Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

In unserem Kurznachrichten-Format berichten wir bunt Gemischtes aus den Bezirken Murtal und Murau. Zum Durchklicken und Durchschauen!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kompakt wollen wir unseren Leserinnen und Lesern aus der Region Murtal-Murau Neuigkeiten von Stadl-Predlitz bis St. Marein-Feistritz liefern. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit bemühen wir uns um einen Überblick über die gesamte Region.

Kurznachrichten

7. Oktober: Bluesabend im Theater

"Folk Blues Adventures": Das ist der Titel einer Veranstaltung, zu der am Samstag, 9. Oktober, geladen wird. Im Judenburger Theater in der Mauer treten "Sir" Oliver Mally und Peter Schneider auf. Mit zwei akustischen Gitarren, Mundharmonika und Gesang entführt das Duo in die Welt des Blues. Beginn ist um 20 Uhr.

6. Oktober: Kärntner-Volksschule Knittelfeld setzt Schwimm-Schwerpunkt