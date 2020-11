Facebook

In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Weißkirchen alarmiert © FF Weißkirchen

Am Dienstag, 17. November, in den frühen Morgenstunden musste die Feuerwehr Weißkirchen zu einem Zimmerbrand in einem Einfamilien-Wohnhaus in Weißkirchen ausrücken. Das Ehepaar bemerkte starken Rauchgeruch und alarmierte sofort die Feuerwehr. Die Einsatzleitung hatte Hauptbrandinspektor Jakob Führer inne, 20 Mann rückten zu dem Einsatzort aus.