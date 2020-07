Nach schweren Unwettern am Montag und Mittwoch mit bis zu 100 Liter/Quadratmeter droht am Donnerstag regional wieder Starkregen. Nördlich von Graz sind bereits erste Gewitterzellen aufgezogen.

In der Weststeiermark waren zahlreiche Orte überschwemmt © BFV Voitsberg

Starkregen, Hagel, Sturm: Der Mittwoch und der Montag dieser Woche forderten von den Einsatzkräften enorm viel Kraft. Am Donnerstag besteht wieder Unwettergefahr: "Speziell in den an Vortagen getroffenen Regionen kann der mögliche Starkregen zu Problemen führen", so die Prognose.