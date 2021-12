Der "Skibezirk 4-Oberes Murtal" ist mit 25 Talenten in den steirischen Kinder- und Schülerkadern am stärksten vertreten.

Die Bezirkscup-Gesamtsieger 2020/2021 freuen sich schon auf den Start in die neue Rennsaison © Alfred Taucher

Mit den ÖSV-Athleten Nicole Schmidhofer, Ramona Siebenhofer, Michaela Heider, Stefan Babinsky und Stefan Eichberger finden sich prominente Namen in den Reihen des "Skibezirks 4-Oberes Murtal". Sie haben auch eine Vorbildwirkung für den Rennsportnachwuchs in den Bezirken Murau und Murtal. Bezirksreferent Gerald Bischof hat mit Vereinsverantwortlichen und Sponsoren die Weichen für den Rennwinter gestellt: „Durch den Lockdown musste zwar der geplante Raiffeisen-Bezirkscup-Auftakt verschoben werden", sagt er, aber es werde auch in dieser Saison den Bezirkscup sowie landesweite Kinder-, Schüler- und Jugendcuprennen geben. Der Auftakt zum Bezirkscup erfolgt am Montag, 3. Jänner 2022, mit einem Riesenslalom auf der Grebenzen.