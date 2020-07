Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Holztransporter stürzte auf der S 36 um © Thomas Mlakar

Ein mit Holzstämmen beladener Lkw ist am Mittwochnachmittag auf der S36 (Murtal-Schnellstraße) auf einen Pkw gestürzt. Der Unfall passierte kurz vor der Abfahrt Feistritz in Fahrtrichtung Wien. Der Pkw-Lenker sowie der Lkw-Lenker waren nach ersten Informationen schwer verletzt. Einsatzkräfte des Roten Kreuzes sowie der Feuerwehren Knittelfeld, St. Marein und Spielberg sind im Einsatz, ebenso ein Rettungshubschrauber. "Der Lkw liegt quer über die Fahrbahn, Bäume liegen auf der Straße verstreut", hieß es seitens der Asfinag am Nachmittag. Am frühen Abend hieß es, dass es einen Toten unter den Verletzten gab.