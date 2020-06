Fünf Parteien treten in Teufenbach-Katsch bei der Gemeinderatswahl an. Darunter neben der 2015 erfolgreichen "Liste Mur" die neue Liste "Pirker, Stocker & Team". Die Absolute wird sich für keine Partei ausgehen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aktuell ist Lydia Künstner-Stöckl von der SPÖ Bürgermeisterin von Teufenbach-Katsch © Walter Seifter

In Teufenbach-Katsch war es schon 2015 unmöglich eine Prognose abzugeben, wer bei der Gemeinderatswahl die Nase vorne haben wird. Das Ergebnis war auch denkbar knapp: Je fünf Mandate gingen an SPÖ

und die damals neue "Liste Mur", vier Mandate an die ÖVP und eines an die FPÖ. Stimmenstärkste Partei war zwar die SPÖ, den Bürgermeistersessel holte sich aber die ÖVP. ÖVP und Liste Mur einigten sich auf eine Halbzeitlösung, zu der es aber nie gekommen ist.