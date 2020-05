Am Pfingstsonntag brach in einem Seniorenwohnhaus in Spielberg ein Brand aus. Verletzt wurde niemand.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr machte die Wohnung rauchfrei © Thomas Zeiler

Gegen 13:40 Uhr kam es am Pfingstsonntag zu einem Brand in einem Seniorenwohnhaus in Spielberg. 35 Mann der beiden Feuerwehren Spielberg und Knittelfeld drangen unter schwerem Atemschutz in das stark verrauchte Mehrparteinwohnhaus ein. Um an eventuell noch vorhandene Glutnester besser heranzukommen, mussten Teile der Einrichtung, darunter war auch eine rund 80 Kilogramm schwere Waschmaschine aus der Wohnung gebracht werden. Durch den raschen Einsatz der beiden Feuerwehren konnte ein ausbreiten des Brandes verhindert werden. Verletzt wurde niemand.