Gemeinsame Umzüge mit Laternen wird es heuer nicht geben © (c) APA/AFP/JOE KLAMAR

Das Martinsfest ist vor allem für Kinder ein Fixpunkt im Kalender. Jedes Jahr am 11. November veranstalten Pfarren und Kindergärten bunte Lichterumzüge, es wird gesungen und gemeinsam gefeiert. Wenig verwunderlich sind heuer fast alle Veranstaltungen rund um den Martinstag abgesagt, gefeiert wird - wenn überhaupt - nur Kindergarten-intern in Kleingruppen.

Damit die Kleinen auf das Fest der Lichter nicht ganz verzichten müssen, haben sich einige Gemeinden etwas Besonders einfallen lassen. So wird etwa in Pöls-Oberkurzheim zum „Martinstag/Laternenfest einmal anders“ geladen. Ab 17 Uhr sind Gemeindebürger aufgefordert, ihr Fenster mit Lichterketten oder Laternen zu beleuchten. Kinder werden mit ihren Eltern durch den Ort spazieren. „Die Idee hatte meine Schwester Birgit, die den Kindergarten Spatzennest leitet“, erklärt Bürgermeister Gernot Esser. Gemeinsam mit den zwei Kindergärten im Ort hat man die Aktion auf die Füße gestellt, „damit wir die Augen unserer Kinder auch in dieser schwierigen Zeit zum Leuchten bringen“. Auch in Obdach wird die Bevölkerung gebeten, ab 17 Uhr eine erleuchtete Laterne ins Fenster zu stellen, die Pfarre selbst stellt vor der Johanneskapelle Laternen auf.