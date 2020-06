Facebook

Dreharbeiten mit Alfred Ninaus (sitzend links) mit Altbürgermeister Pletz (Mitte). Ideen für die Orte lieferte Hans Köstner (rechts) © Ninaus

Seit 15. Juni laufen in der Region Dreharbeiten für die Dokuserie „Österreich und Südtirols Bergdörfer“. Die Idee dazu stammt von Alfred Ninaus, der mit Drehbuchautor Fritz Aigner die Konzeption für dieses Projekt erstellt hat. Gedreht wird in fünf steirischen Dörfern – und die befinden sich allesamt in Murtal und Murau.



Gestartet wurde in Krakau, am 17. Juni ging es für das Team nach St. Wolfgang-Kienberg. „Die Leute freuen sich, dass sie wahrgenommen werden. Das motiviert auch uns und spornt uns an“, so Regisseur Ninaus. Denn Regionen wie das Ennstal oder das Salzkammergut seien im Gegensatz zum Murtal schon häufig Schauplatz diverser TV-Dokumentationen gewesen.