Heftiges Gewitter in Judenburg am Mittwochnachmittag (29. Juli) © Michaela Egger

Am Mittwochnachmittag (29. Juli) brach ein heftiges Gewitter über das Stadtgebiet von Judenburg herein. Zwar dauerte der wolkenbruchartige Regenguss in der Bezirkshauptstadt nur kurz an, führte aber nichtsdestotrotz zu Überflutungen. Die FF Judenburg steht derzeit (Stand 17 Uhr) mit 18 Mann und fünf Fahrzeugen im Einsatz.