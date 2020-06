Facebook

Das mögliche Fahrverbot am Gaberl liegt jetzt beim Verkehrsministerium © Gubisch

Gut Ding braucht Weile und manchmal müssen dafür auch Umwege in Kauf genommen werden. So könnte man die Causa „LkW-Fahrverbot“ auf der Gaberlstraße (B 77) zusammenfassen. Vor fünf Jahren wagten Franz Wede (Bürgerliste ML neu) und Gerhard Feier (ÖVP), beides Gemeinderäte in Maria Lankowitz, den ersten Vorstoß, um den „Mautflüchtlingen“ auf dieser Strecke den Kampf anzusagen. Am Dienstag wurde das Thema wie berichtet auf Antrag der Grünen im Landtag eingebracht. Das Ergebnis sorgt nur teilweise für Freude. Er wurde von SPÖ und ÖVP (und damit mehrheitlich) abgelehnt.