Christian Schiester und Daniela Bärnthaler wagen mit "Sail and Run" das Abenteuer ihres Lebens © Sail and Run

Wir treffen Daniela Bärnthaler zum Interview in ihrer Wohnung in Fohnsdorf – ausgerechnet an dem Tag, an dem für sie und Extremsportler Christian Schiester die Hochzeitsglocken hätten läuten sollen. Corona hat nicht nur die Traumhochzeit auf einer exotischen Insel vereitelt, auch die Weltumsegelung „Sail and Run“ steht still.