Am Samstag kam es zu mehreren Bränden in der Steiermark. Für jenen in St. Lambrecht konnte die Ursache jetzt ermittelt werden.

Die Feuerwehren kämpften mehrere Stunden gegen die Flammen an © BFV Murau

Mehrere Brände forderten am Pfingstsamstag die Feuerwehren. In Obdach brannte es in einem Wochenendhaus und in St. Lambrecht geriet ein Wirtschaftsgebäude in Brand.