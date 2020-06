Das gab es noch nie: Im Juli findet am Leiner Parkplatz in Judenburg ein Vintage-Konzert statt. Die Besucher bleiben dabei in ihren Autos.

Ein Konzert wie damals soll in Judenburg geboten werden © kk

Premiere in Judenburg: Am 31. Juli veranstaltet die Stadtgemeinde Judenburg ein Autokonzert mit den "OldSchoolBasterds". Geboten werden direkt hintereinander zwei rund 60 Minuten dauernde Konzerte, Veranstaltungsort ist der Parkplatz des Möbelhauses Leiner in Judenburg. Das Live-Konzert der Band wird per UKW- Sender direkt in die Autos transportiert. Das Publikum, das wie anno dazumal im Autokino einen kuscheligen Abend im Fahrzeug verbringt, kann die Performance der Vintage-Band gemütlich im Auto verfolgen.