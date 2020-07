Facebook

Jakob (links) und Andreas Edler auf der Baustelle für das neue Biomasseheizwerk Köflach, das im Winter ans Netz gehen soll © Rainer Brinskelle

In rund 30 Metern Höhe hängt das tonnenschwere Stahlelement am Ausleger des Krans. Sachte wird es auf das betonierte Turbinenhaus gesetzt, wo es ein Teil der Dachkonstruktion bilden wird. Auf der riesigen Baustelle in der Alten Hauptstraße in Köflach wird aktuell errichtet das Familienunternehmen Bioenergie Köflach GmbH mit Sitz in Köflach derzeit ein neues Biomasseheizwerk. Zwölf Millionen Euro werden dabei investiert.