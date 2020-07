Facebook

Bürgermeisterin Lydia Künstner Stöckl, Vize Peter Panzer (rechts), Kassier Johann Gruber und Bezirkshauptmann Florian Waldner (links) © Michaela Egger

Spannung liegt in der Luft, das Interesse ist groß. Der Gemeinderat Teufenbach-Katsch wählte am 22. Juli sein neues Oberhaupt. Bei der Gemeinderatswahl war nicht davon auszugehen, dass eine Partei eine absolute Mehrheit erhalten wird. Und so kam es auch: Sieben Mandate gingen an die SPÖ, vier (dank Losentscheid) an die Liste Mur, drei an die ÖVP und eines an die FPÖ.