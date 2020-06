Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Knittelfelder Oberlandler mit Großbauer Holger Winter (vorne Mitte) und Ehrengroßbauer Herbert Herk (vorne 2. v. l.) © Josef Fröhlich

So viele Babyelefanten hätte es in Knittelfeld nicht gegeben, um den nötigen Abstand zu halten. So launig begründen die Oberlander Knittelfeld die coronabedingte Absage für ihren traditionellen "Kirta" im Stadtpark, der normalerweise in der zweiten Junihälfte stattfindet (hier Bilder vom Vorjahr). Man bedauere die Absage sehr: "Aber die Gesundheit und Einhaltung der vorgegebenen Regeln gehen selbstverständlich vor", so Großbauer Holger Winter.