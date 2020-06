Facebook

„Ein fliehendes Pferd“ wird ab Anfang Juli wieder aufgeführt © Michael Traussnigg

„Genießen Sie den Luxus der Beinfreiheit in jeder Reihe!“ Mit diesen Worten macht das Team des Theaters Oberzeiring darauf aufmerksam, dass schon bald wieder der Spielbetrieb aufgenommen wird. Natürlich unter Einhaltung der Covid 19-Auflagen: Maximal 45 Besucher können sich eine Vorstellung ansehen.



Los legen die Theatermacher ab 24. Juni mit zwei Stücken aus dem Repertoire: „Zwei Männer ganz nackt“ und „Ein fliehendes Pferd“. Ab 22. Juli übersiedelt das Theater ins Freie, dann können wieder 100 Theaterbegeisterte dem Oberzeiringer Ensemble zusehen.



Leiter Peter Faßhuber: Ich habe Holger Schober den Floh ins Ohr gesetzt, er möge eine Komödie für uns schreiben. Es ist ihm gelungen, ,Mord im Park' hervorzuzaubern, eine mörderische Krimikomödie im Stil von Agathe Christie.“ Zu sehen wird das Stück im Hof des Schlosses Hanfelden in Unterzeiring sein.



Ab 5. September wird wieder die Erfolgskomödie „Monsieur Pierre geht online“ aufgeführt. Die entfallenen Produktionen „Himmel in Lima“ und „Der Panther“ werden im Herbst beziehungsweise in der nächsten Spielsaison nachgeholt.



Alle Details finden Sie im Internet unter www.theo.at.