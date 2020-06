Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gernot Esser, Bürgermeister von Pöls-Oberkurzheim © Michaela Egger

Seit Jahren sitzen Vertreter von drei Parteien im Gemeinderat Kobenz und seit Jahren hat die ÖVP in der Gemeinde mit Abstand die größte Wählerschaft. Aktuell hält die Volkspartei zehn Mandate, vier Sitze im Gemeinderat stehen der SPÖ zu, zudem gibt es einen Vertreter der FPÖ.



Die drei Parteien treten auch am 28. Juni zur Wahl an, mitmischen wollen aber auch die Grünen und die KPÖ. Für die Grünen geht Susanne Schaller als Listenerste ins Rennen. Am zweiten Listenplatz steht der Grünen-Bezirkssprecher Erwin Webersink.



Wie die Grünen kämpfen heuer in Kobenz ebenfalls die Kommunisten erstmals um Stimmen. Spitzenkandidat der KPÖ ist Hans-Georg Lehrmayer. Auch wenn fünf Parteien in der Marktgemeinde antreten, wird das an einem Umstand wohl nichts ändern: dass Bürgermeisterin Eva Leitold (ÖVP) im Amt bleiben wird. Heuer ist sie bereits in ihr 17. Jahr als Gemeindechefin gegangen.