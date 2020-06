Abschied von Mutter"Dank dieses Bestatters war es das erlösendste Erlebnis meines Lebens"

Facebook

An diesem von einem Mitarbeiter der Bestattung Fohnsdorf extra für sie geöffneten Sarg konnte Helma Torner von ihrer Mutter Abschied nehmen © KK

Helma Torner ist gebürtige Fohnsdorferin und lebt seit fast zehn Jahren in Norddeutschland. Am 6. Juni verstarb ihre Mutter Elisabeth Peßenhofer im Volkshilfe-Seniorenzentrum in Fohnsdorf. Sie habe erst vier Tage später davon erfahren. „Durch einen Zufall in einem Gespräch mit meiner Ex-Schwägerin“, wie Torner sagt. Dass es so lange gedauert hat, liegt offenbar an seit Jahrzehnten schwelenden Problemen innerhalb der Familie. „Leider haben es Familienmitglieder nicht für wert befunden, mich zu kontaktieren“, seufzt Torner. Zuletzt habe sie ihre Mutter zu Allerheiligen 2019 gesehen, heuer seien Besuche zu Ostern und am Muttertag wegen Corona nicht möglich gewesen.