Playworld startet am 5. Juni neu durch, am 13. Juni gibt es das "1. Carclubbing der Obersteiermark"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So ähnlich wie vor Kurzem bei einer Autodisco in Neudorf bei Ilz wird es auch in Spielberg zugehen © Nicolas Zangerle

„Wir sind sehr froh, end­lich einen Ter­min für die Wie­der­er­öff­nung zu haben“, sagt Hel­mut Stei­ner, Ge­schäfts­füh­rer der im ver­gan­ge­nen De­zem­ber er­öff­ne­ten Play­world in Spiel­berg, die wegen der Co­ro­na­kri­se wie­der zu­sper­ren muss­te. Am Frei­tag, 5. Juni, wer­den Tram­po­lin­park und La­ser­ga­me-Be­reich wie­der auf­sper­ren. „Vor­erst mit ein­ge­schränk­ten Öff­nungs­zei­ten, und zwar frei­tags, sams­tags und sonn­tags je­weils ab 14 Uhr“, so Stei­ner. Der große In­door-Spiel­platz für Kin­der, der sich in der Playworld befindet, bleibt noch ge­schlos­sen, bis alle recht­li­chen Vor­aus­set­zun­gen ge­klärt sind.