weberhofer führte durch den Abend. Die Aufzeichnung dieser Sendung ist am Mittwoch, 25. Mai, ab 20:04 Uhr auf Radio Steiermark zu hören.

9. Mai: Mineralienbörse im Museum

Der Verein Judenburger Mineraliensammler und das Bergbaumuseum Fohnsdorf veranstalten am Sonntag, 22. Mai 2022, im Museum die achte Mineralienbörse. Öffnungszeiten: 9 bis 16 Uhr, der Eintritt ist frei. Beim Kindertisch gibt es gratis Mineralien für Kinder. Während der Veranstaltung kann auch der Mineralienschaustollen mit mehr als 700 Exponaten in 13 Vitrinen besichtigt werden. Ebenfalls freier Eintritt.

6. Mai: Halbe Million Euro erkämpft

Die Beratungstätigkeiten der Arbeiterkammer-Außenstellen Murtal und Murau waren auch im Vorjahr von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Die AK-Expertinnen und AK-Experten erteilten rund 5400 Rechtsauskünfte und erkämpften 501.800 Euro. In der AK-Außenstelle Murtal standen Rechtsauskünfte zu arbeitsrechtlichen Problemen an erster Stelle, bilanziert Außenstellenleiter Christian Schweiger: „Neben den vielen Anfragen zu Job und Corona wurden von uns auch häufig Fragen rund um Elternschaft, Karenz, Kinderbetreuungsgeld und Wiedereinstieg beantwortet.“

Im Bezirk Murau dominierte im Vorjahr der durch Corona stark betroffene Tourismus die Beratungstätigkeit. Außenstellenleiter Andreas Guttmann: „Viele angekündigte Dienstverträge wurden nicht abgeschlossen oder sie wurden vorzeitig beendet.“ Zahlreiche weitere Anfragen kamen zu Abrechnungen der Kurzarbeit, rund um Elternschaft sowie zum Konsumentenschutz.

5. Mai: Springfestival in Kobenz

Corona hat den Veranstaltern von PL Soundpark gleich zwei Jahre in Folge einen Strich durch die Rechnung gemacht, nun kehrt das beliebte "Springfestival" zurück. Am 7. Mai gibt’s in der Freizeitanlage Zechner in Kobenz Musik von 15 internationalen und österreichischen DJs. Geboten werden vier getrennte Bereiche mit jeweils unterschiedlichen Musikrichtungen, etwa EDM, HipHop, Deutschrap, House und mehr. Höhepunkte sind die Auftritte der "Italobrothers", von DJ Mosaken, DJ Selecta und Two Kinx. Erwartet werden rund 2000 Besucher, Tickets gibt es noch unter www.plspringfestival.at.

4. Mai: Neuwahlen und Ehrungen bei den Naturfreunden

Nahezu 400 Mitglieder unterstützen die Judenburger Naturfreunde, die in den vergangenen zwei Jahren schwierige Zeiten durchlebt haben, wie Vorsitzender Christian Füller bei der Mitgliederhauptversammlung ausführte. Trotz Pandemie konnten aber 25 Veranstaltungen organisiert werden, betreut werden rund 127 Kilometer Wanderwege. Gewählt wurde auch: Als Vorsitzender wird weiterhin Christian Füller im Einsatz sein, ihm zur Seite steht Gertrude Reiter. In die weiteren Funktionen wurden Christa Öfler, Sabine Reiter, Heinz Ofner und Alfred Erber einstimmig gewählt. Ausgezeichnet wurden: Elfriede Glöckner, Andrea Kainz, Gudrun Luschützky, Hermann Steiner, Johann Tatschl und Viktoria Winkler für ihre 25-jährige Mitgliedschaft; Norbert Lercher, Ernst Reitbichler und Friederike Schaffer (40 Jahre); Helga Haas, Irmtraud Lercher, Ludwig Mundschütz, Erwin Trattnig (50 Jahre) sowie für 60 Jahre Uwe Kaufmann und Helmut Mally.

Das Führungsteam der Judenburger Naturfreunde mit den Ehrengästen © Michael Ruckhofer

3. Mai: Theo führt Goethe-Klassiker im Foyer auf

Am 10. Mai startet im Theater Oberzeiring (Theo) wieder die Reihe "Dienstags im Foyer". Aufgeführt wird "Die Wertherin"

nach Johann Wolfgang von Goethes "Die Leiden des jungen Werther". Das Theaterstück handelt von einer jungen Frau, die nach Identität, Glück und einer zwischenmenschlichen Beziehung - sprich nach ihrem Platz in der Welt - sucht. "Die Wertherin" ist von 10. Mai bis 28. Juni jeden Dienstag um 20 Uhr zu sehen. Mehr Infos unter www.theo.at.

3. Mai: Aktionstag für ältere Menschen in Knittelfeld

Im Rahmen des Projekts „Altern in Vielfalt“ luden das interkulturelle Beratungs- und Therapiezentrum "Zebra" und die Stadtgemeinde kürzlich zu einem Aktionstag für ältere Knittelfelderinnen und Knittelfelder. Im Gemeinderatssitzungssaal diskutierten ältere Menschen über ihre Anliegen und Vorstellungen zum Miteinander in der Stadt. Bürgermeister Harald Bergmann und Gemeinderätin Edith Pirker waren ebenfalls anwesend. Ziel der Diskussionsrunde war es, gemeinsam soziale Treffpunkte zu gestalten. Konkrete Ideen drehten sich um digitale Medien, Themen-Spaziergänge und Kreatives.

In der Stadtgemeinde ist, wie berichtet, mit der "Servicestelle Generation 50+" eine Anlaufstelle und Informationsdrehscheibe verankert, die Anliegen älterer Personen jeglicher Art entgegennimmt, direkt helfen kann oder an passende Stellen weiterverweist. Die Öffnungszeiten der Servicestelle sind wöchentlich dienstags von 9 bis 12 Uhr und mittwochs von 14 bis 16 Uhr. Telefonnummer 0664-80047222 oder E-Mail lisa.leitold@knittelfeld.gv.at.

2. Mai: Fackelzug und Kundgebung der SPÖ in Judenburg

Mit einem Fackelzug durch Judenburg und einer Abschlusskundgebung am dortigen Hauptplatz zeigten SPÖ-Parteimitglieder und -funktionäre am Tag vor dem 1. Mai ihre Präsenz. Mit der Veranstaltung sollte ein Zeichen für ein leistbares Leben gesetzt werden, so das Team der SPÖ Obersteiermark West.

Als Hauptredner fungierten die beiden Nationalratsabgeordneten Josef Muchitsch und Max Lercher. Muchitsch kritisierte unter anderem, dass die bisherigen Maßnahmen der Regierung gegen die Teuerung nicht wirklich bei der Bevölkerung angekommen seien. Lercher forderte: „Wir müssen wieder ein Land werden, wo die Leistung etwas wert ist."

28. April: Steirisches Sänger- und Musikantentreffen findet in Fohnsdorf statt

Seit Langem ist wieder eine Veranstaltung der beliebten Reihe „Steirische Sänger- und Musikantentreffen“ im Murtal geplant: Am 7. Mai findet ab 19.30 im Fohnsdorfer Arbeiterheim der Volksmusikabend statt. Die Veranstaltung wird vom ORF Steiermark aufgezeichnet und im Anschluss auf Radio Steiermark ausgestrahlt.

Aus der Region werden die Sängerrunde Kumpitz und die Gruppe "Greakariert" auftreten. Zu Gast sind der Dreigsang Herzklopfn aus Flachau (Salzburg) und die "Freigarten Blos" aus der Südsteiermark. Durchs Programm führen wird Marcus Weberhofer. Karten für das "Sänger und Musikantentreffen" gibt es unter Tel. 0664-34 500 98 oder in der Blumenwerkstatt in Fohnsdorf. Einlass ist um 18.30 Uhr.

26. April: Beim Frühjahrsputz wurden Spenden gesammelt

1150 Euro für die Ukrainehilfe hat die Gemeinde Lobmingtal im Zuge des alljährlichen "Frühjahrsputzes" gesammelt. 230 Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde beteiligten sich an der Aktion. Der "steirische Frühjahrsputz" wird vom Land initiiert, die Gemeinde Lobmingtal stellte pro Teilnehmer fünf Euro an Spendengeld in Aussicht.

Das gesammelte Geld geht nun an Nachbar in Not. Gemeindekassier Dietmar Lecker und Bürgermeister Christian Wolf freuten sich über die rege Teilnahme.

25. April: "Wir olle san Gemeinde": Unzmarkt-Frauenburg lädt zur Ideenfindung

Unter dem Motto „Wir olle san Gemeinde“ startet Unzmarkt-Frauenburg einen Bürgerbeteiligungsprozess. Den Auftakt bildet eine Ideenwerkstatt am 30. April um 10 Uhr am Marktplatz, zu der alle Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde eingeladen sind. Bürgermeister Eberhard Wallner hofft auf aktive Teilnahme: "Das Ortszentrum unserer Gemeinde hat hohes Potential. Jetzt liegt es an allen Bürgerinnen und Bürgern, die Chance wahrzunehmen und gemeinsam etwas Tolles zu entwickeln.“

In Begleitung der Landentwicklung Steiermark soll ein Konzept entstehen, in dem sich die gesamte Bevölkerung wieder findet. Zentrale Themen sind Leerstand, Marktplatzentwicklung, Klimaschutz und Umwelt, Generationen und Freizeit. Für die Jugend gibt es einen eigenen Workshop. Mit einer Malaktion in der Volkschule können auch die Kleinsten ihren Ideen und Visionen für Unzmarkt-Frauenburg Ausdruck verleihen.

22. April: Luftfahrtmuseum sperrt wieder auf

Interessante Einblicke in die Geschichte der Militärluftfahrt bietet das Luftfahrtmuseum in Zeltweg ab dem 23. April. Auf einer Ausstellungsfläche von 5000 Quadratmeter können über 25 historische Flugobjekte bis zum 26. Oktober, jeweils von Dienstag bis Sonntag in der Zeit von 9 bis 17 Uhr, besichtigt werden. Das Museum ist eine Außenstelle des Heeresgeschichtlichen Museums in Wien und ist österreichweit das größte Luftfahrtmuseum.

19. April: Golfturnier für den guten Zweck

Am 1. Mai startet man am Golfplatz in Spielberg in die Turniersaison. Der GC Murtal lädt zum Präsidententurnier, das diesmal zugunsten der Menschen in der Ukraine gespielt wird. Start ist um 9.30 Uhr, Nennschluss ist der 30. April. Peter Glatzmeier, Präsident des GC Murtal: "Mit dieser Aktion möchten auch wir einen Beitrag für die Ukraine und ihre Einwohner leisten. Wir erwarten rund 150 Teilnehmer und Gäste bei der Veranstaltung. Ich bedanke mich schon jetzt bei allen Unternehmern, den Teilnehmern und den Gästen für ihre Bereitschaft zu helfen!" Anmeldungen unter Tel. (03512) 75 213 oder gcmurtal@golf.at, alle Details unter www.gcmurtal.at.

16. April: Osternest-Tombola in Knittelfeld

Der Bezirksverein der Volkshilfe Knittelfeld veranstaltete eine Osternest-Tombola am Hauptplatz Knittelfeld. "In Österreich lebt mittlerweile jedes fünfte Kind in Armut, aus diesem Grund haben wir vom BZV Knittelfeld diese Aktion ins Leben gerufen", so der Vorsitzende Manuel Trausenegger. Die Kinder freuten sich über die Geschenke des Osterhasen. Die Spielsachen wurden durch großzügige Spenden gekauft. Mehr als 40 Kinder waren bei diesem Osterspaß dabei. Manuel Trausenegger bedankt sich bei allen Menschen, die für diese Aktion gespendet haben. Zusätzlich wurde auf die Petition für die Abschaffung von Kinderarmut aufmerksam gemacht. "In Österreich soll kein Kind in Armut aufwachsen", so die stellvertretende Vorsitzende Anica Lassnig.

15. April: Helmut Ranzmaier als Seniorenbund-Chef bestätigt

Sein Mandat als Gemeinderat von Zeltweg hat er erst vor Kurzem niedergelegt, aber Helmut Ranzmaier bleibt Chef des ÖVP-Seniorenbundes für den Bereich Judenburg mit zehn Ortsgruppen und 1350 Mitgliedern. Bei der jüngsten Bezirkstagung im Volksheim Zeltweg wurde er einstimmig bestätigt. Neu in den Bezirksvorstand gewählt wurden Obmann-Stellvertreter Reinhard Honis aus St. Georgen, Schriftführerin Adelgunde Mayrhofer aus St. Johann am Tauern, Kassier-Stellvertreter Manfred Hatz aus Weißkirchen sowie als Kassenprüferinnen Anneliese Pfannberger aus St. Peter und Sonja Neumann aus Zeltweg. Es gratulierten Landesobmann Gregor Hammerl, Landesgeschäftsführer Fritz Roll und Bezirksparteiobmann Hermann Hartleb.

14. April: Lehrwerkstätte öffnet ihre Türen

Am 19. April erhalten Interessierte einen Blick hinter die Kulissen der ÖBB-Lehrwerkstätte in Knittelfeld (Murgasse 25). Ausbilder und Lehrlinge zeigen von 9 bis 17 Uhr, wie die technische Lehrausbildung bei den ÖBB aussieht und welche Möglichkeiten geboten werden. Aktuell bilden die ÖBB in Knittelfeld rund 170 Jugendliche in vier technischen und einem kaufmännischen Beruf aus. Für das neue Lehrjahr mit Start im September 2022 werden rund 70 Ausbildungsplätze angeboten. Für Interessenten stehen am Tag der offenen Tür Ausbilder und Lehrlinge Rede und Antwort. Details gibt Lehrwerkstätten-Leiter Harald Böhm per E-Mail unter harald.boehm@oebb.at. Weitere Informationen zur ÖBB-Lehrlingsausbildung gibt es unter www.nasicher.at.

13. April: Musikverein unter neuer Führung

Der Musikverein "Gebirgsklänge" St. Blasen lud zur Generalversammlung. Obmann Stefan Kalcher konnte neben den 47 aktiven Musikerinnen und Musikern auch zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Er blickte auf die vergangenen drei Jahre zurück und erwähnte unter anderem das Bundesblasmusikfest 2019 in Wien. Kapellmeister Florian Wallner präsentierte in seinem Bericht einige Statistiken. Erfreulich sei, dass der Verein trotz Corona alle Mitglieder halten konnte. Bei den Neuwahlen, geleitet von Bezirksobmann Fritz Unterweger, wurde der neue Vorstand einstimmig gewählt. Stefan Kalcher übergab sein Amt an David Knapp. Der 29-Jährige ist aktuell Landesobmann der Landjugend Steiermark und bringt somit viel Erfahrung in der Vereinsführung mit. Knapp ist seit 2000 Mitglied des Musikvereins und arbeitet schon seit 2016 im Vorstand mit. Neu im Vorstand sind Philipp Wallner als Obmann-Stellvertreter sowie Jasmin Pichler und Melanie Leitner als Stellvertreterinnen des Jugendreferenten.

7. April: Laufend auf den Tremmelberg

Der Tremmelberg ist beliebtes Ausflugsziel für Wanderer im Bezirk Murtal - wer auf den Tremmelberg laufen will, kann dies im Rahmen von "Triple Tremm" tun. Dabei handelt es sch um eine neue Veranstaltungsreihe vom "Athletik Club Murtal". Drei Laufveranstaltungen werden mit unterschiedlichen Distanzen und Höhenmeter geboten. Los geht es am 18. April mit dem "Prügelsteig" (2,6 Kilometer/512 Höhenmeter). Am 7. Mai folgt die "Spocho Wettkampfstrecke alt" (5,3 Kilometer/500 Höhenmeter) und am 22. Mai "Athletik Club Murtal neu" (10,1 Kilometer/570 Höhenmeter). Aufgrund der Terminabfolge können Teilnehmer knapp zwei Wochen später bei den "Steirischen Meisterschaften im Berglauf" in Graden gut vorbereitet an den Start gehen, wie die Veranstalter betonen. Details: http://acmur.bplaced.net/

6. April: Feuerwehr Kobenz rückte aus

Zu einem Heckenbrand wurde die Freiwillige Feuerwehr Kobenz am 6. April um 18.40 Uhr in die Eichbergsiedlung alarmiert. Der Besitzer und einige Nachbarn handelten rasch und konnten den Brand mit mehreren Feuerlöschern eindämmen. Die Feuerwehrleute brachten den Brand schließlich mit dem HD-Rohr des Hilfeleistungsfahrzeuges schnell unter Kontrolle. Der Boden zu den Wurzeln der abgebrannten Hecke wurde im Anschluss mit Schanzwerkzeug aufgegraben und dann mit einem C-Rohr mit Schaum nachgelöscht. Nach Prüfung der Brandstelle mit der Wärmebildkamera und Säuberung der Einsatzstelle konnten die 23 Feuerwehrmitglieder um 19.15 Uhr wieder ins Rüsthaus einrücken.

6. April: Ukraine-Flüchtlinge am Kreischberg

In St. Lambrecht sind aktuell mehr als 70 Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht, und zwar sowohl im Stift als auch am Trattenhof. Die praktische Ärztin Birgit Murer versucht, Hilfe in der Not zu organisieren und auch Abwechslung in den Alltag der Vertriebenen zu bringen. Gemeinsam mit Unternehmer Ernst Autischer organisierte sie einen Erlebnistag für Flüchtlinge am Kreischberg.

Für den Transport rückte Marco Zuchi mit einem 50-Sitzer-Bus aus, die Bergfahrt ermöglichte Kreischberg-Geschäftsführer Karl Fussi. Helena und Gregor Autischer sorgten für das leibliche Wohl der Gruppe beim Kreischbergwirt. Vor allem für die vielen Kinder war der Ausflug in den Schnee eine willkommene Abwechslung.

5. April: Gymnasium zur Botschafterschule ernannt

Als eine von elf österreichischen Schulen ist das BG/BRG Judenburg neue "Botschafterschule des Europäischen Parlaments". Die Ernennung fand im Haus der Europäischen Union statt. Somit ist die Murtaler Schule nun Teil eines EU-weiten Netzwerks von über 1500 Schulen, die eine enge Kooperation mit dem Europäischen Parlament pflegen. Erreicht werden soll ein besseres Verständnis für die EU. Die beiden Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments - Othmar Karas und Evelyn Regner - überreichten die Auszeichnungen. Bildungsminister Martin Polaschek gratulierte per Videobotschaft.

2. April: Neuer Leiter für Polizeiinspektion Knittelfeld

Ein neuer Abschnitt beginnt für Chefinspektor Rudolf Schlager in seiner seit dem Jahr 2013 dienstlichen Heimat, der Polizeiinspektion Knittelfeld. Mit 1. April übernahm er die Leitung des Postens.

2002 entschied sich Schlager für eine Karriere bei der Polizei und begann mit der Grundausbildung für Grenzwachebeamte, der Ergänzungslehrgang folgte im Jahr 2006. Danach versah er seinen Dienst in der PI St. Peter-Freienstein, eher er 2012 den Grundausbildungslehrgang für dienstführende Beamte absolvierte.

1. April: Viele Ehrungen beim Musikverein Seckau

Im Musikheim fand die Jahreshauptversammlung des Musikvereines Seckau statt. Obmann Gernot Hübler begrüßte seine Musikerinnen und Musiker sowie einige Ehrengäste, darunter Bezirksobmann Wolfgang Seidl. Im Zuge der Jahreshauptversammlung nahm der Obmann zahlreiche Ehrungen vor. So erhielten das Verdienstabzeichen in Bronze für 10 Jahre: Katrin Feldbaumer, Philipp Kogler und Erwin Fechter; das Verdienstabzeichen in Silber für 15 Jahre: Tanja Feldbaumer, Lukas Hübler; das Verdienstabzeichen in Silber-Gold für 25 Jahre: Martin Stocker. Eine ganz besondere Auszeichnung durfte der Obmann an Franz Schlaffer und Robert Kleemaier überreichen: das Verdienstabzeichen in Gold für 40 Jahre aktive Tätigkeit im Verein. Die Ehrennadel in Silber erhielten Harald Steiner, Martin Mitteregger, Helmut Hübler und das Verdienstkreuz in Silber am Band Obmann Gernot Hübler.

31. März: Neos kritisieren "Entgleisung von FP-Zanger"

Für Aufregung im Murtal sorgt ein Sager von FPÖ-Nationalratsabgeordenten Wolfgang Zanger: Am Mittwoch bezeichnete er im Rahmen einer Pressekonferenz den Murtaler Tourismuschef Michael Ranzmaier-Hausleitner aufgrund seiner Haltung zur Airpower als "Standesverräter". Für die Neos ist diese "Entgleisung absolut fehlplatziert". Tourismussprecher Robert Reif: "Die Diskussion zur Airpower darf nicht zu persönlichen Attacken führen, das ist eines Nationalratsabgeordneten unwürdig. Ich erwarte mir von Zanger eine Entschuldigung." Die Neos sprechen sich wie berichtet selbst für eine Verschiebung der Airpower auf 2023 aus. Reif weiter: "Tourismusobmann Michael Ranzmaier-Hausleitner leistet hervorragende Arbeit für die Region. Zanger wüsste das, wenn er sich einmal bei den Sitzungen blicken lassen würde."

30. März: Gerald Kleemaier ist neuer Kommandant der FF Oberzeiring

Bei der 150. Wehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Oberzeiring wurde mit Gerald Kleemaier ein neuer Kommandant gewählt. Als Stellvertreter bestätigt wurde Stefan Steiner. Dank und Anerkennung für seine verdienstvolle Führungsarbeit gab es für den scheidenden Kommandanten Josef Enzinger, der nicht mehr zur Wiederwahl angetreten war. Er hatte die Feuerwehr zehn Jahre lang geführt. Aufgrund der Coronasituation hat die FF Oberzeiring auf die Einladung von Ehrengästen verzichtet und die Versammlung, bei der auch Bilanz über das Feuerwehrjahr 2021 gezogen wurde, im Kreis der Feuerwehrleute abgehalten.

29. März: Ukraine-Spendenaktion der HAK und HAS Judenburg

„Wir sind füreinander da – auch du kannst helfen." Unter diesem Motto organisierten Schülerinnen und Schüler der BHAK und BHAS Judenburg eine Spendenaktion für in Not geratene Menschen aus der Ukraine. Viele folgten einem Sach- und Geldspendenaufruf. Mehr als 500 vollgepackte Kartons wurden am Ende zum Weitertransport in die Ukraine zum Best Sleep Hotel in Spielberg gebracht. Und es kamen mehr als 2000 Euro zusammen. "Die Schülerinnen und Schüler zeigten großes Engagement und Eigeninitiative. Sie sind stolz auf die gelungene Spendenaktion und sind sich sicher, dass jede gute Tat etwas bewirken kann", heißt es vonseiten der Schule.

28. März: In Judenburg wird bald zur Infoveranstaltung "Existenz und Sicherheit" geladen

Im Rahmen des Projektes "Community-Nursing Judenburg" werden in den kommenden Monaten regelmäßig Infoveranstaltungen zu verschiedenen Themen (vor allem aus dem Gesundheits- und Sozialbereich) stattfinden. Dabei sollen regionale Leistungs- und Unterstützungsangebote "transparent und überschaubar nach außen transportiert werden", heißt es.

Die erste Informationsveranstaltung unter dem Titel "Existenz und Sicherheit" findet am Mittwoch, 30. März, von 18 bis 20 Uhr im Veranstaltungszentrum Judenburg statt. Thema sind dabei unter anderem Stress und psychische Anforderungen, Wohnraumsicherung, allgemeine finanzielle Absicherung, soziale Inklusion und Gewaltprävention.

Der Eintritt ist für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadtgemeinde Judenburg kostenlos.

25. März: Wirtschaftsbund will Airpower durchziehen

Nach der FPÖ positioniert sich nun auch der Wirtschaftsbund Murtal für die Airpower: Die Veranstaltung liefere einen wichtigen "Beitrag für die wirtschaftliche und touristische Entwicklung": „Die humanitäre Katastrophe in der Ukraine, die durch den Angriffskrieg Russlands vor unseren Augen stattfindet, muss in die Überlegungen des Bundesheeres rund um die Veranstaltung natürlich miteinbezogen werden“, so Obmann Norbert Steinwidder in einer Aussendung. Hält das Bundesheer aber daran fest, dürfe sich die Region nicht dagegen stemmen. Steinwidder bringt auch das Gerücht um die Verlagerung nach Linz ins Spiel: "Eine Abwanderung des Events in Richtung eines alternativen Standorts würde wohl das endgültige Ende der Veranstaltung in der Steiermark bedeuten." Das Ministerium hat bislang allerdings dementiert, das es entsprechende Überlegungen gibt.

24. März: Spendenaktion für die Ukraine

Im Rahmen des Unterrichtsgegenstandes "Ernährung und Lebensmitteltechnologie" wurde an der HLW Murau das Thema "Welternährung" behandelt. Anlass genug für Jasmin Degold und Sabine Schnedl, Schülerinnen des vierten Jahrganges, eine Spendenaktion ins Leben zu rufen. Durchgeführt wurde das Projekt gemeinsam mit der Feuerwehr Katsch an der Mur zugunsten der ukrainischen Bevölkerung. Die Schüler und Lehrer des gesamten Murauer Schulclusters halfen tatkräftig mit, zahlreiche Sachspenden konnten gesammelt werden.

Auch an der HLW Murau sammelte man für die ukrainische Bevölkerung © KK

22. März: Pkw kollidierten im Einkaufszentrum

Zu einem Verkehrsunfall im Einkaufszentrum Fohnsdorf wurde am 22. März die Feuerwehr Hetzendorf gerufen. Auf der L 518 kollidierten am Nachmittag zwei Fahrzeuge, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr sicherte die Straße ab, baute einen Brandschutz auf und räumte den Unfallort. Nach rund 60 Minuten war der Einsatz beendet. Einsatzleiterin war Oberbrandinspektor Stefanie Opresnik. Ebenfalls am Unfallort waren die Polizei und ein Abschleppunternehmen.

21. März: Schüler engagierten sich für Ukraine-Hilfe

Schülerinnen und Schüler der 4c-Klasse der Mittelschule Lindenallee Knittelfeld engagierten sich für die Ukraine-Hilfe: Gemeinsam mit Klassenvorstand Elke Hochfelner fuhren die Jugendlichen nach Spielberg, um bei der Sortierung von Spenden für ukrainische Flüchtlinge zu helfen.

Kleidung, Lebensmittel und Hygieneartikel wurden von den Schülern in Säcke verstaut und für den Versand vorbereitet. Mit viel Engagement und Eifer leisteten die Jugendlichen einen wertvollen Beitrag für die gute Sache. Ein Spendenaufruf der Schule brachte zudem großen Erfolg ein, auch der Elternverein beteiligte sich mit 500 Euro.

17. März: Lichterzug zum Krankenhaus abgesagt

Aufgrund der hohen Corona-Fallzahlen wird der für Montag (21. März) geplante Lichterzug zum Krankenhaus Judenburg abgesagt. Angedacht war ein Zeichen der Solidarität mit dem Krankenhaus-Personal. "Bei so hohen Coronazahlen können wir aber keinen gemeinsamen Umzug machen", so Karoline Straner vom Stadtmarketing. Gestaltet hätte den Lichterzug Künstler Helmuth Ploschnitznigg. Es gibt aber bereits einen neuen Termin: Am Freitag. 6. Mai, startet der Lichterzug um 20.30 Uhr am Hauptplatz. An diesem Abend findet auch die "Lange Einkaufsnacht der Herzen" statt.

16. März: Volksschule lädt zu Vorlese-Aktion

Ganz im Zeichen des Friedens findet am 24. März der Österreichische Vorlesetag statt. Daran beteiligen sich auch die Klassen der Volksschule Judenburg-Stadt. Sie lesen ab 9 Uhr am Judenburger Hauptplatz „Und der Friede liegt an uns“. Jeder Zuhörer ist herzlich willkommen.

15. März: Neue Abgabestelle für Hilfsaktion um Tatiana Wascher

Wichtige Neuigkeiten gibt es zu der von Hotelbetreiberin Tatiana Wascher ins Leben gerufenen Hilfsaktion für die Ukraine. Sachspenden sind ab sofort bei der Lagerhalle der Rimato Motorradsvertriebs Gmbh (Poststraße 18, 8724 Spielberg) abzugeben. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr. Sonntags können keine Sachspenden abgegeben werden.

Das Team der Hilfsaktion sucht außerdem dringend nach Unterstützern für das Annehmen, Sortieren und Verladen von Hilfsgütern. Auch Transportfahrzeuge und Lenker sind gefragt. Kontakt: Tel. 0676-841424200.

15. März: Neue Arbeitsbekleidung für Lebenshilfe

Große Freude herrschte bei den Klientinnen und Klienten der Lebenshilfe Region Knittelfeld über die großzügige Unterstützung von der Vereinigung "Round Table 43 – Murtal". Die Außendienstgruppe der Lebenshilfe konnte mit neuer Arbeitsbekleidung ausgestattet werden.

15. März: Senioren verbrachten besonderen Tag am Kreischberg

Die Bezirksleitung des Seniorenbundes Murau organisierte dieser Tage eine gemeinsame Fahrt mit der 10er-Gondelbahn auf den Kreischberg. Dazu hatte Muraus Vizebürgermeister Martin Moser eingeladen. Seniorenbund-Bezirksobmann Josef Obergantschnig und die Ortsgruppenobmänner hatten schnell 130 Teilnehmer beisammen, um einen besonderen Tag am Kreischberg zu erleben. Geschäftsführer Reinhard Kargl schilderte die Entwicklung des Skigebiets. Eingekehrt wurde im „Eagle“-Restaurant.

14. März: FF Großlobming leistete rund 10.000 ehrenamtliche Stunden

Ein verantwortungsvolles und arbeitsintensives Jahr haben die Mitglieder der Feuerwehr Großlobming hinter sich. Vor Kurzem zog Kommandant Christoph Leitner im Beisein der Ehrengäste - darunter Bürgermeister Christian Wolf, Bereichskommandant-Stellvertreter Harald Pöchtrager und Abschnittsbrandinspektor Wilfried Stocker - Bilanz.

Die Feuerwehr Großlobming musste im vergangenen Jahr zu 22 Brand- und 43 technischen Einsätzen ausrücken. Dabei wurden 9.865 ehrenamtliche Stunden geleistet.

Der amtierende Kommandant und sein Stellvertreter Martin Kaltenegger wurden in ihren Ämtern wiedergewählt.

11. März: Friedensgebet der HTL Zeltweg

Kürzlich nahmen die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer der HTL Zeltweg an einem interkonfessionellen Friedensgebet für Europa teil, bei dem an den kriegerischen Schrecken dieser Tage gedacht werden sollte. Sowohl das christliche als auch das islamische Religionskollegium setzte – gemeinsam – durch Gebet und stiller Andacht ein wichtiges Zeichen, in dem für Frieden und Vernunft gebetet wurde. "Die gesamte Schulgemeinschaft der HTL Zeltweg möchte dadurch transparent gegen Krieg, Unrecht und Leid, jedoch für Einheit und Frieden auftreten", hieß es in einer Aussendung.

10. März: 100 Trikots für Mittelschule Weißkirchen

Anlässlich des 100-jährigen Jubliäums von Mondi Zeltweg wurden 100 Startnummern-Trikots an die Mittelschule Weißkirchen übergeben. Die offizielle Übergabe erfolgte beim diesjährigen Schulskirennen in Kleinlobming, die Trikots werden nun bei verschiedenen Sportveranstaltungen zum Einsatz kommen.

Der Direktor der Mittelschule Weißkirchen Hans-Peter Tafner sowie sein Team bedankten sich für die stylishen Trikots bei Gerald Bischof, Customer Service Manager von Mondi Zeltweg.

9. März: Borg-Schüler in Bestform

Nach einem Jahr Pause war es Anfang März wieder so weit: Die Ski- und Snowboardcross-Serie KidsXCup, organisiert von den Kreisch Indios, startete mit dem ersten von zwei Bewerben am Kreischberg. Das Borg Murau stellte 30 der insgesamt 120 Starter. Die Borg-Schülerinnen und Schüler präsentierten sich in Bestform: In allen vier Kategorien holten sie die Tagesbestzeit! Beim Slopestyle-Bewerb begeisterten außerdem Matteo Koletnik und Peter Lauter die Juroren. Tagesbestzeiten: Snowboard weiblich: Laura Zirker; Snowboard männlich: Benjamin Prieger; Ski weiblich: Anna Ruckhofer; Ski männlich: Jonas Hlebaina.

8. März: Manuela Khom: "Wasserstoff kann Schlüsselrolle einnehmen"

"Es scheint, dass Wasserstoff nun endlich auch in Österreich als Zukunftstechnologie angekommen ist. Das war in den letzten Jahren, vor allem im Umweltministerium, nicht immer so", so die steirische Landtagspräsidentin Manuela Khom ob des Vorhabens der Bundesregierung, von Lieferungen durch Russland unabhängiger zu werden. Und: "Um die Energiewende nachhaltig zu schaffen, müssen wir alle unsere natürlichen Ressourcen nutzen. Daher dürfen nachhaltige Technologien wie Wasserstoff nicht von vornherein ausgeschlossen werden." Khom ist auch Bezirksparteiobfrau der ÖVP in Murau, wo Wasserstoff in den vergangenen Jahren immer wieder Thema gewesen ist. Der Plan: den öffentlichen Verkehr auf Wasserstoffantrieb umzustellen. Mit dem Projekt wäre die Energiemodellregion österreichweit Vorreiter. "Beim Wasserstoff ist unser Bezirk laut einer Studie als Modellregion prädestiniert. So haben wir beispielsweise die Ressourcen, um den gesamten öffentlichen Verkehr im Bezirk mit grünem Wasserstoff zu versorgen." Dafür braucht es laut Khom aber "den Willen von Bund und Land". Die neu gegründete Green Power Genossenschaft stehe bereit, um in die Produktion zu investieren, so Khom per Aussendung.

7. März: "Bubble Tea" am Ende März auch in Knittelfeld erhältlich

Ein absolutes Trend-Getränk ist bald auch in Knittelfeld erhältlich: Der ursprünglich aus Taiwan stammende Bubble Tea wird ab Ende März am Hauptplatz 11 zu kaufen sein. Das Unternehmen „Teafun“ wurde im Juli 2021 von Liu Changgui gegründet. Er wird auch die 60 Quadratmeter große Filiale in Knittelfeld betreuen. Sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich wird es Sitzmöglichkeiten geben.

Der Perlen-Milchtee hat in den vergangenen Jahren auch in Europa Fuß gefasst. Aus frischer Milch und Teeblättern wird dabei ein Teeaufguss zubereitet, dem Tapioka-Perlen, etwas Zucker und eine große Auswahl frischer Früchte zugesetzt werden können. Daraus entsteht, je nach Geschmacksrichtung, ein süßes Aroma.

4. März: Startschuss für die Sanierung von Mittelschule und Poly in Judenburg

Mit 7. März startet die Sanierungsoffensive der Stadtgemeinde Judenburg: Es wird einige bauliche Veränderungen und Erneuerungen an den Schulgebäuden der Mittelschule und der Polytechnischen Schule geben. Geplant ist zunächst die Sanierung des Hauses 1 (südliches Gebäude), unter anderem soll das Dach erneuert und eine Fotovoltaikanlage errichtet werden. Auch die Fassade wird saniert. Im Sommer geht es dann mit dem zweiten Haus (Mittelschule) weiter, auch hier sind die gleichen Baumaßnahmen geplant. Die Umbauten werden ausschließlich von regionalen Firmen durchgeführt. Insgesamt werden 425.000 Euro investiert.

4. März: "Miteinander in Zeltweg"

Aus einer seit einigen Jahren bestehenden Arbeitsgemeinschaft hat sich ein neuer Verein gebildet. Obfrau ist Petra Höggerl und Schriftführerin Sonja Krätschmer. Die Haupttätigkeit des Vereines "Miteinander in Zeltweg" wird die Unterstützung von Asylanten und Flüchtlingen sein. Betreut wird auch der Fairschenksladen in der Bahnhofsstraße.

1. März: Projekt "BAfEP für Peace" ins Leben gerufen

Zuerst Corona, dann Krieg in Europa. Gerade für junge Menschen ist es eine schwierige Zeit. Die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik in Judenburg hat nun das klassenübergreifende Schulprojekt "BAfEP for Peace" ins Leben gerufen. In sämtlichen Fächern werden die aktuellen Kriegsgeschehnisse aufgegriffen - man will somit den Schülerinnen und Schülern die Chance geben, Gefühle und Ängste sichtbar zu machen. Künstlerisch und kreativ sollen sie auch die Möglichkeit haben, ihre Meinung darzustellen, um so die Situation besser verarbeiten zu können. In den nächsten Tagen und Wochen werden auf den Social-Media-Kanälen der Schule, also auf Facebook und Instagram regelmäßig verschiedene Arbeiten von Schülerinnen und Schülern zur aktuellen Situation gepostet.

28. Februar: Generationenwechsel am Herk-Hof

Seit den späten 1970er-Jahren führte Herbert Herk gemeinsam mit seine Frau Burgi den traditionellen Bauernhof in Kobenz-Raßnitz. Schon damals setzte das Paar auf Direktvermarktung, man spezialisierte sich außerdem auf zeitgemäße Hühnerhaltung für die Eierproduktion. Vor 27 Jahren startete Burgi Herk das Projekt "Herk-Hofladen", seither wird dort eine große Vielfalt an bäuerlichen Produkten angeboten. Nun treten Herbert und Burgi Herk beruflich kürzer und sie übergaben den Hof und den Bauernladen an die nächste Generation. Sohn Richard übernimmt den Bauernhof und seine Lebensgefährtin Birgit Grangl folgt Burgi Herk als neue Chefin des Hofladens nach.

24. Februar: Nightline Murtal fährt bald wieder

Nach 112 Tagen Coronapause nimmt die Nightline Murtal wieder Fahrt auf: Ab 5. März fährt der Nachtbus wieder regelmäßig und bringt Nachtschwärmer sicher nach Hause.

Die erste Fahrt wird dabei gratis sein: „Vor allem die Jugendlichen haben sich immer solidarisch in der Pandemie verhalten und auf vieles verzichten müssen, dafür gebührt ihnen ein großer Dank! Um uns für ihre Solidarität zu bedanken und als Entschädigung für viele Monate ohne Nachtleben, bringt die Nightline Murtal die Fahrgäste gratis durch die Nacht", so Nightline-Vorsitzender Manuel Kobald und Landtagsabgeordneter Wolfgang Moitzi. So sollen auch Lokale unterstützt werden. Insgesamt blickt die Nightline auf 300 Ausfahrten und 76.000 Fahrgäste zurück, der aktuelle Fahrplan ist auf Facebook und Instagram zu finden.

23. Februar: Sehenswerte Metallkunst

Unter dem Motto "Reden ist Silber, Schweigen ist Gold" ist in der Knittelfelder Galerie im Forum Rathaus eine Ausstellung des Metallkünstlers Winfried Steiner zu sehen. Als Künstler möchte er die Menschen daran erinnern, wieder selbstständig über das Leben nachzudenken. Aber nicht nur für die Augen wurde bei der Vernissage etwas geboten: Mit Armin Polsinger und Michael Steinkellner gab Steiner auch musikalisch Vollgas. Grußworte kamen von Künstler Helmuth "Plo" Ploschnitznigg, die Laudatio hielt Kurator und Künstlerfreund Emil Kindlein - und Partnerin Marisa Kopp wusste einiges aus Steiners Schaffen zu erzählen. Ausstellungsdauer ist bis 7. April 2022. Öffnungszeiten der Galerie: Montag bis Mittwoch 8.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr, Donnerstag: 8.30 bis 12.30 Uhr.

21. Februar: Borg Murau zieht Bilanz

Von der Sportwoche über den Tag des Gymnasiums bis zum Erste-Hilfe-Kurs. "Trotz der vielen coronabedingten Einschränkungen im ersten Semester konnten zahlreiche Projekte und Schulveranstaltungen stattfinden", freut man sich am Borg Murau. Im nächsten Semester werden Theaterfahrten und Sporttage geboten. Außerdem wird der Maturaball der achten Klassen im Mai nachgeholt. Ein weiterer Höhepunkt wird die zehntägige Irlandreise der siebten Klassen im Mai sein. Anmeldung für das nächste Schuljahr sind ab dem 28. Februar möglich. Details: www.borg-murau.at.

16. Februar: Bunte Perücken selbst gemacht

Am Wochenende ging die erste Wandelbühne-Kostüm-Auktion über die Bühne. Zahlreiche Wandelbühne-Fans kamen und ersteigerten viele der bunten Perücken, Kostüme und Requisiten aus den vergangenen Produktionen. Außerdem fand ein Workshop statt, bei dem unter professioneller Anleitung kreative Perücken entstanden (siehe Bild). Für die Theatercamps 2022 gibt es im Übrigen noch freie Plätze.

16. Februar: Im Schwimmbecken vorne dabei

Bei den Steirischen Meisterschaften in der Grazer Auster konnten die Knittelfelder Nachwuchsschwimmsportler ihre Leistungen vergolden. Für Einzelsiege in der Kindermehrkampfwertung sorgten die Talente des Regionalen Leistungszentrums der Mittelschule Lindenallee, Maja Von Elling und Lukas Janisch. Das Trainerduo Martin Paul-Fessl und Hubert Fessl durfte sich auch über Gold in der Teamwertung der Burschen des Knittelfelder Schwimmvereines sowie über Bronze bei den Mädchen freuen.

15. Februar: Bei Schach-Olympiade erfolgreich

Drei Schüler und eine Schülerin der Mittelschule Spielberg nahmen kürzlich an der 26. Jugend-Schach-Olympiade in Graz teil und schlugen sich im Feld mit 30 Mitspielern beachtlich. Kenan Maden schrammte etwa nur um einen Punkt an der Qualifikation für die Landesmeisterschaft vorbei. Auch die anderen drei Spieler, Brandon Peham, Samuel Obermaier und Leila Berzlanovits, holten wichtige Punkte.

15. Februar: Deichmann sperrt wieder auf

Zu einer Wiedereröffnung kommt es bald im Einkaufszentrum Arena Fohnsdorf. Am Donnerstag, 24. Februar, wird die Filiale der Schuhhandelskette Deichmann nach einem Komplettumbau wieder aufgesperrt.

15. Februar: Medaillenregen für Schwimmsportler

Das Wettkampfgeschehen der Mastersschwimmsportler wurde nach der coronabedingten Zwangspause mit den Steirischen Landesmeisterschaften in Graz fortgesetzt. Das Atus-Judenburg-Trio Dagmar Puffing, Barbara Mülner und Herwig Rattinger präsentierte sich in Bestform. Die Edelmetallausbeute kann sich mit sechs Meister- und neun Vizemeistertiteln sehen lassen. Puffing holte sich in der Altersklasse 60 zwei Gold- und sieben Silbermedaillen. Für Rattinger schauten in der Altersklasse 65 vier “Goldene” heraus. Für ein Silber-Doppel sorgte Mülner in der Altersklasse 45. Mit diesem erfolgreichen Saisonauftakt lässt es sich mit viel Selbstvertrauen in die nächsten Wettkämpfe gehen. Als Höhepunkt des Jahres gilt für die Atus-Judenburg-Mastersschwimmer die Teilnahme an den Europameisterschaften in Rom im Spätsommer.

15. Februar: Menschenrechte stärken

Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Fohnsdorf nahmen an Projekten der ARGE Jugend zur Stärkung des Menschenrechtsbewusstseins teil. Zentrale Themen waren Gewalt in (sozialen) Medien und Zivilcourage. Das Projekt wurde von der Gemeinde Fohnsdorf finanziell unterstützt.

14. Februar: Ehrenring zum 80. Geburtstag

Pfarrer Alfred Robnik feierte am Sonntag im Rahmen eines Festgottesdienstes seinen 80. Geburtstag. Der Leiter des Seelsorgeraumes Knittelfeld, Pfarrer Rudolf Rappel, zelebrierte gemeinsam mit dem Jubilar die Messe. Die hohe Wertschätzung für Pfarrer Robnik wurde von der Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates, Irmtraud Pichler, und von den Vertretern der örtlichen Vereine zum Ausdruck gebracht. Trotz seiner 80 Jahre sei er beständig für die Pfarrgemeinde da, hieß es.

Bürgermeister Christian Wolf dankte dem Pfarrer für seine seit 35 Jahren andauernde Tätigkeit in der Gemeinde Lobmingtal mit der Überreichung des Ehrenringes.

14. Februar: Neuer Kommandant für FF Frauenburg

Bei der Wehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Frauenburg wurde einstimmig ein neues Kommando gewählt. Martin Bogensberger tritt die Nachfolge als Kommandant von Kurt Dorner an. Als sein Stellvertreter fungiert Johann Reif. Dazu gratulierten unter anderem Bürgermeister Eberhard Wallner und Abschnittsbrandinspektor Richard Glantschnig. Leon Vetta wurde zum Ehrenfeuerwehrarzt ernannt.

11. Februar: Slalomläufer aus sieben Nationen waren in Obdach im FIS-Renneinsatz

Nach den Ski-Damen in Krakauebene wurde das FIS-Rennprogramm mit zwei Herren-Rennen in Obdach fortgesetzt. Wie schon zu Jahresbeginn wurden am Kalchberghang zwei Slaloms ausgetragen. Rund 60 Läufer aus sieben Nationen präsentierten sich bei hervorragenden Pistenverhältnissen in guter Form.

Regie führten an vorderster Front Rennleiter Heinz Schlacher, ÖSV-Schiedsrichter Thomas Trinker, FIS-Vertreter Tomaz Cizmann (SLO) und SC Obdach-Skisport-Sektionsleiter Herbert Papst. Mit Pirmin Hacker, der Reichenfelser hat durch seine Mutter Wurzeln in Obdach, hat ein Lokalmatador mit einem „Doppelpack“ an zweiten Plätzen den Heimvorteil genützt. Von Samstag bis Dienstag ist die Herren-Nachwuchselite aus aller Welt erneut in unserem Skibezirk im Renneinsatz. Auf der Grebenzen in St. Lambrecht stehen jeweils zwei Slalom- und Super G-Bewerbe im Rennkalender.

10. Februar: Neues Café in Zeltweg

In der Zeltweger Hauptstraße 105 eröffnete Andrea Machreich das neue Café „Auszeit“. Zur Eröffnung hat sich seitens der Stadtgemeinde die erste Vizebürgermeisterin Brigitte Konrad eingefunden. Angeboten werden an Getränken verschiedene Kaffeesorten, Spirituosen, Biere, Weine und alkoholfreie Getränke. Es gibt auch Weckerln, Semmeln und diverse Kuchen von der Lebenshilfe Judenburg, das Kreativeck Zeltweg stellt Geschenke aus. Die Wände wurden mit Bildern des Judenburger Künstlers Helmut Ploschnitznigg gestaltet.

Geöffnet hat das neue Café täglich von 8 bis 17 Uhr, Dienstag ist Ruhetag.

9. Februar: Schüler produzieren Live-Sendung für Interessenten

Einen kreativen Weg, die Schule in der Pandemie Interessenten vorzustellen, hat das Abteigymnasium in Seckau gewählt: Eine Sendung von Kindern für Kinder, live gesendet aus der Bibliothek der Klosterschule. In der Live-Sendung – gestaltet von Schülerinnen und Schülern – erklären junge Erwachsene, warum es in einer verschränkten Ganztagsschule viel entspannter zugeht als gedacht.

„Wir haben mehr Zeit zum Lernen und Aufgabe machen und können zwischendurch unseren Freizeitbeschäftigungen im Rahmen des Schultages nachgehen“, so Schüler-Moderator David Huemer aus der 2a-Klasse. Auch die sportlichen Angebote und die Freizeitmöglichkeiten werden in der Sendung präsentiert.

Per Live-Chat können sich die jungen Zuschauer von daheim einbringen und Fragen stellen. Die Sendung wird am 17. Februar ab 15.30 auf MS Teams ausgestrahlt, Link zur Teilnahme unter www.abteigymnasium-seckau.at

8. Februar: "Rainbows-Gruppen" für Scheidungskinder starten wieder

Die Pandemie fordert Kinder und Jugendliche besonders. Kommt nun noch die Trennung oder Scheidung der Eltern dazu, so verstärken sich die Belastungen. „Kinder fühlen sich allein gelassen, wissen nicht, wie sie mit dem plötzlichen Verlust der vertrauten Lebenssituation umgehen sollen. Sie brauchen nach der Trennung oder Scheidung besondere Aufmerksamkeit und jemanden, der für sie da ist“, weiß Xenia Hobacher, Bereichsleiterin bei "Rainbows"-Steiermark.

Mit März starten nun wieder betreute Kleingruppen, in den sich betroffene Kinder mit Gleichaltrigen austauschen können. Mit spielerischen und kreativen Methoden werden alle wichtigen Themen rund um die Trennung bearbeitet. In der Gruppe wird ihnen auch vermittelt, dass das Leben weitergeht. Vielleicht ganz anders als zuvor, aber nicht unbedingt schlechter. In den begleitenden Elterngesprächen erfahren die Eltern, was sie für ihre Kinder in dieser herausfordernden Zeit tun können.

Die nächsten Rainbows-Gruppen für Kinder von 4 bis 12 Jahre starten Mitte März im Bunten Haus der Diakonie de La Tour in Knittelfeld sowie Anfang April in Murau. Es gibt Förder- und Ermäßigungstarife. Information und Anmeldung: Tel. 0664-88242208.

7. Februar: 100.000 Euro für Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen

Auf Initiative der Naturschutzlandesrätin Ursula Lackner wurde das Fördermodell für Naturparks neu gestaltet und die Fördersummen kräftig erhöht. So werden 2022 insgesamt rund 780.000 Euro an die steirischen Naturparks und deren Dachorganisationen ausbezahlt. Davon fließen 99.069,05 Euro an den Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen.

„Die Naturparks sperren Menschen nicht aus, sondern integrieren sie in einen gesunden Kreislauf nach dem Muster der Natur. So werden aktive und wirksame Beiträge zum Erhalt der Artenvielfalt und zum Klimaschutz geleistet. Gleichzeitig wird ein wichtiger Rückzugsort für die Steirerinnen und Steirer geschaffen", sagt Lackner.

7. Februar: 3400 ehrenamtliche Stunden

Kürzlich fand im Beisein von Bürgermeister Erwin Hinterdorfer, Landesbranddirektor-Stellvertreter Erwin Grangl und Abschnittsfeuerwehrkommandant Wilfried Stocker die 74. Wehrversammlung der Feuerwehr St. Margarethen bei Knittelfeld statt. Wie Kommandant Harald Pöchtrager berichtete, musste die FF St. Margarethen im vergangenen Jahr zu 28 Einsätzen ausrücken, wobei rund 3400 ehrenamtliche Stunden aufgewandt wurden. Bei den Einsätzen konnten Sachwerte im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr gerettet werden.

3. Februar: Online-Veranstaltung zu Abwanderung mit hochkarätigen Referentinnen

Die Initiative "Murauerinnen" lädt gemeinsam mit dem "Women*s Action Forum" (WAF) zur Online-Veranstaltung "Gekommen um zu bleiben". Warum weggehen, warum bleiben, wie ankommen? Es geht um Frauenleben am Land und in der Stadt. Dazu spricht die Soziologin Rosemarie Fuchshofer, Spezialistin zum Thema „Frauen am Land“. Sie befasst sich unter anderem mit dem Abwanderungsverhalten junger Frauen.

Lisa Rücker wird das WAF und das Bündnis 0803 (Frauen*März 2022) vorstellen. Dabei geht es vor allem um die Vernetzung von Stadt und Land in dem Projekt „WAF meets Styria“ und um die Sichtbarkeit und Solidarität als Basis der Zusammenarbeit.

Einen weiteren Input gibt es von Edith Zitz (Verein inspire) zum Thema Diffamierung. Zum Abschluss wird noch Isolde Seirer-Melinz (Steirisches Volksbildungswerk) eine Vorschau auf das das Projekt Frauen Region Ehrenamt geben.

Die Veranstaltung findet am 10. Februar um 19 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos, wer mit dabei sein möchte kann den Link über info@murau.life anfordern.

3. Februar: Erfolgreicher Abschluss

Am Kolleg für Elementarpädagogik in Judenburg haben alle elf Kandidatinnen die Diplomprüfung mit Bravour bestanden. Die Verleihung der Diplomprüfungszeugnisse durch Schulleiterin Irmgard Greinix fand coronabedingt im kleinen Rahmen statt. "Wir sind aber auf die ausgezeichneten Ergebnisse unseres dritten Kolleglehrgangs sehr stolz", wie Studiengangsleiterin Astrid Kloos betonte. Die Dankesrede der Absolventinnen wurde von Stefanie Hochsteiner gehalten. Das sind die erfolgreichen Kolleg-Absolventinnen: Brigitte Freidl, Stefanie Hochsteiner, Sabrina Hubner, Michaela Gruber, Monika Celam, Lydia Pirker, Lisa Knoll, Corinna Rieger, Martina Herke, Jasmin Huber und Diana Zlatunic.

2. Februar: Mit der Heimat verwurzelt

Im Rahmen der Serie "Heimat Österreich" geht es am 9. Februar ins Murtal. Michael Weinmann besuchte für seine Dokumentation unter anderem den höchstgelegenen Bauernhof von St. Georgen am Kreischberg. Dieser wird von Bürgermeisterin Cäcilia Spreitzer und ihrem Mann auf 1275 Meter Seehöhe betrieben. Doch auch andere Orte und Menschen werden vorgestellt, darunter die Musiker der Kreischberg Blos. Weinmann: "Wir wollen dokumentieren, wie Menschen in über 1000 Meter Seehöhe leben, wie sie mit ihrer Gegend, Heimat verwurzelt und verankert sind und wie das bäuerliche Leben im Winter vonstatten geht." Zu sehen ist die Folge mit dem Titel "Entlang dem Murtal" ab 20.15 Uhr auf ORF III.

1. Februar: Friseur am Tauern ist wieder offen

In den vergangenen Wochen wurde der Salon modernisiert, seit 1. Februar hat der "Friseur am Tauern" wieder unter neuer Führung geöffnet. Wie berichtet übernahm die Oberösterreichin Karin Lehner den Friseurladen in Hohentauern. Sie betreibt auch einen Salon in Linz und wird deswegen in Hohentauern nicht so oft zu Schere und Kamm greifen. Als Frisörin ist nun die Ennstalerin Karin Einwallner am Triebener-Tauern-Pass tätig. Am Tag vor der Eröffnung wurde zu einer kleinen Feier geladen. Termine können unter folgender Nummer vereinbart werden: Tel. 0677-645 88 177.

28. Jänner: Christian Diatel einstimmig zum neuen FCG-Chef gewählt

Bei der Regionalkonferenz der Fraktion Christlicher GewerkschafterInnen wurde der Vorstand für die neue Funktionsperiode bestimmt. Neuer Chef für die Bezirke Murau und Murtal ist Christian Diatel, die Wahl im Gasthaus Leitner in Scheifling fiel einstimmig auf ihn. Der Dienststellenausschussvorsitzende des Fliegerhorstes Hinterstoisser folgt damit dem bisherigen Regionsgeschäftsführer Klaus Kollau und der bisherigen Vorsitzenden Barbara Schwarz. Schwarz wurde wie Andrea Fössl, Mario Leitner, Ewald Ofner und Christian Schmidt-Puffing in die Stellvertreter-Funktion gewählt. Kollau wechselte in die Selbständigkeit und steht deshalb für eine Vorstandsfunktion nicht mehr zur Verfügung.

28. Jänner 2022: 17 Medaillen für die Atus-Nachwuchsschimmer

Beim Wintercup der steirischen Nachwuchsschwimmer holte der Atus Knittelfeld schöne Erfolge. Es gab jeweils sieben Gold- und Silbermedaillen sowie drei "Bronzene". Stark aufgezeigt haben etwa Maja von Elling und Valentina Unterweger, die mit ihren Topzeiten die Qualifikation für die Österreichischen Nachwuchsmeisterschaften schafften. Darüber hinaus haben auch Fabian Hussinger, Matteo und Yannick Seybal ihre Tickets für die rot-weiß-roten Titelkämpfe bestätigt. Die guten Leistungen freuen das Trainer- und Betreuerteam mit Doris Eckstein, Barbara Pirker, Martin Paul-Fessl, Thomas Bernhard und Hubert Fessl.

