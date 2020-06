Schwere Gewitter gingen am Montag über den Bezirken Murtal und Murau nieder. Am frühen Nachmittag kam es in Perchau (Gemeinde Neumarkt) zu einem Murenabgang, die Dauer der Sperre ist unbekannt.

Die Polizei musste die Straße sperren © (c) APA/BARBARA GINDL

Ein starkes Gewitter zog am Montag über das obere Murtal. Besonders schwer getroffen wurde die Gemeinde Neumarkt im Bezirk Murau: In Perchau am Sattel ging nach sintflutartigen Regenfällen am frühen Nachmittag eine Mure ab. Die B317 zwischen Scheifling und Neumarkt ist aktuell noch gesperrt, die Aufräumarbeiten haben erst gerade begonnen. "Wir können leider noch gar nichts über die Dauer sagen", erklärt man bei der Polizei in Neumarkt. Pkw werden über Teufenbach umgeleitet, Lkw müssen die Dauer der Sperre abwarten