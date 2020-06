Facebook

Oliva Toniutti, Helmuth Ploschnitznigg, Norbert Steinwidder © kk

Auch die Corona-Krise konnte dieses Projekt nicht stoppen: Die Tierfutterkette "Futterhaus" arbeitet mit der Behindertenbetreuungseinrichtung Simultania Judenburg zusammen, um einen "Kunst-Tier-Kalender" für 2021 zu gestalten. Unter der Leitung von Simultania-Gründer Helmut Ploschnitznigg werden die Bilder von den Bewohnern der Simultania gemalt, ab November soll der Kalender dann in einer Auflage von 1000 Stück österreichweit in allen Futterhaus-Filialen verkauft werden. "Der gesamte Verkaufserlös fließt an die Simultania. Zusätzlich übernimmt das Futterhaus die Druckkosten“, so Norbert Steinwidder, Geschäftsführer des Futterhauses Österreich.