18 Bewohner und vier Mitarbeiter eines Pflegeheims in Fohnsdorf wurden positiv getestet. Es ist der erste derartige Cluster seit langem, der Großteil der Infizierten ist aber symptomfrei.

Corona-Test (Symbolfoto) © Kleine Zeitung / Helmuth Weichselbraun

Murtals Vize-Bezirkshauptmann Peter Plöbst bestätigt am Mittwoch den Cluster in einem Pflegeheim in Bezirk. "Wir haben dort mehrere Personen, die positiv getestet worden sind." Die Situation wäre aber nicht dramatisch. Die Betroffenen seien großteils geimpft. Der Verlauf sei asymptomatisch.