Hagel in der Tiefgarage © FF Graz

Es ist ihnen keine Verschnaufpause gegönnt: Auch am Dienstagnachmittag waren rund 1000 Feuerwehrkräfte in der Steiermark schwer gefordert, nachdem die angekündigten Gewitterzellen eingetroffen waren. Mit Starkregen und Hagel im Gepäck.



Dies sorgte auch im Großraum Graz für massive Probleme: So waren die Mannen der Grazer Berufsfeuerwehr erneut in Mariatrost, der Ragnitz und im Stiftingtal im Einsatz – Bäche traten über die Ufer, Keller mussten ausgepumpt werden. Überflutungen ließen vorübergehend sogar die Straßenbahnlinien 1, 3, 5, 6 und 7 stillstehen. Ein Video zeigt, wie das Wasser sogar in eine Straßenbahn hineinrinnt. Gesperrt werden musste auch der Plabutschtunnel, weil Lenker aufgrund des Starkregens nicht aus dem Tunnel fuhren.