Elke Kainer (Projektmitarbeiterin), Iris Rehschützecker (Leitung IdA) und Barbara Mostbauer (Arbeitsanleitung) © kk

Weihnachten rückt in riesigen Schritten näher. Wenn die Geschenkssuche beginnt, naht die intensivste Zeit im Jahr für das Team von "Ida" Knittelfeld. Das Projekt IdA, kurz für Integration durch Arbeit, besteht seit 2011 und zeichnet für die Abwicklung der österreichweiten Caritas-Aktion „Schenken mit Sinn“ verantwortlich. Wer anderen mit einem wohltätigen Geschenk eine Freude machen oder einfach selbst Gutes tun will, kann im Online-Shop aus Dutzenden ungewöhnliche Ideen wählen. Ein kleiner Auszug: eine Ziege für alleinerziehende Frauen in Burundi, ein Corona-Nothilfepaket für armutsgefährdete Menschen in Österreich, ein Schlafsack für Obdachlose oder eine warme Suppe für ein Kind in der Ukraine. Dazu gibt es viele Accessoires wie Socken, T-Shirts, Stofftiere oder Tragetaschen, so ist für jedes Budget ein Geschenk dabei.