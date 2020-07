Facebook

Stündlich treffen neue positive Tests ein © (c) APA/AFP/THIBAULT SAVARY (THIBAULT SAVARY)

Am Donnerstag trudeln fast stündlich neue Infektionsberichte in der Bezirkshauptmannschaft Murtal ein: Waren es in der Früh noch 45 jemals registrierte Fälle, stieg die Zahl am Nachmittag auf 51 an. Sechs neue Fälle wurden am Donnerstag, vier am Mittwoch bekannt. 19 neue Fälle gibt es seit vergangenem Freitag. "Wir lagen lange knapp über 30, jetzt geht es rasant dahin", so Peter Plöbst von der Bezirkshauptmannschaft. "Die Zahlen schrecken uns." Nur ganz zu Beginn der Pandemie gab es einen ähnlichen Anstieg in so kurzer Zeit.