Mehrere DJs legen am 13. Juni beim ersten Car Clubbing in Spielberg auf. Tickets sind streng limitiert und nur online erhältlich.

Nach Monaten gibt es wieder Party © sad - stock.adobe.com/Sergii Pavlov

Am 13. Juni gibt es das erste Carclubbing in der Obersteiermark. Partybegeisterte Menschen hatten es in den vergangenen Wochen und Monaten schwer, deswegen stellen das DJ-Duo lost_taste und PL Soundpark in Kooperation mit der Playworld Spielberg eine Veranstaltung auf die Beine, die auch in Coronazeiten "Festivalfeeling" bietet.