Bürgermeister Hannes Dolleschall am Hauptplatz, der am 29. Juli Schauplatz der konstituierenden Sitzung wird © Söllradl

Die Gemeinderatswahlen sind geschlagen – nun müssen die frisch gewählten Mandatare noch den Gemeindevorstand wählen. In den kommenden Tagen und Wochen gehen also in den Gemeinden die „Bürgermeisterwahlen“ über die Bühne, wobei im Großteil der heimischen Kommunen ohnehin fest steht, wer in den kommenden fünf Jahren als Bürgermeister im Amt sein wird.



Nur in fünf Gemeinden der Bezirke Murtal und Murau gab es keine absolute Mehrheit, genau in Neumarkt, Teufenbach-Katsch, Stadl-Predlitz, Pölstal und St. Marein-Feistritz. In dieser Woche entscheidet sich, wer in diesen Gemeinden künftig am Bürgermeistersessel sitzen wird. Wobei in Neumarkt, St. Marein-Feistritz, Pölstal und Teufenbach-Katsch wahrscheinlich die bisherigen Bürgermeister im Amt bleiben werden.



In Stadl-Predlitz gingen sieben Mandate an die ÖVP, sechs an die SPÖ und zwei an die FPÖ. Aktuell ist Johannes Rauter (ÖVP) Bürgermeister. Ob auch er im Amt bleibt, wird sich am Freitag, 24. Juli, zeigen. Die genauen Termine für die Sitzungen finden Sie in der Information unten.



Viele konstituierende Sitzungen finden coronabedingt nicht in den Gemeindeämtern statt. In Judenburg suchte man sich einen besonders öffentlichen Ort aus: In der Bezirkshauptstadt wählen die Gemeinderäte am Hauptplatz den Bürgermeister. „Es ist eine gute Möglichkeit, die Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen, es gibt einen gewählten Gemeinderat, der in den nächsten fünf Jahren versucht, das Beste für die Stadt zu machen“, so Bürgermeister Hannes Dolleschall. Die Sitzung findet am 29. Juli ab 17 Uhr statt. Bei Schlechtwetter weicht man in die Lindfeldhalle aus.



Direkt nach der Wahl werden die Bürgermeister in der Regel von den Bezirkshauptleuten angelobt. Im Bezirk Murtal wird dies coronabedingt nicht der Fall sein. Hier hat man sich vonseiten der Bezirkshauptmannschaft entschieden, die Angelobungen direkt in der Bezirkshauptmannschaft durchzuführen. Somit finden die Angelobungen erst einen Tag oder mehrere Tage nach den konstituierenden Sitzungen statt.



In Murau geht man den gewohnten Weg: „Ich mache die Angelobungen wie gewohnt direkt nach der Wahl“, so Bezirkshauptmann Florian Waldner.