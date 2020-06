Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Maturaklasse 10BHBTB mit Klassenvorstand Hermut Lantzberg © Peter Haslebner

Am liebsten wären sich alle in die Arme gefallen, aber das ist in Zeiten wie diesen nicht ratsam. Die Freude über die bestandene Matura kann die Coronakrise bei den Absolventinnen und Absolventen der HTL Zeltweg jedenfalls nicht trüben. Die Bautechnikklasse "10 BHBTB" mit Klassenvorstand Hermut Lantzberg und die Maturaklasse "8 ZBMIM" der Abendschule mit Klassenvorstand Roland Balog haben die Matura erfolgreich beendet. Die Begrüßung der Absolventen, Familienangehörigen und des Lehrkörpers bei einer Feier am Montagabend nahm Direktor Arno Martetschläger vor.