16. und 23. August Zwei MotoGP-Rennen werden im August in Spielberg ausgetragen

Der Spielberg wird im August zum Schauplatz für einen weiteren Doppel-Grand-Prix. In dem am Donnerstag veröffentlichten Plan mit 13 Rennen und dem Auftakt am 19. Juli in Jerez soll am 16. August der "Grand Prix von Österreich" und am 23. August der "Grand Prix der Steiermark" als viertes und fünftes Rennen gefahren werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Motorrad-WM mit 13 Rennen, zwei davon in Spielberg ©

Wie in der Formel-1-WM sollen auch in der Motorrad-WM zwei Rennen eines reformierten Saison-Kalenders auf dem Red Bull Ring in Spielberg stattfinden. In dem am Donnerstag veröffentlichten Plan mit 13 Rennen und dem Auftakt am 19. Juli in Jerez soll am 16. August der "Grand Prix von Österreich" und am 23. August der "Grand Prix der Steiermark" als viertes und fünftes Rennen gefahren werden. Ob Fans zugelassen werden oder es wie bei der Formel 1 ein Geisterrennen gibt, wird wohl von den bis dahin geltenden Corona-Bestimmungen abhängen.