Murtal und Murau"Deutliche Entspannung": Coronazahlen im Lockdown massiv gesunken

Seit Ende November sind die Coronazahlen in der Region Obersteiermark West stark zurückgegangen. In den Bezirkshauptmannschaften Murtal und Murau spricht man von einer wesentlichen Entspannung der Lage.

Auch wenn Omikron, die neue, stark mutierte Variante des Coronavirus, für große Unsicherheit sorgt: Zumindest vorerst gibt es in Sachen Pandemie auf regionaler Ebene gute Nachrichten. In den Bezirken Murtal und Murau sind die Coronazahlen seit Ende November und somit während des generellen Lockdowns massiv zurückgegangen. Betrug die Sieben-Tage-Inzidenz im Bezirk Murtal etwa am 24. November laut Ages-Daten noch rund 1150, lag der Wert Mitte dieser Woche bereits unter 200. In Murau sank die Inzidenz in diesem Zeitraum von circa 770 auf unter 250.