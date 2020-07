Nach schweren Unwettern am Montag und Mittwoch mit bis zu 100 Liter/Quadratmeter droht am Donnerstag regional wieder Starkregen. Nördlich von Graz sowie im Bezirk Weiz und Leoben mussten die Feuerwehren ausrücken. Die B64 durch die Weizklamm wurde am Abend wegen Überschwemmung gesperrt.

Die Wehranlage in Eggersdorf: Der Wasserstand steigt am Donnerstagnachmittag rasant an © Herbert Buchgraber/Feuerwehrverband GU

Starkregen, Hagel, Sturm: Der Mittwoch und der Montag dieser Woche forderten von den Einsatzkräften enorm viel Kraft. Am Donnerstag besteht wieder Unwettergefahr: "Speziell in den an Vortagen getroffenen Regionen kann der mögliche Starkregen zu Problemen führen", so die Prognose.