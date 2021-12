Facebook

Kompakt wollen wir unseren Leserinnen und Lesern aus der Region Murtal-Murau Neuigkeiten von Stadl-Predlitz bis St. Marein-Feistritz liefern. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit bemühen wir uns um einen Überblick über die gesamte Region.

Kurznachrichten

15. Dezember: Ab Freitag ist Tunnel Obdach wieder frei befahrbar

In den letzten sechs Monaten wurden in dem exakt 784 Meter langen und 19 Jahre alten Tunnel in Obdach unter anderem die Betoninstandsetzung im Tunnel und im Wannenbereich sowie die teilweise Erneuerung der Tunnelbeschichtung erledigt (wir berichteten). Der Tunnel war für die Sanierungsmaßnahmen halbseitig gesperrt. Ab Freitag, 17. Dezember, kann der Tunnel Obdach wieder frei befahren werden. "Hätte ein Lkw nicht die Höhenkontrolle missachtet, hätten wir schon letzte Woche ,aufsperren` können", so Landesverkehrsreferent LH-Stv. Anton Lang.



Projektleiter Jakob Kogler-Sobl von der A16, Verkehr und Landeshochbau, beschreibt die Auswirkungen der Schäden: "Die bereits montiert gewesene neue Ampel an der neuen Anbindung Obdach Süd ist mittlerweile wieder erneuert. Im Tunnel selbst wurden 19 Lichtpunkte beschädigt. Und so wie in vielen Bereichen haben wir auch hier Lieferschwierigkeiten. Deshalb kann der Tunnel bis voraussichtlich März nächsten Jahres lediglich mit 50 km/h befahren werden." Lang: "Erfreulich ist, dass die kalkulierten Gesamtkosten von knapp zwei Millionen Euro eingehalten werden können." Die Freigabe erfolgt am Freitag um circa 16 Uhr.